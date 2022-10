„NDR Talk Show“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 21. Oktober um 22 Uhr im NDR.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 21. Oktober:

David Hasselhoff, Schauspieler und Sänger

Mary Roos, Sängerin

Mario Barth, Comedian

Peter Kraus und Helge Schneider, Musiker und Entertainer

Elisabeth Pähtz, Schachspielerin

Michael Tsokos, Rechtsmediziner und Autor

Bernhard Paul und seine Tochter Lili Paul-Roncalli, Zirkusdirektor und Artistin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 21. Oktober:

Er steht im „Guinness-Buch der Rekorde“ in der Rubrik „Meistgesehener Star der Fernsehgeschichte“: David Hasselhoff. Der US-Amerikaner spielte in über 25 TV-Serien mit – darunter in den Kult-Serien „Knight Rider“ und „Baywatch“ – und war in mehr als 50 Filmen zu sehen. In Deutschland landete er als Sänger mit „Looking for freedom“ zur Wendezeit einen Megahit und trat an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen auf. „Party your Hasselhoff“ heißt das Album, mit dem er im kommenden Jahr auf Tour gehen wird. Was er mit Deutschland verbindet und wie er in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag verbracht hat, das erzählt David Hasselhoff in der NDR Talk Show.

Mary Roos gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Musikszene. Bereits als junges Mädchen trat sie in Bingen am Rhein vor den Gästen im elterlichen Hotel auf. Der große Erfolg kam dann Anfang der siebziger Jahre mit Hits wie „Arizona Man“, „Hamburg im Regen“ oder „Nur die Liebe lässt uns leben“. Auch im Ausland machte sie sich einen Namen. Besonders die Menschen in Frankreich lieben sie, sie veröffentlichte französischsprachige Alben und trat im Pariser „Olympia“ auf. Als Sängerin hat sie sich mittlerweile zurückgezogen, doch mit ihrem Kollegen und Freund Wolfgang Trepper tritt die 73-Jährige weiter mit ihren erfolgreichen Comedyprogrammen auf. „Aufrecht geh’n“ ist nicht nur der Titel einer ihrer erfolgreichsten Songs, sondern auch ihr Lebensmotto und der Titel ihrer Autobiografie, die im Oktober erscheint. In der NDR Talk Show erzählt sie aus ihrem Leben und verrät, was sie heutzutage umtreibt.

Zu Beginn seiner Karriere glaubten nur wenige daran, dass Mario Barth einmal der erfolgreichste Comedian Deutschlands werden würde. Und ein Ende seiner Karriere ist noch lange nicht in Sicht. Von Oktober 2022 bis Juni 2023 geht er mit seinem neuen Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch… vielleicht!“ auf Tour. Wie erklärt er selbst das Geheimnis seines Erfolgs? „Ich spiele – im Gegensatz zu einigen meiner Kollegen – auf der Bühne keine Rolle. Meine Gags sind von mir selbst geschrieben, ich habe keine Autoren. Und ich rede eben wie ich rede.“ Warum er montags grundsätzlich nicht ans Telefon geht, wie gut es ihm gefällt, jetzt 50 zu werden, und warum sein Opa für ihn eine absolute Leitfigur war, das erzählt Mario Barth in der NDR Talk Show.

Peter Kraus ist die Legende des deutschen Rock’n’Rolls: In den 50er-Jahren wird er mit Hits wie „Tutti Frutti“ oder „Sugar Baby“ zum „deutschen Elvis“. Auch als Schauspieler, Produzent und Moderator wird er zum Star. Bis heute steht der 84-Jährige auf der Bühne. Auf seinem aktuellen Album verneigt er sich vor den Musikgrößen seiner Kindheit und wird bei einigen Songs von Helge Schneider, Sänger, Komponist, selbsternannter „Musikclown“ und ein Multitalent an den Instrumenten unterstützt. Der 67-Jährige begeistert seine treue Fangemeinde seit 55 Jahren mit Musik, Filmen, Büchern und Kabarett. Zwei Ausnahmekünstler – zum ersten Mal gemeinsam – eine TV-Premiere auf der NDR Talk Show-Bühne.

Sie ist Deutschlands beste Schachspielerin und führt seit Jahren unangefochten die deutsche Rangliste der Frauen an: Elisabeth Pähtz. Seitdem sie fünf Jahre alt ist, ist die Erfurterin von dem Sport fasziniert – kein Wunder, denn bereits ihr Vater (und Trainer) Thomas Pähtz ist Schachgroßmeister. 2001 wurde sie Großmeisterin der Frauen, in den Jahren 2001, 2013 und 2016 war sie Deutsche Frauen-Blitzmeisterin. 2018 wurde sie Europameisterin im Schnellschach und Vize-Europameisterin im Blitzschach, 2019 Dritte bei den Europameisterschaften der Frauen. Warum der Schachsport noch immer von Männern dominiert wird, ob Frauen anders Schach spielen als Männer und inwieweit man die Strategien des Schachspiels auch im richtigen Leben anwenden kann, erzählt die 37-Jährige in ihrem Buch „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt“ und in der NDR Talk Show.

Wenn man diesen Mann in Schürze sieht, steht er nicht in der Küche, sondern am Obduktionstisch. Michael Tsokos erkennt die Zeichen des Todes und ist als Professor für Rechtmedizin an der Charité Berlin einer der besten seines Faches. Seit 2007 leitet er dort das Institut für Rechtsmedizin. Dieser Mann hat also schon viel gesehen, er verarbeitet sein Wissen und seine Eindrücke seit Jahren erfolgreich in Sachbüchern und „True Crime“-Thrillern. Sein neuster Roman, der zugleich den Abschluss seiner Reihe um den Rechtsmediziner Fred Abel bildet, trägt den vielversprechenden Titel „Zerteilt“. Forensik für jedermann bietet der 55-Jährige über seinen Social-Media-Kanal und seinen Podcast. In der NDR Talk Show erzählt er, wie man Spuren an Verstorbenen lesen kann und welche sich davon in seinem neuen Thriller wiederfinden. Aber ohne Schürze.

Als Clown und Zirkusdirektor schreibt er Zirkusgeschichte: Bernhard Paul, der österreichische Gründer des beliebten „Circus Roncalli“, den er 1975 zusammen mit dem Künstler André Heller ins Leben gerufen hat. Paul, Sohn eines Elektrikers, studierte Grafik und arbeitete u.a. für das österreichische Nachrichtenmagazin „Profil“. Unter dem Titel „Meine Reise zum Regenbogen“ hat er nun seine bewegte Lebensgeschichte aufgeschrieben. Teil davon ist seine jüngste Tochter Lili, die mit 15 Jahren ihren ersten großen Auftritt als Artistin im Zirkus hatte. Nebenbei ist sie auch in TV-Shows zu sehen. Vor zwei Jahren wurde sie Siegerin bei „Let’s Dance“. In der NDR Talk Show erzählen Bernhard Paul und Lili Paul-Roncalli Familiengeschichten aus der Traumwelt des „Circus Roncalli“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 22. Oktober 2022, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 22. Oktober 2022, 13.45 Uhr (hr)

Sonntag, 23. Oktober 2022, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 24. Oktober 2022, 2.30 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: