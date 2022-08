„NDR Talk Show“ am Freitag: Das sind die Gäste und Themen der Talkshow

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 19. August gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Ab 22 Uhr begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen und Michel Abdollahi ihre Gäste.

Das waren die Gäste der NDR Talk Show am 19. August:

Mike Krüger , Entertainer

, Entertainer Linda Zervakis , Moderatorin und Autorin

, Moderatorin und Autorin Petra Kleinert , Schauspielerin

, Schauspielerin Heinz Strunk , Schriftsteller, Musiker und Schauspieler

, Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Lisa Batiashvili , Violinistin

, Violinistin Alpha Dia, Model

Das waren die Themen der NDR Talk Show am 19. August:

Er hat schon früh ein gutes Näschen für Pointen und Gags. Obwohl Mike Krüger Betonbauer lernt, Architekt werden will und sogar am Hamburger Elbtunnel mit baut, entscheidet er sich für die Laufbahn als Komiker und Sänger. 1975 wird er zum erfolgreichen „Blödelbarden“ mit seinen Superhits: „Mein Gott Walther“ oder der berühmte „Nippel“, den man durch die Lasche ziehen muss und der bis heute auf keiner großen 80er-Jahre-Feier fehlen darf. Krüger ist in vielen TV-Produktionen engagiert – u.a. sitzt er im Team der Erfolgssendung „7 Tage – 7 Köpfe“. Kult wird er mit Thomas Gottschalk durch die Kino-Blödel-Filmreihe „Die Supernasen“. Diese feiert in diesem Jahr 40. Jubiläum und wird bei RTL mit einer großen Show gewürdigt. Super Nase, super lustig, Super Mike!

Was tun, wenn man in eine Kochshow eingeladen wird und nicht kochen kann? Linda Zervakis hat sich Tipps bei ihrer Mutter und Freundinnen geholt und kann sich seitdem vor Einladungen in Kochsendungen kaum retten. Eigentlich müsste ihr Geschmackssinn gut geschult sein, denn sie ist zwischen Gummibärchen und Schokoriegeln im Kiosk ihrer Eltern in Hamburg-Harburg aufgewachsen. Oft reist sie in die Heimat der Familie nach Griechenland, trinkt ab und zu Ouzo und findet griechischen Wein unterschätzt. Acht Jahre lang präsentiert sie die Hauptausgabe der „Tagesschau“ in der ARD, 2021 wechselt sie zum Privatsender Pro7 und köchelt dort ein neues Süppchen: Sie führt, u.a. zusammen mit Kollege Matthias Opdenhövel, durch ihre gemeinsame Infotainment-Show. Linda Zervakis hat schon zwei Bestseller über ihre Familiengeschichte geschrieben – nun folgt ein Kochbuch mit dem Titel „Wenn ich das kann, kannst du das auch“. Was Linda Zervakis noch so alles kann, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Von der Keramikfacharbeiterin zum Kinostar: Das ist der ungewöhnliche Weg von Petra Kleinert. Mit 20 Jahren tauscht sie kurzentschlossen Fließband gegen Theaterbühne, inzwischen gehört die 55-Jährige zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen des Landes. Ihr Markenzeichen sind zupackende, komische und immer auch tiefgründige Rollen. Sie ist Teil des ZDF-Erfolgs „SOKO Leipzig“, spielt in „Polizeiruf 110“ und dem „Tatort“. Über ihre aktuelle Rolle als Verschwörungstheoretikerin in der Kinokomödie „Die Känguru-Verschwörung“ und die große Liebe zum Schauspielkollegen Reinhold Kammerer spricht die Thüringerin in der NDR Talk Show.

Der Meister hat wieder einmal ein Meisterwerk vorgelegt: Wortvirtuose Heinz Strunks jüngster Bestseller „Ein Sommer in Niendorf“ wird schon als norddeutsche Version von Thomas Manns „Tod in Venedig“ gefeiert. Es geht, wie so häufig bei ihm, um menschliche Abgründe, Scheitern und jede Menge Alkohol, angereichert mit genialem Wortwitz. Es ist der elfte Roman des gerade 60-jährigen Hamburgers, der mit „Fleisch ist mein Gemüse“ und „Der goldene Handschuh“ Kultbücher schrieb. Er ist aber nicht nur als Autor, sondern auch als Regisseur, Schauspieler und Musiker tätig. Mit „Breit in 100 Sekunden“ hat er jetzt einen alternativen Ballermann-Hit zu „Layla“ vorgelegt, der direkt ins Ohr und auf die Lachmuskulatur geht. In der NDR Talk Show wird er die vielen Facetten des Ostseebades Niendorf zum strahlen – und seinen neuen Strand-Schlager zum klingen bringen.

Wer es zu Weltruhm in der Klassik bringen will, muss früh anfangen. Die Violinistin Lisa Batiashvili beginnt mit zwei Jahren Geige zu spielen und steht mit vier Jahren erstmals auf der Bühne. Ihre Mutter ist Pianistin, ihr Vater Geiger – er unterrichtet sie bis zu ihrem zwölften Lebensjahr. Dann verlässt die Familie die Heimat Georgien und Lisa studiert als Zwölfjährige Violine an der Musikhochschule in Hamburg. Heute reißen sich namhafte Orchester darum, mit ihr zu spielen. Sie ist eine der Stimmen in der Klassikwelt, die sich politisch gegen Putin positioniert und ihre Solidarität mit der Ukraine artikuliert. In der NDR Talk Show erzählt sie von ihrer Kindheit in Georgien und ihrer Sicht auf die Weltpolitik heute.

Er gilt aktuell als erfolgreichstes Male Model Deutschlands: Alpha Dia. Geboren ist der 30-Jährige im Senegal, mit elf Jahren kommt er nach Hamburg. Hier arbeitet er nach dem Wirtschafts-Fachabitur als Barkeeper in einem Club auf der Reeperbahn. Als er dort 2015 von einem Fotografen entdeckt wird, ändert sich sein Leben schlagartig: Zwei Monate später sitzt der damals 23-Jährige im Flieger nach Mailand, läuft dort für Prada und modelt seither für Topmarken wie Versace und Boss. Wie das Modelgeschäft hinter den Kulissen aussieht und warum er dem Senegal stets verbunden bleiben will, erzählt Alpha Dia in der NDR Talk Show.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

