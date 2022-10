„NDR Talk Show“ am 04. November um 22 Uhr: Das sind die Gäste am Freitag

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 04. November um 22 Uhr im NDR.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 04. November:

Johannes Oerding, Musiker

Nelson Müller, Koch und Gastronom

Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher bei „tagesschau“

Wana und Hila Limar, Unternehmerinnen

Andrea Petkovic, Tennisspielerin

Doris Kunstmann, Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 04. November:

Mit 17 Jahren beschließt er, die Musik zu seinem Beruf zu machen – was seine Eltern anfangs überhaupt keine gute Idee finden. Deswegen studiert er dann zusätzlich noch BWL und schließt das Studium auch ab. Dass sein Musik-Plan von Anfang an der richtige ist, hat Johannes Oerding inzwischen hinlänglich bewiesen: Der 40-Jährige gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Musikern und füllt mühelos die größten Stadien des Landes. Jetzt veröffentlicht der Wahl-Hamburger sein siebtes Album „Plan A“ und spielt einen Song daraus – unplugged in der NDR Talk Show.

Dagmar Berghoff war 1976 die erste Frau, die die „tagesschau“ gesprochen hat, Constantin Schreiber spricht seit 2020 die Hauptausgabe der quotenstarken Nachrichtensendung um 20 Uhr im Ersten. Die First Lady der „tagesschau“, die im Januar 2023 80 Jahre alt wird, und der 43-jährige Journalist und Autor Constantin Schreiber haben sich für lange, tiefgreifende, aber auch amüsante Gespräche zusammengefunden und veröffentlichen im November ein gemeinsames Buch. Darin und in der NDR Talk Show erzählen sie, wie sich die Geschlechterrollen im Beruf und im Alltag im Laufe der Zeit verändert haben, sie sprechen über Schicksalsschläge und über den Mut, trotz allem mit Optimismus und Zuversicht weiterzumachen.

Vor gut einem Jahr übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Welche Konsequenzen das vor allem für Frauen und Kinder hat, damit werden Wana und Hila Limar fast täglich bei ihrer Arbeit konfrontiert. Wana ist als Influencerin und Moderatorin bekannt, aber auch als Aktivistin. Zusammen mit ihrer Schwester Hila Limar engagiert sie sich schon seit fast 15 Jahren mit ihrem Verein „Visions for Children“ für Bildungschancen in Afghanistan. Die Schwestern selbst mussten als Kinder aus dem Land fliehen und fanden in Hamburg ein neues Zuhause. Jetzt haben die beiden ein Social Business in ihrer alten Heimat gegründet: ein nachhaltiges Schmucklabel, das die Familien vor Ort unterstützt. Welche Hürden sie dabei meistern müssen und was derzeit die größten Herausforderungen für die Menschen in Afghanistan sind, das erzählen die Schwestern in der NDR Talk Show.

Andrea Petkovic zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt. Doch damit ist jetzt Schluss: Die 35-Jährige hat gerade ihre Karriere als Profisportlerin beendet. Andrea Petkovic hat in ihrer Karriere sieben WTA-Turniere gewonnen und ihr letzter Grand Slam-Auftritt endete mit Tränen. Die einstige Weltranglistenneunte gab bei den US Open Ende August nochmal alles – doch nach etwas mehr als zwei Stunden musste sie sich der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic geschlagen geben und schied in der Vorrunde aus. Es folgten pure Emotionen, denn der Abschied aus dem Profisport fällt der Sportlerin nicht leicht. In der NDR Talk Show berichtet Andrea Petkovic, die sich in den letzten Jahren als Moderatorin im ZDF, als Autorin und Bloggerin einen Namen gemacht hat, wie es in ihrem Leben weitergeht.

Sie gehört zu den großen deutschen Schauspielerinnen: Doris Kunstmann. Mit der Simmel-Verfilmung „Und Jimmy ging zum Regenbogen“ feiert die Hamburgerin 1971 im Kino ihren großen Durchbruch, im Fernsehen spielt sie in unzähligen Serien und Filmen – von „Derrick“ über „Tatort“ bis „Um Himmels willen“. Jetzt ist die 78-Jährige als Frau Jensen in „Die Discounter“ zu sehen, der zweiten Staffel einer Serie um einen fiktiven Supermarkt in Hamburg-Altona. Warum sie selbst die Hansestadt verlassen hat und jetzt in Schleswig-Holstein lebt, das verrät die zweifache Großmutter in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Sobald Informationen zu den Wiederholungen vorliegen, werden sie hier gelistet.

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

