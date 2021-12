„NDR Talk Show“ mit einem Spezial am Freitag – das sind die Gäste

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 10. Dezember gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Dabei handelt es sich um ein „Hand in Hand für Norddeutschland“-Spezial, das um 20.15 Uhr beginnt und bis Mitternacht geht. Von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr moderieren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa, von 22 Uhr bis 0 Uhr dann Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 10. Dezember:

Judith Rakers , „„Tagesschau“-Sprecherin

, „„Tagesschau“-Sprecherin Sasha , Sänger

, Sänger Anne Gesthuysen und Frank Plasberg , Journalisten-Ehepaar (Plasberg moderiert „hart aber fair“)

, Journalisten-Ehepaar (Plasberg moderiert „hart aber fair“) Hilde Gerg , ehemalige Skirennfahrerin

, ehemalige Skirennfahrerin Max Giesinger , Musiker

, Musiker Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin

Schauspielerin Zoe Wees , Musikerin

, Musikerin Andreas Englisch , Buchautor

, Buchautor Kai Schumann, Schauspieler

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 10. Dezember:

Die diesjährige NDR Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ widmet sich Kindern im Norden, die vor allem durch die Corona-Pandemie, aber auch durch andere Belastungen in seelische oder körperliche Not geraten sind. Partner sind die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes. Am 10. Dezember 2021 ist der Hauptspendentag der Aktion, der mit einer großen NDR Talk Show Spezial endet. Es moderieren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa (von 20:15 bis 21:45 Uhr) sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (von 22:00 bis 00:00 Uhr).

Judith Rakers ist auch in diesem Jahr wieder Themenpatin für die Spendensendung. Die Moderatorin reist durch die vier norddeutschen Bundesländer und besucht Projekte des Kinderschutzbundes. Solchen Hilfsangeboten kommen die Spenden, die der NDR 2021 bei „Hand in Hand für Norddeutschland“ sammelt, zu 100 Prozent zugute. In der NDR Talk Show Spezial erzählt sie zusammen mit Gästen aus den Projekten über ihre Eindrücke, die sie bei den Besuchen vor Ort gewonnen hat.

Als „deutscher Robbie Williams“ eroberte Sasha mit „If you believe“ und vielen weiteren Superhits sowohl die Charts als auch die Bravo-Cover, gewann unzählige Preise und Herzen und zog aus der westfälischen Kleinstadt Soest in die Weltstadt Hamburg. Seinen musikalischen Durchbruch hatte er 1998, vier Jahre später erfand er sich als Rock’n’Roller Dick Brave komplett neu, brachte 2018 erstmals ein deutschsprachiges Album auf den Markt und wird ab 2022 mit einer eigenen One Man Show auf Tour gehen. Jetzt erscheint seine Autobiografie „If you believe“.

Sie ist Bestsellerautorin und hat jahrelang das ARD-Morgenmagazin moderiert, er ist bekannt für seine knallharten Fragen im Polit-Talk „Hart aber fair“: Anne Gesthuysen und Frank Plasberg. Seit 2007 ein Paar, seit 2012 verheiratet mit einem gemeinsamen Sohn. Warum „Ehrgeiz“ Annes zweiter Vorname ist und welche autobiografischen Züge Gesthuysens aktueller Roman „Wir sind schließlich wer“ hat, das verrät das Journalisten-Ehepaar in der NDR Talk Show.

Mit der Hymne „80 Millionen“ hat er ganze Stadien zum Singen und Tanzen gebracht, mit Songs wie „Wenn sie tanzt“ berührt er die Seelen vieler Menschen. Nach dem ersten Erfolg, bei „The Voice of Germany“ belegte er Platz 4, produzierte er sein erstes Album per Crowd-Funding. Dabei hat ihm seine Bank-Ausbildung sicherlich nicht geschadet. Mittlerweile gehört Max Giesinger zu den ganz großen Namen in Deutschland. Nach einer unfreiwilligen Corona-Auszeit traf er die Entscheidung: raus aus der Komfortzone, Verzicht auf Social Media, dafür viel Yoga. Heraus kam ein neues Album, das im November erscheint.

„Ich möchte auch im ausgeschnittenen Glitzerkleid etwas Relevantes sagen dürfen“, sagt die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes. Sie schreibt als Kolumnistin wöchentlich für die „Süddeutsche Zeitung“ über die Herausforderungen der Kindererziehung. Weihnachten ist sie wieder auf dem ZDF-„Traumschiff“ als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in Schweden und Namibia unterwegs. Außerdem beschäftigt sich die 40-jährige Hamburgerin in der Dokumentation „Die 10 An-Gebote“ mit den 10 Geboten und will wissen, wie sie in uns und in der Gesellschaft fortwirken.

Bereits mit 14 wusste sie, dass sie unbedingt Musik machen will. Jetzt ist sie 19 Jahre alt und war in diesem Jahr nicht nur in zwei der bekanntesten Late-Night-Shows der USA zu sehen, bei James Corden und bei Jimmy Kimmel, sondern trat auch gerade bei den „American Music Awards“ auf: Die Hamburgerin Zoe Wees. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat die 19-Jährige bereits in der „30 Under 30 Europe“ gelistet. Damit zählt sie zu den 30 einflussreichsten europäischen Unterhaltungskünstlern und -künstlerinnen unter 30 Jahren.

Er gilt als DER Vatikan-Experte schlechthin: Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und ist einer der bestinformierten Journalisten im Kirchenstaat. Der ehemalige Sportreporter kennt neben dem Vatikan aber auch die geheimsten Winkel und bestgehüteten Geheimnisse der ewigen Stadt, in der er – wenig überraschend – auch seine Frau geheiratet hat. Nun gibt er seine Geheimtipps in seinem neusten Buch „Mein geheimes Rom“ und in der NDR Talk Show zum Besten.

Als Oberarzt Dr. Mehdi Kahn eroberte er in der TV-Serie „Doctor’s Diary“ reihenweise Frauenherzen und auch als Hauptdarsteller der Krimi-Serie „Heldt“ begeisterte er ein Millionenpublikum: Kai Schumann. Der Sohn eines Syrers und einer deutschen Mutter ist in der DDR aufgewachsen. Nach einer wilden Zeit als Punk studierte er schließlich an der renommierten Ernst Busch Schauspielschule. Heute lebt der erfolgreiche Schauspieler mit seiner Patchwork-Familie in Köln. Warum ihm das Engagement für Kinder so am Herzen liegt, erzählt der 45-Jährige in der NDR Talk Show Spezial „Hand in Hand für Norddeutschland“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 11. Dezember, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 11. Dezember, 10.25 Uhr (HR)

Sonntag, 12. Dezember, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 13. Dezember, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

