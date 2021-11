„NDR Talk Show“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste und Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 19. November von 22 Uhr bis 0 Uhr gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderiert wird die Sendung von Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 19. November:

Hape Kerkeling , Komiker, Schauspieler & Autor

, Komiker, Schauspieler & Autor Michael Patrick Kelly , Musiker

, Musiker Bernhard Hoecker , Comedian

, Comedian Sara Nuru , Model und Unternehmerin

, Model und Unternehmerin Wolfram Grandezka, Schauspieler

Schauspieler Mona Ameziane, Autorin & Moderatorin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 19. November:

Seine Gags sind mittlerweile in den Sprachgebrauch übergegangen: Man „hat Rücken“ oder ist „dann mal weg“. Der Entertainer Hape Kerkeling hat uns unvergessliche Fernsehmomente beschert: sein legendärer Auftritt als Königin Beatrix, sein „Hurz“-Konzert, die medialen Überraschungsangriffe auf Politiker oder ahnungslose Mitmenschen, denen er zum Dank eine Mitropa-Kaffeemaschine in die Hand drückte. Oder auch sein Horst Schlämmer-Auftritt bei „Wer wird Millionär“, als er mit Günther Jauch den Stuhl tauschte. Als Moderator hat er jahrelang den Vorentscheid zum ESC präsentiert, er hat „Let’s Dance“ moderiert oder seine eigene Sendung „Hape trifft“. Millionen Menschen haben seinen Jakobsweg-Bestseller „Ich bin dann mal weg“ und seine Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ gelesen. Beide Verfilmungen wurden riesen Kinoerfolge. Nun hat er wieder ein Buch geschrieben, von dem er in der NDR Talk Show erzählen wird und das den Wortschatz sicherlich erneut bereichert.

Vier Jahre mussten seine treuen Anhänger*innen ausharren, doch jetzt ist es so weit: Michael Patrick Kelly veröffentlicht im November sein neues Werk „B.O.A.T.S.“! „Qualität braucht eben Zeit“, begründet der Sänger mit Spitznamen „MPK“ das lange Warten. Viele Fans begleiten den Musiker schon seit Jahrzehnten. In den 90ern wurde „Paddy“ als zehntes Kind der berühmten Kelly Family zum Weltstar und komponierte schon als Teenie eigene Songs – bis ihm der Trubel zu viel wurde. Nach einigen Jahren im Kloster kehrte er zurück ins Showbusiness und feierte auch als Solokünstler Erfolg um Erfolg. In seiner Wahlheimat England hat der ehemalige „The Voice“-Coach schon seit Längerem seinen Anker geworfen. In der NDR Talk Show wird der 43-Jährige erzählen, wie viel Bootserfahrung er selbst schon gemacht hat, was er unternimmt, wenn es mal richtig stürmisch wird, und wie viel Ruhe er aushält.

Bernhard Hoëcker gehört zu den erfolgreichsten Comedians des deutschen Fernsehens. Bekannt wurde er vor allem durch die Parodiesendung „Switch“ und seine Mitwirkung im Rateteam von „Genial daneben“. Dass er ein kluger Kopf mit einem schier unendlichen Allgemeinwissen ist, beweist er in der ARD Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“, in der er seit 2015 mit prominenter Unterstützung gegen den Moderator Elton antritt. Seit 2014 gehört er außerdem zum Team der Rateshow „Kaum zu glauben!“ im NDR Fernsehen, in der er kuriose Geheimnisse der jeweiligen Gäste erraten muss. Seit Jahren steht der 51-Jährige auch mit eigenen Comedy-Programmen auf der Bühne, aktuell mit „Morgen war gestern alles besser“. Was ihn gerade umtreibt, verrät der in Bonn lebende Komiker in der NDR Talk Show.

Als sie 2009 als erste „Person of Colour“ im Alter von 19 Jahren den Titel „Germanys next Topmodel“ erhält, beginnt für Sara Nuru ein neues Leben im Scheinwerferlicht mit Shootings, Moderationen und Reisen um die Welt. Nach einer Weile beginnt sie, dieses Leben zu hinterfragen und macht sich auf die Suche nach ihren Wurzeln in Äthiopien. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sali startet sie dort ihr soziales Engagement. Mit Mikrokrediten ermöglichen sie äthiopischen Frauen ein selbstbestimmtes Leben, eröffnen im Land ihrer Familie neue Perspektiven und können so etwas von dem zurückgeben, was ihre Eltern ihnen in Deutschland ermöglicht haben. Wie sie ihre Popularität für Nachhaltigkeit und Chancengleichheit nutzt, wie man eine traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie abhält und mit welchem Blick sie auf die Zeit als Topmodel zurückschaut, erzählt Sara Nuru in der NDR Talk Show.

Dieser Mann hat viele Gesichter: Wolfram Grandezka kann den Fiesling, den Charmebolzen, den intriganten Unternehmer oder auch den verliebten Sunnyboy seinen treuen Anhängern seit vielen Jahren unter Beweis stellen. Der Schauspieler wurde unter anderem als Graf Ansgar von Lahnstein in der ARD Soap „Verbotene Liebe“ trotz seiner fiesen Rolle zum Publikumsliebling. Auch in der ARD Telenovela „Rote Rosen“, die in Lüneburg spielt, sorgt er als gewiefter Geschäftsmann seit mehr als drei Jahren für Unruhe. Im November wird er als Gastkommissar im berühmten „Großstadtrevier“ ermitteln und für diese Rolle auch endlich mal seine schicken Anzüge ablegen und sich die Hände schmutzig machen. Über seinen Ausflug ins Ermittler-Genre sowie seine Zeit in New York während der 80er-Jahre und wie er es immer wieder schafft, als Bösewicht die meisten Herzen zu erobern, wird er in der NDR Talk Show erzählen.

Zu Hause ist sie im Norden: Sowohl im Norden des Ruhrgebiets als auch im Norden Marokkos, wo ihre Familie herkommt. Zu Hause ist sie auch beim WDR, denn hier moderiert Mona Ameziane die Büchersendung „Stories“ sowie die Kindersendung „neuneinhalb“. Nun hat sie ihr erstes Buch über ihre Heimat Marokko geschrieben. Ein Land, das für sie weitaus mehr ist als ein Urlaubsziel oder „Herkunftsland“ in der Zeitung nach einem Terroranschlag. In der NDR Talk Show wird sie von einem Land erzählen, das man so weder aus dem Reiseführer noch durch das „Auslandsjournal“ erfahren kann.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 20. November, 1.30 Uhr (NDR)

Samstag, 20. November, 10.30 Uhr (hr fernsehen)

Montag, 22. November, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

