„NDR Talk Show“: Das sind die Gäste und Themen der nächsten Sendung

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 5. November gibt es keine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Weiter geht es erst am 12. November von 22 Uhr bis 0 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 12. November:

Ralf Schmitz , Comedian

, Comedian Howard Carpendale , Sänger

, Sänger Florian Illies , Autor, Journalist und Kunsthistoriker

, Autor, Journalist und Kunsthistoriker Helke Brandt , Tierkommunikatorin und Grafikdesignerin

, Tierkommunikatorin und Grafikdesignerin Juliane von der Ohe, Diplom-Landwirtin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 12. November:

Dass Ralf Schmitz einmal ein preisgekrönter Comedian werden würde, zeichnete sich schon früh ab: In der Schule begeisterte der schlagfertige Leverkusener die Mitschüler als Klassenclown – und trieb seine Lehrer zur Weißglut. Mittlerweile ist er eine feste Größe der Comedyszene und statt einiger Mitschüler jubeln ihm die Fans in ausverkaufen Hallen zu. Gelegenheit dazu haben sie bei der anstehenden „Schmitzefrei“-Tournee. Wie er die auftrittsfreie Zeit überbrückt hat und was es bei ihm trotzdem zu lachen gab, davon berichtet Schmitz in der NDR Talk Show.

Howard Carpendale kommt 1966 aus seiner Heimat Südafrika zum ersten Mal nach Europa: In England will er Cricket-Profi werden. Doch daraus sollte nichts werden. Stattdessen wird er in den 60er-Jahren als Sänger in Deutschland zum Superstar – und wird es über Jahrzehnte hinweg bis heute bleiben. In diesem Jahr wollte der 75-Jährige mit seinem neuen Programm „Die Show meines Lebens“ auf Tour gehen. Wegen der Pandemie sind die Shows auf 2022 verschoben worden. Ein kleiner Trost für seine Fans: Im November erscheint mit „Happy Christmas“ ein neues Album. Zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra hat Carpendale in den Londoner Abbey Road Studios 15 weihnachtliche Songs aufgenommen. Wie, wo und mit wem er dieses Jahr Weihnachten verbringen wird, verrät die Schlagerlegende in der NDR Talk Show.

Unter dem Titel „Augen zu“ betreibt Florian Illies zusammen mit Giovanni di Lorenzo einen Podcast. Mit seinem Bestseller „Generation Golf“, in dem er selbstironisch auf seine Jugend zurückblickte, hat Florian Illies eine ganze Lesegeneration begeistert. Seine Kunst besteht darin, die Vergangenheit auf elegante Art in die lebendige Gegenwart zu übertragen. Zuletzt hat er das mit dem Sachbuch „1913. Der Sommer des Jahrhunderts“ getan. In seinem neuesten Werk „Liebe in Zeiten des Hasses“ widmet er sich der Gefühlswelt zwischen 1929 und 1939. Der Journalist und Kunsthistoriker Florian Illies betreibt außerdem neuerdings einen Podcast gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo, der den Titel „Augen zu“ trägt und in dem sich die beiden über Kunst unterhalten. In der NDR Talk Show wird Florian Illies uns dafür hoffentlich die Augen öffnen.

Die Tierkommunikatorin Helke Brandt hat schon als Kind engen Kontakt mit vielen Tieren gehabt.

Gibt es etwas, dass Sie Ihr Haustier gerne fragen möchten oder haben Sie das Gefühl, dass Ihr Tier versucht Ihnen etwas mitzuteilen? Das ist das Einsatzgebiet der Tierkommunikatorin Helke Brandt. Sie ist als Tochter einer Kulturpädagogin und eines Tierarztes mitten im Zoo Hannover aufgewachsen. Viele Tiere, die von ihren Müttern verstoßen wurden, hat sie mit ihren Eltern mit der Hand aufgezogen. Mit einem Jaguarbaby auf dem Schoß Klavier zu spielen, mit einem jungen Bären in der Badewanne zu liegen oder mit einer Ziege Ball zu spielen – all das war ganz normal. Diese Erfahrungen nutzt Helke Brandt jetzt, um herauszufinden, wie sich das Tier fühlt, und übernimmt die Rolle einer Übersetzerin der Botschaften zwischen dem Tier und der Besitzer*in.

Mit ihren drei Mikrochip-Implantaten macht sich Juliane von der Ohe das Leben etwas leichter.

„Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?“ fragt die 16. ARD-Themenwoche (7. bis 13. November 2021) in Radio, Fernsehen, Online und Social Media. Ein Thema, dass die Landwirtin Juliane von der Ohe schon länger beschäftigt: Die 60-jährige Niedersächsin ist Landwirtin und „Cyborg“. Sie hat sich drei Chips implantieren lassen – zum Öffnen der Tür, Entsperren des Computers und zum Bezahlen. Für manche Menschen ist die Vorstellung mit einem Mikrochip unter der Haut zu leben, eine Horrorvorstellung. Für Juliane von der Ohe ist es eine Alltagserleichterung: Hand an den Türknauf, kurz warten, schon ist die Tür offen – einen Schlüssel braucht sie nicht mehr. „Ich bin extrem schusselig und habe mich schon so extrem oft ausgesperrt und meinen Schlüssel nicht dabei gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe: Ich brauche eine Technologie, die ich an der Frau habe“, sagt sie. Vor eineinhalb Jahren bekam die Landwirtin ihren ersten Chip, inzwischen sind es drei. Wie die Reaktionen ihrer Mitmenschen darauf sind und was sie als nächstes plant, das erzählt Juliane von der Ohe in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 13. November, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 13. November, 10.30 Uhr (hr fernsehen)

Montag, 15. November, 2.50 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

https://www.youtube.com/watch?v=pzSfTFafcJ0

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

https://www.youtube.com/watch?v=oujKFhyXjps

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

https://www.youtube.com/watch?v=0UiSn7wFXMw

