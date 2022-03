„Münchner Runde“ am Mittwoch: Gäste und Thema der Sendung

Die „Münchner Runde“ ist eine politische Talkshow des Bayerischen Rundfunks und seit 2020 ein multimediales Debattenformat. Jeden zweiten Mittwoch gibt es von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr eine neue Ausgabe im Bayrischen Rundfunk (BR).

Am Mittwoch, den 9. März, gibt es eine neue Ausgabe. Moderator der Sendung ist Christian Nitsche.

Wann läuft die nächste Folge „Münchner Runde“ im TV?

Nächste Sendung: Mittwoch, 9. März, 20.15 bis 21.15 Uhr

Wer sind die Gäste der „Münchner Runde“ am 9. März?

Florian Hahn , Verteidigungspolitischer Sprecher CDU/CSU

, Verteidigungspolitischer Sprecher CDU/CSU Erich Vad, Brigardegeneral a. D. der Bundeswehr

Brigardegeneral a. D. der Bundeswehr Jamila Schäfer, Bündnis 90 / Die Grünen

Bündnis 90 / Die Grünen Prof. Stephan Bierling, Politologe Univ. Regensburg

Hier läuft die „Münchner Runde“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 12. März, 0.30 bis 1.30 Uhr (tagesschau24)

Die „Münchner Runde“ als Stream und in der Mediathek

Wenn die „Münchner Runde“ zusammen kommt, ist dies natürlich live. Wenn ihr aber eine Sendung verpasst habt, bekommt ihr natürlich die Möglichkeit, euch die Aufzeichnung in der Mediathek anzuschauen. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem geht es dort um Fragen rund um das Tierwohl, oder was Homöopathie wirklich bringt.

>> Die „Münchner Runde“ findet ihr hinter diesem Link in der BR-Mediathek. <<

Die „Münchner Runde“ als Podcast in der Audiothek

Neben dem Video-on-demand gibt es auch die Möglichkeit, sich den Talk als Podcast anzuhören. In der ARD-Audiothek habt ihr sogar die Möglichkeit, euch die Folgen runterzuladen. So könnt ihr selbst frei entscheiden, wann ihr euch eine Folge anhören wollt und seid in dem Fall nicht mal zwingend auf Internet angewiesen.

Was ist das Konzept der „Münchner Runde“?

Erstmals auf Sendung ging die „Münchner Runde“ im Herbst 1996. Zu Anfang wurde die „Münchner Runde“ noch einmal wöchentlich ausgestrahlt, nachdem es im April 2016 aber eine Programmreform beim Bayerischen Rundfunk gab, wurde das Format auf alle zwei Wochen umgestellt.

Zu jener Zeit dauerte eine Sendung nur 45 Minuten, inzwischen ist die Sendezeit um eine Viertelstunde erweitert worden, so dass eine Folge nun eine volle Stunde geht. Seit 2020 ist Christian Nitsche, Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, alleiniger Moderator der Sendung.

Wer ist Christian Nitsche?

Der Journalist und Moderator wurde 1971 in Nürnberg geboren. Bereits während seines Studiums an der Universität Erlangen-Nürnberg, welches er 1996 als Diplom-Kaufmann beendete, war er als freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk tätig. Anschließend machte er ein Volontariat beim Sender.

In der Folge kam er viel in der Welt rum, arbeitete als Korrespondent für die ARD-Studios in Krisengebieten wie dem Kosovo oder Afghanistan. 2003 landete er dann im ARD-Hauptstadtstudio und war unter anderem Experte für die Themenbereiche Finanzen, Arbeit und Soziales sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Nach weiteren Stationen bei den Öffentlich-Rechtlichen wurde Nitsche schließlich 2017 Chefredakteur des neu strukturierten Bayerischen Rundfunks. Als Moderator ist er aber weiterhin in vielen ARD-Formaten wie „Brennpunkte“, die vom BR verantworteten „Plusminus“-Sendungen oder als Kommentator bei den Tagesthemen tätig.

