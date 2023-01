Mega „GZSZ“-Comeback: Susan Sideropoulos kehrt nach 12 Jahren zurück ans Set

Es ist wohl die Nachricht, die viele GZSZ-Fans insgeheim erhofft, aber nie für möglich gehalten hätten: Schauspielerin Susan Sideropoulos kehrt zurück ans Set! Wie kam es zu der Entscheidung, und wann wird die erste Folge mit Susan ausgestrahlt?

Susan Sideropoulos kehrt zurück nach GZSZ: „Verena Koch“ erlebte 2011 ihren Serientod

Viele mögen sich erinnern können, denn vor 12 Jahren verließ Susan die Serie als Verena Koch mit einem dramatischen Serientod: Von 2001 bis 2011 spielte Sideropoulos die tüchtige Geschäftsfrau, die mit Leon Moreno (Daniel Fehlow) verheiratet war und ein Kind mit ihm hatte. Plötzlich verstarb Verena bei einem Verkehrsunfall – seither war sie in der Drama-Serie nie mehr sehen. Nun kehrt Susan Sideropoulos zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. Laut Medienberichten dreht sie schon seit November unter strengster Geheimhaltung am Set in Potsdam Babelsberg.

GZSZ-Comeback: Susan kehrt zusammen mit Daniel Fehlow zurück zu GZSZ

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GZSZ (@gzsz)

In einem Interview verrät die 42-Jährige, dass sie immer wieder gefragt wurde, ob sie sich ein Serien-Comeback vorstellen könne. Sie antwortete stehts: „Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint“, so die Schauspielerin.

Ihre Figur Verena wird an der Seite von Daniel Fehlow alias Leon Moreno zu sehen sein, der ebenso wieder bei GZSZ zurück ist. Beide Rollen waren bereits Anfang 2021 im GZSZ-Ableger „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ zu sehen.

GZSZ-Comeback: Ab welche Folge ist Susan wieder im TV zu sehen?