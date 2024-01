Gäste bei „Maybritt Illner“ am Donnerstag, 1. Februar

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) , Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl im Juni, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes

Manfred Weber (CSU) , Europaabgeordneter, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, stellvertretender Parteivorsitzender der CSU

Ursula Schröder , Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Universität Hamburg

Claus Kleber , ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer u. a. „Putins Tabubruch – Die neue Angst vor der Bombe"

, ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer u. a. „Putins Tabubruch – Die neue Angst vor der Bombe“ Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

Themen bei „Maybritt Illner“ am Donnerstag, 1. Februar

Wehrlos ohne die USA – ließe Trump uns mit Putin allein?

Europa soll bei der Hilfe für die Ukraine nicht nachlassen. Mittlerweile ist es der deutsche Kanzler, der antreibt, obwohl er selbst bei den Taurus-Raketen noch zögert. Stand jetzt wird die Ukraine kaum ihr gesamtes Land zurückerobern. Übermächtig allein in der Zahl sind Menschen und Material, die Putin in die Schlacht wirft. Die Nervosität in Brüssel, Berlin und in Kiew steigt auch aus einem weiteren Grund. Die Wiederwahl von Donald Trump im November ist alles andere als ausgeschlossen.

Müssten die Europäer dann sogar versuchen, die Lücke mit viel Geld und Waffen zu füllen? Könnte der Kontinent am Ende ohne den nuklearen Schutzschirm aus den USA dastehen? Und müssen die Europäer deshalb über eigene Atomwaffen nachdenken?