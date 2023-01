„Maybrit Illner“ heute: Gäste und Thema am Donnerstag, 12. Januar 2023

Einmal pro Woche diskutiert Maybrit Illner in ihrer Talkshow im ZDF über aktuelle Themen – seit über 20 Jahren. Hier erfahrt ihr, wer in der aktuellen Show zu Gast ist.

Die nächste Ausgabe von „Maybrit Illner“ zeigt das ZDF am Donnerstag, 12. Januar 2023 um 22.15 Uhr.

Das sind die Gäste bei „Maybrit Illner“ am 12. Januar

Norbert Röttgen, CDU-Politiker

CDU-Politiker James G. Stavridis, ehem. Nato-Oberbefehlshaber in Europa

ehem. Nato-Oberbefehlshaber in Europa Nicole Deitelhoff, Friedens- und Konfliktforscherin

Friedens- und Konfliktforscherin Anna Sauerbrey, „Zeit“-Journalistin und Außenpolitik-Expertin

„Zeit“-Journalistin und Außenpolitik-Expertin Katrin Eigendorf, ZDF-Auslandsreporterin

Das ist das Thema bei „Maybrit Illner“ am 12. Januar

Thema: „Panzerwende in Berlin – wo sind jetzt die roten Linien?“

Jetzt also doch. Der Schützenpanzer Marder wird aus dem Bestand der Bundeswehr in die Ukraine geliefert. Was vor Weihnachten noch undenkbar erschien, jetzt Realität. Was Bundeskanzler Scholz noch im Sommer als „furchtbare Eskalation“ bezeichnete, soll nun bis Ende März passieren. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann auch der Kampfpanzer Leopard folgt?

Wer oder was hat den Kanzler von dieser „Wende“ überzeugt? Ist der Sinneswandel für seine Partei und die Bevölkerung nachvollziehbar? Und: Trägt diese Politik dazu bei, den Krieg zu beenden? Oder wenigstens das Vertrauen unter den Verbündeten Frankreich, Deutschland und USA wieder herzustellen?