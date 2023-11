„Maybrit Illner“ heute: Themen und Gäste am Donnerstag, 30. November

Gäste bei „Maybritt Illner“ am Donnerstag, 30. November

Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzende

Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende

Katrin Göring-Eckardt (Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Prof. Lars Feld, „Persönliche Beauftragte des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung"

Robin Alexander, stellv. Chefredakteur der „Welt"

Themen bei „Maybritt Illner“ am Donnerstag, 30. November

„Ampel in Notlage – ohne Geld, ohne Vertrauen?“

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist alles anders. Wer das dachte, der hat die Rechnung ohne den Kanzler gemacht. An all seinen Zielen hält er fest und verspricht, dass die Bürger nichts von der finanziellen Notlage spüren werden. Für das laufende Jahr soll die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Aber was wird in 2024 und was danach, wenn die Klimawende richtig teuer wird?

Die Opposition schlägt Kürzungen beim Sozialen vor und will das Heizungsgesetz rückabwickeln. In der Ampel will bisher jeder wieder etwas anderes. Wie befreien sich die drei Parteien aus der selbstgemachten Not? Sind Neuwahlen die letzte Lösung?