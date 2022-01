„Maybrit Illner“ am Donnerstag: Gäste und Thema am 20. Januar

Einmal pro Woche diskutiert Maybrit Illner in ihrer Talkshow im ZDF über aktuelle Themen – seit über 20 Jahren. Hier erfahrt ihr, wer in der aktuellen Show zu Gast ist.

Die nächste Ausgabe von „Maybrit Illner“ zeigt das ZDF am 20. Januar 2022 um 22.15 Uhr.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner am 20. Januar:

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern

(CSU), Ministerpräsident Bayern Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin Berlin

(SPD), Regierende Bürgermeisterin Berlin Jonas Schmidt-Chanasit , Virologe, Universität Hamburg

, Virologe, Universität Hamburg Clemens Wendtner , Immunologe und Infektiologe und Chefarzt an der München Klinik Schwabing

, Immunologe und Infektiologe und Chefarzt an der München Klinik Schwabing Anna Clauß, „Spiegel“-Autorin, Co-Ressortleiterin Meinung und Debatte sowie Landeskorrespondentin im Bayernbüro

Das ist das Thema bei „Maybrit Illner“ am 20. Januar:

„Mit Omikron leben – Konzept oder Kapitulation?“

Über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Omikron-Welle rollt durch Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht eine „neue Phase der Pandemie“, Christian Drosten eine „Chance“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutet eine Abkehr vom strengen Kurs an. Ein tragfähiges Konzept – oder eine Kapitulation? Oder „naiv zu glauben, dass mit Omikron die Pandemie schon vorbei sei“, wie Karl Lauterbach sagt.

Markus Söder und die Regierende Bürgermeisterin Berlin Franziska Giffey sind zu Gast in der zweiten „maybrit illner“ Sendung 2022. Sie diskutieren mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit, dem Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing Clemens Wendtner und der Spiegel-Redaktuerin Anna Clauß.

„Maybrit Illner“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

Jeden Donnerstag zeigt das ZDF „Maybrit Illner“ live im Free-TV, in der Regel um 22.15 Uhr. Zeitgleich kann die Sendung auch hier live über das Internet gestreamt werden. Alte Folgen können auch nach Ausstrahlung noch in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich hier die „Maybrit Illner“-Folgen im Anschluss herunterzuladen und als Podcast anzuhören.

Hier läuft „Maybrit Illner“ als Wiederholung im TV

Freitag, 21. Januar, 16.00 bis 17.05 Uhr (Phoenix)

Die Show läuft seit über 20 Jahren

Bereits seit 1999 führt Maybrit Illner einmal in der Woche durch ihre Talkshow zu politischen Themen. Bis 2007 lief die Sendung unter den Namen „Berlin Mitte“. Mit der Umbenennung in „Maybrit Illner“ wurde die Länge der Talkshow von 45 auf 60 Minuten erhöht.

Dass Illner eine Sendung nicht selbst moderiert, hat Seltenheitswert. Zum letzten Mal war dies im Dezember 2020 der Fall: Illner durch Mathias Fornoff ersetzt.

Im Zuge der Corona-Krise strahlte das ZDF zeitweise mehrere Sondersendungen am Sonntagabend aus. Dabei konkurrierte die Talkshow mit „Anne Will“, was für Ärger zwischen den TV-Sendern sorgte.

Das ist Maybrit Illner

Bevor die gebürtige Ost-Berlinerin 1999 die Moderation von „Berlin Mitte“ übernahm, gehörte sie zum Moderations-Team des ZDF-Morgenmagazins. Von 2010 bis 2012 moderierte sie neben ihrer Talkshow auch noch im Wechsel mit Claus Kleber und Marietta Slomka das heute-journal. Ab 2013 konzentrierte sich Illner aber wieder hauptsächlich auf ihre Talkshow.

Ihre ersten journalistischen Schritte machte sie nach einem Studium in der „Sektion Journalistik“ an der Karl-Marx-Universität in Leipzig übrigens kurz vor der Wiedervereinigung in der ehemaligen DDR als Sportjournalistin.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: