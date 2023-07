„Markus Lanz“ heute: Die Gäste am Dienstag, 18. Juli

Seitdem sie 2008 das erste Mal über die Bildschirme flimmerte, ist die nach Markus Lanz benannte Talkshow aus dem Programm des „ZDF“ nicht mehr wegzudenken.

Nach dem Ausscheiden von Johannes B. Kerner im Oktober 2009 läuft „Markus Lanz“ regelmäßig dienstags bis donnerstags. In dem 75-minütigen Format besprechen Markus Lanz und seine Gäste stets die aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen.

Nächste Sendung: Die nächste Folge läuft am Dienstag, 18. Juli 2023, um 23.15 Uhr.

Markus Lanz begrüßt jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Gäste in seiner Talkshow.

Markus Lanz nach Sendung am 20. Juli 2023 in Sommerpause

Markus Lanz verabschiedet sich nach seiner Sendung am Donnerstag (20. Juli) in eine Sommerpause. Am Dienstag (22. August) soll der Moderator mit einer neuen Folge wieder zurückkehren.

Die Gäste bei „Markus Lanz“ am 18. Juli

Das Thema bei „Markus Lanz“ am 18. Juli

„Markus Lanz“ im TV, Stream und in der Mediathek

„Markus Lanz“ kommt in der Regel jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im „ZDF“. Meist beginnt die Sendung zwischen 22.45 und 23.30 Uhr und dauert rund 75 Minuten. Sie läuft im Free-TV, kann alternativ aber auch hier live im Internet gestreamt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich alte Folgen in der ZDF-Mediathek bis einen Monat nach Ausstrahlung nachträglich anzuschauen.

Hier läuft „Markus Lanz“ als Wiederholung

Eine Wiederholung der Folgen von „Markus Lanz“ gibt es im TV nicht. Dafür stehen sie jedoch hier auf Abruf bereit.

Studiopublikum bei „Markus Lanz“

„Markus Lanz“ verabschiedet sich 2022 endgültig vom Konzept Studiopublikum. Der Produzent und Chefredakteur des Talkformats, Markus Heidemanns, sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am 26. März 2022: „Wir werden kein Studiopublikum mehr haben.“ Als Grund nannte er, dass sich ohne Publikum die Gesprächssituation zwischen Moderator und den Gästen verbessert habe. „Die Gespräche haben eine viel größere Dichte.“ In der Corona-Pandemie haben viele Talkshows und andere TV-Shows aus Sicherheitsgründen auf Publikum verzichtet.

Markus Lanz im Podcast mit Richard David Precht

Seit September 2021 hat Markus Lanz einen gemeinsamen Podcast mit dem Philosophen Richard David Precht, der regelmäßigen „Lanz“-Fans ja auch als Gast aus seiner Sendung bekannt ist. Jeden Freitag soll eine neue Folge erscheinen.

„Markus Lanz“ läuft bereits seit 2008

Nachdem Markus Lanz Johannes B. Kerner während dessen Sommerpausen 2008 und 2009 vertreten hatte, bekam er vom „ZDF“ nach Kerners Ausscheiden im Oktober 2009 einen Teil seiner Sendeplätze für eine nach ihm benannte Show.

Typisch für Markus Lanz ist sowohl seine Begrüßung „Wir haben viel vor heute, lasst uns direkt rein!“ als auch seine Verabschiedung „Wir sehen uns morgen wieder – wenn Sie mögen!“.

Das ist Markus Lanz

Am 16. März 1969 in Bruneck, im italienischen Südtirol geboren, absolvierte Lanz nach seinem Abitur und dem Wehrdienst ein schulische Ausbildung zum Kommunikationswirt und später ein Volontariat bei Radio Hamburg. Dort wurde er 1995 entlassen, weil er die gemeinsam mit Marzel Becker und Stephan Heller unter dem Namen „Le camembert radioactif“ veröffentlichte Single „F…! Chirac“ – als Protest gegen französische Kernwaffentests auf Mururoa – ohne Genehmigung im Programm unterbrachte.

Noch im selben Jahr wurde er jedoch Nachrichtenmoderator bei „RTL Nord“ und schaffte wenig später den Durchbruch, als er Barbara Eligmann während ihrer Babypause in „Explosiv – Das Magazin“ vertrat. Bis zu seinem Wechsel zum „ZDF“ moderierte er die Show neben vielen anderen.

Neben „Markus Lanz“ moderierte er dort von Oktober 2012 bis zum 13. Dezember insgesamt 16 Ausgaben des berühmten Formats „Wetten, dass..?“, das danach eingestellt wurde.

Für Schlagzeilen sorgte Markus Lanz mit rassistischen Sprüchen in seiner Show. Im März 2019 beschwerte sich Schauspieler Elyas M’Barek über Lanz:

Markus Lanz hat einen Sohn mit der elf Jahre älteren RTL-Moderatorin Birgit Schrowange, von der er sich 2006 nach achtjähriger Beziehung trennte.

