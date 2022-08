Mareile Höppner wird die neue Nazan Eckes – ARD-Moderatorin wechselt zu RTL

„Brisant“-Fans dürfte vielleicht die eine oder andere Träne kommen. Die Frau, die das Vorabend-Format über viele Jahre geprägt hat, wird die Sendung verlassen. Mareile Höppner verlässt nicht nur „Brisant“, sondern die ARD komplett. Sie wird künftig bei RTL zu sehen sein und dort die Nachfolgerin von Nazan Eckes.

14 Jahre sind wahrlich eine lange Zeit! So lang hat Mareile Höppner nun schon die „Brisant“-Zuschauer mit den neuesten Geschichten am Vorabend versorgt. Damit wird aber bald Schluss sein. Höppner wird neue Moderatorin ab Herbst zu RTL wechseln und da in erster Linie bei „Extra“ zu sehen sein, das hat der Kölner Sender am Donnerstag bekanntgegeben.

Mareile Höppner übernimmt „Extra“ und „Stern TV“-Vertretung

Es ist eine Rückkehr für die 45-Jährige, die ihre TV-Laufbahn einst bei RTL begann und vor gut zwei Jahrzehnten „Guten Abend RTL“ moderierte. Nun kehrt die gebürtige Hamburgerin nach den Stationen ProSieben, Sat.1, dem NDR und vielen Jahre bei der ARD zu RTL zurück. Neben ihrer „Extra“-Moderation wird sie auch die Vertretung der „Stern TV“-Moderatoren Steffen Hallaschka und Dieter Könnes übernehmen.

Bei „Extra“ ersetzt Höppner Nazan Eckes, die im Frühjahr verkündet hatte, das Format abgeben zu wollen. Eckes übernahm das Magazin, das zumeist am Montagabend zu sehen ist, 2019 von der langjährigen Moderatorin Birgit Schrowange – aktuell führt sie abwechselnd mit Jana Azizi durch das Programm. In den vergangenen Jahren hat Höppner nicht nur „Brisant“, sondern auch „Riverboat“ moderiert.

2019 gab Höppner bekannt, dass sie sich bereits zwei Jahre zuvor von ihrem Ehemann Arne Schönfeld getrennt hat, die beiden aber zunächst weiterhin zusammenlebten. Mittlerweile ist die Moderatorin wieder liiert. Als die Beziehung öffentlich gemacht wurde, lebte sie wiederum bereits mit ihrem neuen Partner zusammen.

