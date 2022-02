„Let’s Dance“-Profi Malika Dzumaev: Das sind ihre schönsten Bilder der Tänzerin

Erstmals war Malika Dzumaev 2021 in der Riege der „Let’s Dance“-Profis dabei. Wir stellen sie euch vor und zeigen euch ihre besten Bilder.

Am 22. Februar 1991 in Petrowsk geboren, zog sie 2001 im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Nachdem sie bereits zuvor in Russland ihre ersten Tanzschritte gemacht hatte, begann sie 2003 in Deutschland mit dem Turniertanz und schloss sich ein Jahr später der TSG Erkelenz (NRW) an. Dort tanzte sie mehrere Jahre erfolgreich in den Disziplinen Latein und Standard.

Seit 2013 startet Malika Dzumaev für den Grün-Gold-Club Bremen in der Hauptgruppe S-Latein, der höchsten deutschen Amateurklasse. 2015 kam ihr Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke hinzu, der – genau wie Dzumaev – Mitglied des deutschen Nationalkaders ist.

Zusammen haben Dzumaev und Cseke schon viel erreicht. Beide sind mehrfache Deutsche Meisterschafts- und Europacup-Finalisten und wurden 2018 Nordeuropameister in den Lateinamerikanischen Tänzen. Aktuell ist das Tanz-Paar, das übrigens auch im Privatleben eines ist, Norddeutscher Meister der Sonderklasse Latein und gehört zu den Top 4 in Deutschland. Seine bislang beste Platzierung in der Rangliste des Deutschen Tanzverbandes erreichte das Duo 2020 mit Rang drei.

Doch zurück zu Malika Dzumaev. Denn die hat nicht nur in Sachen Tanz einiges zu bieten. So schloss sie im September 2020 ihr Bachelor-Studium im Bereich Public Health/Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen ab. Hier sind ihre Instagram-Highlights!

Ab ins Tanz-Outfit!

Es gibt aber auch ein Leben außerhalb des Tanzens!

In die Augen!

Hier sehen wir sie am Strand in Thailand:

Keine Frage: Ein schöner Rücken kann auch entzücken!

Malika Dzumaev ist auch in Sachen Frisur vielseitig. Sie kann lockig…

… glatt …

… streng nach hinten gekämmt…

… und Zopf:

Ihr Lächeln gibt es aber fast immer!

Im „RTL“-Vorstellungsvideo verriet Dzumaev 2021 : „Es war schon immer ein Traum von mir, bei ‚Let’s Dance‘ als Tänzerin dabei zu sein und ich freue mich, neue Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln, neue Menschen kennenzulernen und meine Leidenschaft – das Tanzen – mit anderen Menschen zu teilen.“

