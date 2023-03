„Maischberger“ heute: Gäste und Themen am Mittwoch, 29. März 2023

Sandra Maischbergers Talkshow ist mittlerweile eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Hier erfahrt ihr, welche Gäste bei „Maischberger“ im Ersten sitzen und über welche Themen diskutiert wird.

Die nächste „Maischberger“-Ausgabe zeigt Das Erste am 29. März 2023 um 22.50 Uhr.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 29. März

Die Themen bei „Maischberger“ am 29. März

Deutschland sucht dringend Fachkräfte. Knapp zwei Millionen Stellen sind derzeit unbesetzt. Wie kann der Personalbedarf gedeckt werden? Müssen wir in Zukunft alle mehr und länger arbeiten? Darüber diskutieren der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann.

Vor zweieinhalb Jahren entführte das iranische Regime ihren Vater. Im Februar wurde der Deutsch-Iraner von einem Gericht in Teheran zum Tode verurteilt. Über ihre Bemühungen, den Vater zu retten, und ihre Forderungen an die Bundesregierung spricht Gazelle Sharmahd im Studio mit dem FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Mathias Richling, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

>> „hart aber fair“ und „Maischberger“ enthüllen Studio-Geheimnis <<

„Maischberger“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

„Maischberger“ läuft jeden Dienstag- und Mittwochabend auf Das Erste, ist also im „Free-TV“ empfangbar. Zugleich kann die Sendung hier live gestreamt werden. Außerdem können abgelaufene Folgen kostenlos in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

Hier läuft „Maischberger“ als Wiederholung

Die ARD zeigt gleich mehrmals eine Wiederholung der aktuellen Sendung im WDR oder ausgewählten Spartensendern. Hier gibt es einen Überblick:

Donnerstag, 30. März, 0.20 Uhr (WDR)

Donnerstag, 30. März, 3.40 Uhr (Das Erste)

Donnerstag, 30. März, 20.30 Uhr (tagesschau24)

Freitag, 31. März, 1.05 Uhr (3sat)

Sandra Maischbergers Talkshow: Rückblick

Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger die Talkshow, die wöchentlich auf „Das Erste“ läuft. Zunächst lief die Show knapp 13 Jahre lang unter dem Namen „Menschen bei Maischberger“ und wurde dienstags um 22.45 Uhr ausgestrahlt.

Im Jahr 2016 wechselte der Sendeplatz auf Mittwochabend – an die Stelle, wo vorher „Anne Will“ lief. Der Name der Talkshow änderte sich, fortan hieß das Format einfach nur noch „Maischberger“. Zudem wurde das inhaltliche Konzept der Sendung mehr in Richtung politischer Themen verlagert.

Ab Juni 2019 hieß die Sendung „maischberger. die woche“. Der inhaltliche Unterschied: Fortan soll nicht mehr nur ein einzelnes Thema, sondern eine Auswahl mehrere aktueller Themen diskutiert werden.

Im Mai 2022 wechselte der Name wieder zu „Maischberger“. Und noch eine Neuerung wurde eingeführt: Wöchentlich gibt es seither zwei Folgen – dienstags und mittwochs.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger, Jahrgang 1966, begann ihre journalistische Karriere beim Radio, nachdem sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften nach nur wenigen Tagen abgebrochen hatte. Anfangs moderierte die gebürtige Münchnerin bei „Bayern 2“, mit 21 Jahren wechselte sie zum Fernsehen, wo sie ihre ersten Schritte bei „Tele 5“ machte.

Nach einem Ausflug zu „n-tv“ heuerte sie im Jahr 2003 bei der ARD an, wo sie mit „Menschen bei Maischberger“ die Nachfolge von Alfred Bioleks Talkshow „Boulevard Bio“ antrat.