Sandra Maischbergers Talkshow ist mittlerweile eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Hier erfahrt ihr, welche Gäste bei „Maischberger. Die Woche“ im Ersten sitzen und über welche Themen diskutiert wird.

Am 3. November gibt es keine neue „Maischberger“-Ausgabe. Die Talkshow beginnt wie gewohnt um 22.50 Uhr.

>> Programmreform in der ARD: Maischberger ab 2022 an zwei Tagen pro Woche <<

Das sind die Gäste bei Sandra Maischberger am 3. November:

Armin Laschet , CDU (Parteivorsitzender)

, CDU (Parteivorsitzender) Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist)

(Wissenschaftsjournalist) Ralf Moeller (Schauspieler)

(Schauspieler) Anna Mayr (Journalistin)

(Journalistin) Sigmund Gottlieb (Journalist)

Die Themen bei „Maischberger. Die Woche“ am 3. November:

Als Kanzlerkandidat der Union holte CDU-Chef Armin Laschet mit 24,1 Prozent das schlechteste Ergebnis in der Geschichte seiner Partei. Für das miserable Abschneiden übernahm der 60-Jährige die volle Verantwortung, nun will Laschet den „Erneuerungsprozess“ der Partei moderieren. Erstmals sollen die CDU-Mitglieder über den Parteivorsitz entscheiden. Im ersten TV-Interview seit der Bundestagswahl spricht Armin Laschet mit Sandra Maischberger über seine Niederlage und seine Vorstellungen zur Neuaufstellung der CDU.

Die Infektionszahlen steigen und erste Kliniken warnen vor einer Überlastung der Intensivstationen. Droht nun der Lockdown für Ungeimpfte? Immer mehr Menschen infizieren sich trotz Immunisierung und entwickeln Symptome. Für wen sind diese Impfdurchbrüche gefährlich? Fragen an den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar.

Auf dem UN-Klimagipfel in Glasgow verhandeln 197 Nationen über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015. Wie kann die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden? Ist das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu schaffen?

Es diskutieren, kommentieren und erklären der Schauspieler Ralf Moeller, die „Zeit“-Journalistin Anna Mayr und der langjährige Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens Sigmund Gottlieb.

„Maischberger. Die Woche“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

„Maischberger. Die Woche“ läuft jeden Mittwochabend auf „Das Erste“, ist also im „Free-TV“ empfangbar. Zugleich kann die Sendung hier live gestreamt werden. Außerdem können abgelaufene Folgen kostenlos in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

Hier läuft „Maischberger. Die Woche“ als Wiederholung

Die ARD zeigt gleich mehrmals eine Wiederholung der aktuellen Sendung im WDR oder ausgewählten Spartensendern. Hier gibt es einen Überblick:

Donnerstag, 4. November: 1.30 Uhr (WDR)

Donnerstag, 4. November: 3.30 Uhr (ARD)

Donnerstag, 4. November: 20.15 Uhr (tagesschau24)

Freitag, 5. November: 1.10 Uhr (3sat)

Sandra Maischbergers Talkshow ist fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft

Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger die Talkshow, die wöchentlich auf „Das Erste“ läuft. Zunächst lief die Show knapp 13 Jahre lang unter dem Namen „Menschen bei Maischberger“ und wurde dienstags um 22.45 Uhr ausgestrahlt.

Im Jahr 2016 wechselte der Sendeplatz auf Mittwochabend – an die Stelle, wo vorher „Anne Will“ lief. Der Name der Talkshow änderte sich, fortan hieß das Format einfach nur noch „Maischberger“. Zudem wurde das inhaltliche Konzept der Sendung mehr in Richtung politischer Themen verlagert.

Seit Juni 2019 heißt die Sendung „Maischberger. Die Woche“. Der inhaltliche Unterschied: Fortan soll nicht mehr nur ein einzelnes Thema, sondern eine Auswahl mehrere aktueller Themen diskutiert werden.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger, Jahrgang 1966, begann ihre journalistische Karriere beim Radio, nachdem sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften nach nur wenigen Tagen abgebrochen hatte. Anfangs moderierte die gebürtige Münchnerin bei „Bayern 2“, mit 21 Jahren wechselte sie zum Fernsehen, wo sie ihre ersten Schritte bei „Tele 5“ machte.

Nach einem Ausflug zu „n-tv“ heuerte sie im Jahr 2003 bei der ARD an, wo sie mit „Menschen bei Maischberger“ die Nachfolge von Alfred Bioleks Talkshow „Boulevard Bio“ antrat.

