„Maischberger“ kehrt aus der Sommerpause 2023 zurück: Gäste und Themen am Dienstag, 12. September

Sandra Maischbergers Talkshow ist mittlerweile eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Hier erfahrt ihr, welche Gäste bei „Maischberger“ im Ersten sitzen und über welche Themen diskutiert wird.

Die nächste „Maischberger“-Ausgabe zeigte Das Erste am 12. September 2023 um 22.50 Uhr.

„Maischberger“ nach Sendung am 12. Juli 2023 in Sommerpause

Sandra Maischberger war am Mittwoch (12. Juli) zuletzt im ZDF zu sehen, denn dann verabschiedete sie sich in eine Sommerpause. Nach Informationen des Senders kehrt sie zwei Monate später, am 12. September, mit einer neuen Folge „Maischberger“ zurück.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 12. September 2023

Alexander Rodnyansky , ukrainischer Präsidentenberater

, ukrainischer Präsidentenberater Gerhart Baum (FDP), ehem. Bundesinnenminister

(FDP), ehem. Bundesinnenminister Peer Steinbrück (SPD), ehem. Bundesfinanzminister

(SPD), ehem. Bundesfinanzminister Béla Réthy , Fußballkommentatoren-Legende

, Fußballkommentatoren-Legende Susanne Gaschke , Autorin der „Neuen Zürcher Zeitung“

, Autorin der „Neuen Zürcher Zeitung“ Gregor Peter Schmitz, „Stern“-Chefredakteur

Die Themen bei „Maischberger“ am 12. September 2023