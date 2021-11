„Maischberger. Die Woche“: Das sind die Gäste und Themen der nächsten Sendung

Sandra Maischbergers Talkshow ist mittlerweile eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Hier erfahrt ihr, welche Gäste bei „Maischberger. Die Woche“ im Ersten sitzen und über welche Themen diskutiert wird.

Am 17. November gibt es eine neue „Maischberger“-Ausgabe. Die Talkshow beginnt wie gewohnt um 22.50 Uhr.

Das sind die Gäste bei Sandra Maischberger am 17. November:

Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

(CSU), bayerischer Ministerpräsident Roland Kaiser , Sänger

, Sänger Micky Beisenherz , Moderator

, Moderator Dagmar Rosenfeld , „Die Welt“

, „Die Welt“ Julie Kurz, ARD-Journalistin

Die Themen bei „Maischberger. Die Woche“ am 17. November:

„Es droht ein Kollaps, es droht Triage“ – mit diesen drastischen Worten warnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor dem Winter und spricht in der Corona-Politik von einer „Woche der Wahrheit“. Es sei nun die letzte Chance, gegenzusteuern, bevor die Lage außer Kontrolle gerate. Warum verläuft die vierte Welle in Bayern besonders dramatisch? Was erwartet er vom Krisengipfel der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin? Im Studio: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Mit deutlichen Worten warnt @Markus_Soeder (@CSU) vor dem Winter: „Es droht ein Kollaps, es droht Triage". Warum verläuft die 4. #Corona-Welle in Bayern so dramatisch?

Seit fast einem halben Jahrhundert steht Roland Kaiser auf der Bühne. Mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern ist er einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Was viele nicht wissen: Der 69-Jährige wurde als Säugling ausgesetzt und wuchs in einfachen Verhältnissen bei einer Pflegemutter auf. Über sein bewegtes Leben hat Roland Kaiser nun eine Autobiographie („Sonnenseite“) verfasst. Warum er 2002 in die SPD eingetreten ist und wie dramatisch es vor elf Jahren um seine Gesundheit stand, berichtet Roland Kaiser im Gespräch mit Sandra Maischberger.

Mit über 90 Mio. verkauften Tonträgern ist #RolandKaiser einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands, seit fast einem halben Jahrhundert steht er auf der Bühne.

Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl bahnt sich in der CDU ein Dreikampf um den Parteivorsitz an. Neben dem Außenpolitiker Norbert Röttgen und dem geschäftsführenden Kanzleramtschef Helge Braun hat auch Friedrich Merz erneut sein Interesse an diesem Posten angemeldet. Für welchen Kandidaten wird sich die Parteibasis entscheiden?

Es diskutieren, kommentieren und erklären der Podcast- und TV-Moderator Micky Beisenherz, die „Welt“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld und die ARD-Hauptstadtkorrespondentin Julie Kurz.

„Maischberger. Die Woche“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

„Maischberger. Die Woche“ läuft jeden Mittwochabend auf „Das Erste“, ist also im „Free-TV“ empfangbar. Zugleich kann die Sendung hier live gestreamt werden. Außerdem können abgelaufene Folgen kostenlos in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

Hier läuft „Maischberger. Die Woche“ als Wiederholung

Die ARD zeigt gleich mehrmals eine Wiederholung der aktuellen Sendung im WDR oder ausgewählten Spartensendern. Hier gibt es einen Überblick:

Donnerstag, 18. November: 3.30 Uhr (ARD)

Donnerstag, 18. November: 20.15 Uhr (tagesschau24)

Freitag, 19. November: 1.25 Uhr (3sat)

Sandra Maischbergers Talkshow ist fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft

Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger die Talkshow, die wöchentlich auf „Das Erste“ läuft. Zunächst lief die Show knapp 13 Jahre lang unter dem Namen „Menschen bei Maischberger“ und wurde dienstags um 22.45 Uhr ausgestrahlt.

Im Jahr 2016 wechselte der Sendeplatz auf Mittwochabend – an die Stelle, wo vorher „Anne Will“ lief. Der Name der Talkshow änderte sich, fortan hieß das Format einfach nur noch „Maischberger“. Zudem wurde das inhaltliche Konzept der Sendung mehr in Richtung politischer Themen verlagert.

Seit Juni 2019 heißt die Sendung „Maischberger. Die Woche“. Der inhaltliche Unterschied: Fortan soll nicht mehr nur ein einzelnes Thema, sondern eine Auswahl mehrere aktueller Themen diskutiert werden.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger, Jahrgang 1966, begann ihre journalistische Karriere beim Radio, nachdem sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften nach nur wenigen Tagen abgebrochen hatte. Anfangs moderierte die gebürtige Münchnerin bei „Bayern 2“, mit 21 Jahren wechselte sie zum Fernsehen, wo sie ihre ersten Schritte bei „Tele 5“ machte.

Nach einem Ausflug zu „n-tv“ heuerte sie im Jahr 2003 bei der ARD an, wo sie mit „Menschen bei Maischberger“ die Nachfolge von Alfred Bioleks Talkshow „Boulevard Bio“ antrat.

