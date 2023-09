„Love Island“ 2023 startet heute: Sendetermine, Moderatoren – alle Infos zur 8. Staffel

Wer sich zuletzt verliebt, verliert: Die beliebte Trash-TV-Show läuft in diesem Jahr zum achten Mal! Bei „Love Island“ 2023 leben insgesamt zehn liebeshungrigen Single-Frauen und -Männer in einer Villa in Griechenland, in der sie drei Wochen lang um den Gewinn von 50.000 Euro kämpfen.

Wann läuft „Love Island“ 2023 im TV? Welche Kandidaten nehmen teil – und wo kann man die Folgen nachschauen? Wir haben alle Infos über „Love Island“ 2023 für euch im Überblick.

„Love Island“ 2023: Wann startet die 8. Staffel im TV?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Die heißen Flirts starten am Montag, den 11. September 2023, um 20.15 Uhr auf RTL2. Neu: Jede Sendung wird montags live übertragen.

Wie lange läuft „Love Island“ und wo wird gedreht?

Die aktuelle Ausgabe des Reality-Formats wird drei Wochen lang laufen. Gedreht wird „Love Island“ dieses Jahr in Griechenland in einer traumhaften Villa, die zum Verlieben einlädt.

Alle Sendetermine von „Love Island“ 2023 im Überblick

Folge 1: Montag, 11. September 2023, um 20.15 Uhr (live)

Folge 2: Dienstag, 12. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 13. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 14. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 5: Freitag, 15. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 17. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 7: Montag, 18. September 2023, um 20.15 Uhr (live)

Folge 8: Dienstag, 19. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 20. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 21. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 11: Freitag, 22. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 12: Sonntag, 24. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 13: Montag, 25. September 2023, um 20.15 Uhr (live)

Folge 14: Dienstag, 26. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 27. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 16: Donnerstag, 28. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 17: Freitag, 29. September 2023, um 22.15 Uhr

Folge 18: Sonntag, 1. Oktober 2023, um 22.15 Uhr

Folge 19: Montag, 2. Oktober 2023, um 20.15 Uhr (live)

„Love Island 2021“ online streamen und nachschauen

Im RTL2-Live-Stream auf RTL+ könnt ihr die Show parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgen. Ihr habt eine Folge „Love Island“ verpasst? Kein Problem! Bei RTL+ könnt ihr die vergangenen Folgen der Kuppel-Show in voller Länge nachschauen.

Wer moderiert „Love Island“ 2023?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Sylvie Meis ist seit der sechsten Staffel als Moderatorin dabei und übernimmt auch in Staffel acht wieder die Moderation. Außerdem wird Oli P., bekannt als Sänger („Flugzeuge im Bauch“) und Schauspieler, als Moderator mit von der Partie sein. Er war bereits als Gastgeber bei „Promi Big Brother“ 2005 tätig.

Die ersten fünf Staffeln „Love Island“ wurden von Jana Ina Zarrella moderiert.

Wer sind die Kandidaten bei „Love Island“ 2023?

Ein Novum bei der Dating-Show: In diesem Jahr dürfen Zuschauer zum ersten Mal über die „Love Island“-App abstimmen, welcher der Islander verkuppelt werden soll. Das Voting startete am Donnerstag, 7. September, und endet am Freitag, 13 Uhr.

In diesem Jahr schickt RTL2 diese zehn attraktive Singles nach Griechenland:

Die Girls der aktuellen Staffel:

Vanessa (21)

Jenny (21)

Alessandra (26)

Evi (28)

Laura (23)

Die Boys der aktuellen Staffel:

Hannes (24)

Leon (25)

Ray (26)

Fabi (26)

Luca (27)

„Love Island“ 2023: Die besten Fotos der Kandidaten in Staffel 8 findet ihr hier.

Wie sind die Regeln bei „Love Island“?

Während der drei Wochen müssen sich die Singles bei „Love Island“ untereinander verbinden. D.h. wer kein Couple bildet und somit alleine bleibt, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen. Immer wieder kommen neue Singles, die sogenannten Granaten, dazu und sorgen für Liebes-Turbulenzen. Das Sieger-Paar darf sich über eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro freuen.

Wer ist raus bei „Love Island“ 2023?

Bei den Paarungszeremonien wird entschieden: Welches Couple muss die Show verlassen? Woche für Woche dünnt sich die Trash-TV-WG in Griechenland aus, doch hin und wieder stoßen auch neue Kandidaten hinzu.

sobald ein Paar gehen musste, informieren wir an dieser Stelle.

Simon Beeck: Die berühmte Stimme hinter „Love Island“

Euch kommt die Stimme aus dem Off von „Love Island“ bekannt vor? Kein Wunder! Der 43-jährige Simon Beeck ist ein bekannter Moderator aus Fernsehen und Radio. So ist er unter anderem bei dem Radiosender „1Live“ zu hören und hatte 2011 sogar seine eigene Nachmittagsshow mit dem Satiriker Jan Böhmermann. Seit 2022 moderiert er auch die RTL-Morgenmagazine „Punkt 6“, „Punkt 7“ sowie „Punkt 8“.

Seit der dritten Staffel kommentiert Simon Beeck die Romanzen und Affären in der Love-Island-Villa auf seine ganz eigene, humorvolle Art und Weise. Im RTL-Interview verrät der Moderator, warum er sogar seine eigenen Flitterwochen bei „Love Island“ verbracht hat.

Wer gewann „Love Island“ in der Vergangenheit?