„Love Island“ 2023: Erste Paare, peinliche Sprüche und „Power of the Zuschauer“ – so war die erste Folge

Endlich wird auf „Love Island“ wieder geflirtet“: Moderatorin Sylvie Meis hat die liebeshungrigen Singles auf der griechischen Insel empfangen. Zum Auftakt gab es gleich die Live-Show-Premiere: Die Fans der RTL2-Sendung konnten den Einzug der Islander Montagabend live miterleben und sogar die erste Granate mitbestimmen. Das ist passiert!

„Love Island“ 2023 Folge 1: Erste Couples, zweite Couples und ein paar Peinlichkeiten

Die Rechnung ist eigentlich einfach. Zehn Islander stehen zur Wahl, fünf Paare müssen gebildet werden. Doch dieses Mal durften die Zuschauer per Voting-App vorab mitentscheiden, wer sich zuerst näher kommt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Zu Gast in der ersten Live-Show am 11. September war außerdem NDW-Sänger („Ich will Spaß!“) Markus Mörl mit Ehefrau Yvonne König. Sie begleiteten den Auftritt von Sohn Hannes mit, saßen neben Sylvie und ihrem Co-Moderator Oli P. auf der Couch. Und Hannes („Ich mag schon was zum anfassen!“) ist auch gleich dran und darf in der ersten „Paarungszeremonie“ zwischen den fünf Frauen wählen. Der 24-Jährige startet mit der Ansage, dass die Auserwählte auf jeden Fall schon etwas jünger sein sollte. Schließlich möchte er sich wie der „Daddy fühlen“. Puh, das kommt bei den Ladys gar nicht gut an. Und schließlich sollen sie gleich noch ihr Alter verraten. Klar, dass da fast keine freiwillig nach vorne treten möchte. Am Ende entscheidet sich Hannes für Vanessa.

>> Alle Kandidaten bei „Love Island“ 2023: Das sind die neuen Islander – Infos und Fotos <<

Als nächster ist Fabian am Zug. Der Beamte aus Werder kommt viel sympathischer rüber und berichtet von einem schlimmen Schicksalsschlag: Er hatte Krebs, ist aber wieder gesund. Der 25-Jährige wählt Kandidatin Evi.

Moderatorin Sylvie plaudert beim nächsten Teilnehmer Luca schnell noch die Beauty-OP „er hat seine Beine verlängert“ aus, bevor hier auch das nächste Couple steht: Laura will Luca gerne kennenlernen. Und Surfer-Boy Leon entdeckt Alessandra für sich. Alle glücklich? Nicht ganz.

„Love Island“-Teilnehmer fehlt: Wo ist Single Ray geblieben?

Jenny bleibt übrig und Sylvie unkt: „Leider kommt jetzt kein Mann mehr!“ Und das stimmt tatsächlich. Die Moderatorin klärt auf, dass der fünfte Single Ray sich krank gemeldet hat. Doch sobald er wieder fit sei, würde er natürlich nachkommen.

„Power of the Zuschauer“: Das sind die ersten Paare bei „Love Island“ 2023

Alles klar? Nein, denn dann verkündet Sylvie „Power of the Zuschauer“. Ratlose Gesichter bei allen „Love Island“-Singles. Sylvie klärt auf, dass dahinter das Ergebnis aus der Voting-App steckt – hier konnten die Zuschauer vorab abstimmen, welche Paarungen sie zuerst sehen wollen. Und diese sehen so aus:

Hannes und Vanessa

Fabian und Alessandra

Leon und Laura

Luca und Evi

Jenny geht leer aus

Klar, dass einige aufgrund der neuen Zusammensetzung richtig geschockt sind. Zum Glück stehen ein paar Drinks parat, um das Ergebnis erstmal runterzuspülen. Und während Evi Fabi hinterher trauert, beschnuppern sich Leon und Laura. Doch auch bei Laura bleibt es nach dem Gespräch immer noch bei ihrem zuerst Auserwählten: „Ich bin immer noch Team Luca.“ Und Jenny ist natürlich total fertig, dass sie in der „Paarungszeremonie“ und beim Zuschauer-Voting leer ausgegangen ist. Gute Stimmung herrscht dagegen wenigstens bei Hannes und Vanessa.

So weit, so gut. Doch der „Power of the Zuschauer“ soll bitteschön noch ein zweites Mal zuschlagen. Schon wieder eine Premiere! Per Voting-App darf tatsächlich noch live die erste Granate gewählt werden, die ebenfalls mit in die Liebes-Villa zieht.

>> „Love Island“ 2023: Sendetermine, Moderatoren – alle Infos zur 8. Staffel <<

Das ist die erste Granate bei „Love Island“ 2023

„Hottie“ Derril oder „Business-Body“ Daniel – welche Granate darf es denn nun sein? „The Power of the Zuschauer“ hat dann zum zweiten Mal gesprochen: Daniel darf einziehen. In der Villa gibt es wildes Gekreische bei den Ladys, als der „Business-Body“ die Bühne betritt. Und da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, ist der „Power of the Zuschauer“ am Ende der Sendung noch mal gefragt: Mit wem darf Daniel die Liebes-Suite teilen? Yeah, es lebe das Live-Voting!

Live-Konzept „Love Island“ kommt bei vielen Fans nicht gut an

Das montägliche Live-Konzept ist eine Premiere – und spaltet die TV-Zuschauer. Während Moderatorin Sylvie von einem „sensationellen Staffelstart“ spricht, äußern sich bei Instagram viele Fans kritisch. „Das Gelaber will keiner sehen“, „unnötige Sendezeit“, „totaler Mist“ oder „Ist das jetzt Promi Big Brother 2.0?“ ist da zu lesen. Auch Sylvie und Neuzugang Oli P. kommen bei vielen nicht gut weg.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

„Love Island“ 2023: Wann kommt die nächste Folge?

Dating-Dramen und Liebes-Glück inklusive „Power of the Zuschauer“: „Love Island“ läuft bis zum 2. Oktober fast täglich. Das sind die nächsten Sendetermine: