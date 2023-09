Kandidaten bei „Love Island“ 2023 heute: Promi-Sohn und Zwillinge – Infos und Fotos

Bei „Love Island“ 2023 wagen sich endlich wieder neue Singles in das Liebesabenteuer und suchen in knappen Bikinis und Badehosen im TV nach ihrer ganz großen Liebe. Neu mit dabei ist übrigens Sänger Oli P. – er moderiert an der Seite von Sylvie Meis.

Doch welche Single-Frauen und -Männer sind seit dem 11. September bei RTL2 zu sehen? Wir stellen euch alle Kandidaten der aktuellen Ausgabe von „Love Island“ 2023 vor und zeigen euch die Bilder der attraktiven Teilnehmer.

>> „Love Island“ 2023: Erste Paare, peinliche Sprüche und „Power of the Zuschauer“ – so war die erste Folge <<

„Love Island“ 2023: drei Wochen wird geflirtet

Drei Wochen voller heißer Flirts und aufregender Dates erwarten die diesjährigen Islander in Griechenland. In der luxuriösen Villa ist die paradiesische Kulisse und ideale Atmosphäre zum Verlieben garantiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Welches Paar am Ende den Liebest-Test besteht und als Sieger der Dating-Show mit einer Gewinnprämie von 50.000 Euro hervorgeht? Das erfahrt ihr spätestens beim Finale am 2. Oktober auf RTL2.

Ob Sendetermine, Stream oder Moderatoren: Alle Infos zur 8. Staffel von „Love Island“ findet ihr hier.

Zwillinge bei „Love Island“ 2023: Das sind die Kandidatinnen Vanessa & Jenny

Premiere bei „Love Island“: In der 8. Staffel sind die Zwillinge Vanessa und Jenny eingezogen. Die beiden Schwestern aus Bodenmais in Bayern sind 22 Jahre alt. Vanessa arbeitet in der Gastronomie, Jenny ist Hotelfachfrau. Auf die Frage, wie weit Jenny in der Villa gehen würde, verrät sie vorab: „Ich kann mir schon mehr vorstellen, aber mit Sex möchte ich mir Zeit lassen. Ich will nicht mehr mit Typen schlafen, nur weil sie einem sagen, sie wollen was Ernstes.“ Ob sie beim Flirten auf „Love Island“ mit ihrer Schwester womöglich um den gleichen Mann konkurriert? Wir dürfen gespannt sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Alessandra bei „Love Island“ 2023: Sie war mit einem französischen Nationalspieler zusammen

Alessandra ist Demand Planerin und BWL-Studentin. Im Sternzeichen Waage geboren beschreibt sich die 26-Jährige als sehr organisiert, loyal und ausgeglichen. Wer bei ihr landen könnte? „Südländische Männer finde ich sehr attraktiv, dazu braune Haare und Augen. Bei Tattoos kommt es auf den Typen an“, erklärt sie im RTL2-Interview. Auf ihr letzte Beziehung angesprochen, verrät Alessandra weiter: „Mein letzter Freund war französischer Nationalspieler und wir haben uns im März nach ca. einem Jahr Beziehung getrennt. Durch seinen Job als Fußballer hat sich die Beziehung nicht so einfach gestaltet.“ Vielleicht findet die in Zürich lebende Alessandra ja jetzt einen neuen Partner auf „Love Island“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Islander Fabian: Wer kann sein Herz bei „Love Island“ erobern?

Er wird als Frauenschwarm bezeichnet: Fabian aus Werder. Der 25-jährige Beamte mag zierliche Frauen, gerne mit blonden Haaren und mit blauen oder grünen Augen. Weiter verrät er im Interview: „Charakterlich geht materialistisch für mich gar nicht, vor allem, wenn sie von mir verlangt, dass ich ihr die teure Handtasche kaufen soll. Wenn jemand extrem eingebildet ist, aber auch das Gegenteil – eine zu ruhige Maus – das funktioniert auch nicht bei mir.“ Sex in der Villa kommt für ihn übrigens nicht in Frage. Auf Nachwuchs angesprochen erklärt Fabian, dass er gerne drei Kinder hätte. Doch zuerst muss er die richtige Partnerin finden – vielleicht klappt das ja bei „Love Island“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Promi-Sohn Hannes auf „Love Island“: So tickt der Nachwuchs von Markus Mörl

Er ist der Sohn von NDW-Sänger Markus Mörl: Hannes. Der 24-jährige Eventmanagement Student aus Bad Camberg sucht sein ebenfalls sein Glück auf der griechischen Insel. Im RTL2-Interview beschreibt er sich als „charmant, stur und liebevoll“. Das perfekte Leben bedeute für ihn „so viel Geld in der Tasche, dass ich meiner Frau was bieten kann.“ Und was ist mit Sex in der Villa? Abgeneigt scheint Hannes laut eigenen Aussagen nicht. Ob es wirklich dazu kommt? „Love Island“ wird es zeigen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Mehr Infos zu den anderen Kandidaten findet ihr oben in unserer Fotostrecke.