„Love Island“ 2023 heute: Wer ist raus? Welches Couple liegt vorne? Das ist passiert!

Die neue Staffel „Love Island“ 2023 ist am Montagabend (11. September) mit einer Live-Sendung auf RTL2 gestartet. Jetzt sorgt die Trash-Show drei Wochen lang für fast tägliche Liebes-Turbulenzen.

Wir verraten euch, was die Singles Tag für Tag getrieben haben und beantworten dabei unter anderem die wichtige „Wer-ist-raus“-Frage.

Alle Kandidaten bei „Love Island“ 2023 – wer ist raus?

In diesem Jahr reiht sich unter den Kandidaten ein echtes Promikind: Der Sohn von Sänger Markus Mörl ist dabei. Hannes (24) sucht bei „Love Island“ 2023 seine große Liebe. Auch ein Zwillingspaar nimmt an der Show teil.

Bei den täglichen Paarungszeremonien wird entschieden, wer die Show verlassen muss. Welche Kandidaten sind außerdem dabei, wer wurde bereits per Stimmverfahren von den Islandern ausgeschlossen?

Die Girls der aktuellen Staffel:

Vanessa (21) – raus in Folge 8

Jenny (21)

Alessandra (26)

Evi (28)

Laura (23)

Die Boys der aktuellen Staffel:

Hannes (24)

Leon (25)

Ray (26) – raus in Folge 7

Fabi (26)

Luca (27)

Daniel (31) – raus in Folge 8

Robert (30)

Derryl (30)

Tag 8: Das passiert bei „Love Island“ am Dienstag, 19. September

Zwischen Leon und Laura wird es heiß, vermutlich zu heiß. Sie sorgen für die erste Sexszene bei „Love Island“ 2023. „Meine Schwester hat gesagt, ‚Ich will dich nicht im Fernsehen beim Sex sehen, das ist mir unangenehm!'“, erzählt Laura im Interview. Doch sie findet, zwischen ihr und Leon ist es etwas besonderes: „Keine Ahnung, es ist nichts untereinander zwischen uns. Das ist so krass.“

Am Ende wurden die Kandidaten Daniel und Vanessa rausgewählt. Sie hatten beim Zuschauervoting „Wer hat die größten Chancen auf die Liebe?“ die wenigsten Stimmen erhalten.

Tag 7: Das passierte bei „Love Island“ am Montag, 18. September

Bei der heutigen Paarungszeremonie wählt Granate Derryl Vanessa, Robert nimmt Evi. Jeanine pickt Fabi und Celine entscheidet sich für Hannes. Danach dürfen die Kandidaten ihre Lieblingsislander wählen: Am Ende muss sich Alessandra zwischen Daniel und Ray entscheiden. „Mit dem Mann, den ich heute wählen werde, habe ich die meisten Gespräche geführt von beiden. Ich kann seine Ansichten teilen, die gefallen mir“, stellt Alessa fest.

Damit ist klar: Ray ist Single und muss die Villa verlassen.

Tag 6: Das passierte bei „Love Island“ am Sonntag, 17. September

Moderatorin Sylvie Meis redet Klartext mit den Islandern: Es gebe zu viele festgefahrene Couples. „Zu denken, ich bleibe lieber mit meinem Couple zusammen, das funktioniert nicht.“ Dann wird sie noch deutlicher: „Alle Islander sind gleich. Egal, ob man von Tag eins da ist oder später eingezogen ist. Das ist scheißegal!”

Bei Jeanine kommen plötzlich die Tränen, denn gerade sie wurde von den Islanderinnen nicht gerade freundlich aufgenommen.

Bei der Paarungszeremonie wählt Granate Derryl Islanderin Vanessa, Robert fällt seine Wahl auf Evi. Sylvies Ansage zeigt Wirkung, denn somit haben sich bereits zwei völlig neue Couples ergeben.

Tag 5: Das passierte bei „Love Island“ am Freitag, 15. September

Während Jeanine und Celine es sich auf einem Date mit Fabi und Leon gemütlich machen, kommt es zu einem zweifachen Neuzugang: die beiden Granaten Derryl und Robert mischen die Runde in der Villa auf.

Außerdem: Hannes scheint, eine erste Eifersucht zu entwickeln. Seine Vanessa scheint gefallen an Derryl zu haben. „Der hat echt viele Muskeln, das finde ich attraktiv an einem Mann“, gesteht sie Hannes. „Wenn der dich nimmt, pennst du dann in einem Bett mit ihm? Habe ich denn noch eine Chance?“, fragt er besorgt. Vanessa weicht aus.

Zwischen Fabi und Alessandra kommt es am Ende des Tages zu einem Versöhnungskuss. Die Blondine ist sich sicher: „Ich hab Lust, den Fabi jetzt öfter zu küssen. Sehr gerne, sehr oft.“

Tag 4: Das passierte bei „Love Island“ am Donnerstag, 14. September

An Tag vier stehen die Nerven bei der umwobenen Alessandra blank: Sie fühlt sich von Fabis Eifersucht schlichtweg unter Druck gesetzt, das Ganze erinnere sie zu sehr an die toxische Beziehung mit ihrem Ex. In den Armen von Fabi fängt sie plötzlich an zu weinen. Es scheint, als wüsste er nicht ganz genau damit umzugehen.

Alessandra sucht derweil den Kontakt zu Ray. Er macht ihr klar, dass sie sein Favorit unter den anderen Mädels ist. Das scheint ihr zu gefallen, denn abweisen tut sie ihn danach nicht.

Tag 3: Das passierte bei „Love Island“ am Mittwoch, 13. September

Eifersuchtsdrama bei Fabi und Alessandra: Granate Daniel funkt zwischen den beiden und versucht, Alessandra in seinen Bann zu ziehen. Die beiden scheinen ihr Gesprächsthema gefunden zu haben: Fußball. Prompt kommt das Thema „Ex-Freund“ auf, denn Alessandra war mit einem französischen Nationalspieler zusammen.

Außerdem zieht Kandidat Ray in die Villa als Nachzügler ein, der die ersten Folgen krankheitsbedingt aussetzen musste. Sein Typ: „Helle Haare, helle Augen und Natürlichkeit!“ Das klingt für viele Zuschauer nach Alessandra.

Das Gefühlschaos für die Islanderin ist somit eröffnet.

Tag 2: Das passierte bei „Love Island“ am Dienstag, 12. September

In der zweiten Folge wird es emotional: Islanderin Evi offenbart den anderen, dass sie eine Perücke trägt. Vor zwei Jahren erkrankte sie an Corona und zusätzlich an kreisrunden Haarausfall. Die anderen sind sichtlich berührt – und supporten sie: „Strong Woman!“

Währenddessen: Fabi und Alessandra rücken verdächtig häufig nah beieinander. Die beiden wurden durch das Zuschauervoting zusammengebracht. Ein Couple ab Tag 1?

Neuzugang Daniel betritt die Villa.

Tag 1: Das passierte bei „Love Island“ am Montag, 11. September

Die erste Folge startete als Live-Show: Die zehn Teilnehmer trafen um Punkt 20.15 Uhr erstmals aufeinander, jeweils fünf Paare mussten gebildet werden. Das ging dank „Couple-Voting“ schneller, als bisher: Per App konnten Fans der Show abstimmen, welche Teilnehmer das Zeug zum Traumpaar haben.

Neben Moderatorin Sylvie und Co-Moderator Oli P. saßen auch NDW-Sänger („Ich will Spaß!“) Markus Mörl mit Ehefrau Yvonne König auf dem Sofa. Sie sahen ihrem Sohn dabei zu, wie er sich auf ins Liebesgetümmel machte.

Welche Paare haben zusammengefunden? Warum fehlte Kandidat Ray? Und warum waren die Fans alles andere als begeistert? Die erste Folge von „Love Island“ 2023 findet ihr hier in der Zusammenfassung.