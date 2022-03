„Let’s Dance“ versinkt im Corona-Chaos: Zwei weitere Ausfälle vor Show 3

Die Corona-Welle überrollt „Let’s Dance“ weiter unaufhaltsam. Vor Show 3 gibt es jetzt zwei weitere Ausfälle: Zwei Promi-Tänzerinnen sind positiv – Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Bereits am frühen Montagabend wurde bekannt, dass Bosbach Corona-positiv ist. Damit werden sie und ihr Partner Valentin Lusin am kommenden Freitag (11. März) nicht antreten. Der Profitänzer, dessen Test negativ ist, meldete sich kurz darauf mit einem kleinen Video zu Wort:

„Die wichtigste Nachricht vorweg: Ihr geht es gut, sie hat keine Symptome bis jetzt“, berichtet Lusin in dem Video. Und tatsächlich hat er noch eine weitere gute Nachricht für seine Fans: Sollte er weiterhin negativ bleiben, werden er und seine Frau Renata Lusin am Freitag im Opening tanzen. Zumindest ein kleiner Trost also für die „Let’s Dance“-Gemeinde.

„Let’s Dance“ 2022: Auch Lilly Corona-positiv

Nur wenige Stunden später meldete sich auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zu Wort. Nach der „Achterbahnfahrt“ der vergangenen zwei Wochen – nach ihrer Rauswahl in Show 1 war sie für Hardy Krüger jr. zurückgekehrt – habe sie noch eins draufgesetzt und sei positiv getestet worden. Auch ihr gehe es, abgesehen von einigen leichten Symptomen wie Muskelschmerzen, Halsschmerzen und Schnupfen, gut.

Ihren Ausfall bedauert die 49-Jährige sehr. „Ich hatte mich so gefreut und auch schon ganz fleißig angefangen zu trainieren gestern, heute Morgen online und mich wirklich reingearbeitet und wollte euch wirklich allen zeigen, dass ihr mich nicht umsonst in die nächste Show gewählt habt“, berichtet sie.

Bosbach und zu Sayn Wittgenstein-Berleburg sind nach Hardy Krüger jr., Andrzej Cibis und Malika Dzumaev die Corona-Fälle Nummer vier und fünf unter den Tanzpaaren. Auch Juror Joachim Llambi war in der Kennenlernshow wegen des Virus ausgefallen. In der vergangenen Woche müsste darüber hinaus Bastian Bielendorfer wegen einer Erkältung passen.

