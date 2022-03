„Let’s Dance“-Ikone Ekaterina Leonova verrät: So muss mein Traummann sein

In Staffel 15 der erfolgreichen RTL-Show „Let’s Dance“ fegt Ekaterina Leonova nach zwei Jahren Pause endlich wieder übers Parkett. An ihrer Seite: Comedian Bastian Bielendorfer. Täglich trainieren sie zusammen für den Sieg und den Titel des „Dancing Stars“ 2022.

Doch privat ist die 34-jährige Russin aktuell eher einsam: Ekaterina Leonova ist tatsächlich Single. Zwar rankten sich um sie und ihren früheren „Let’s Dance“-Partner Gil Ofarim immer wider Gerüchte, Offizielles gab es allerdings nie zu vermelden. Und so ist sie nach wie vor alleinstehend. „Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum“, sagt sie jetzt in „Bild„.

Wie ihr Traummann aussehen sollte? „Der Mann muss mindestens so groß sein wie ich, also 1,74 Meter. Besser noch ein bisschen größer, damit ich High Heels tragen kann. Sonst habe ich optisch keine Präferenzen. Blond oder dunkelhaarig – das ist egal. Es muss einfach Klick machen. Der Mann sollte im Leben stehen und sich ein Familien-Leben vorstellen können.“

Ein Umzug in ihre Heimat Russland komme für sie nicht infrage. München sei eine der schönsten Städte Deutschlands. „Die Natur, die Leute, das Lebensgefühl. Die Menschen sind offen und freundlich. […] Ich möchte in Deutschland bleiben und in Deutschland alt werden. Und ich möchte den richtigen Mann heiraten und eine Familie gründen.“

Es sind keine allzu großen Ansprüche, die die Profi-Tänzerin stellt. Da sollte sich doch bald jemand finden lassen…

