„Let’s Dance“ 2023: Das sind die Kandidaten der 16. Staffel

Die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ 2023 auf RTL läuft. Auch dieses Jahr holt der Sender den ein oder anderen Promi aufs Tanzparkett. Wer ist mit dabei – und wer ist schon ausgeschieden? Wir haben den Überblick!

„Let’s Dance“ 2023: Wann startet die neue Staffel?

Insgesamt 14 Promis kämpfen seit dem 17. Februar 2023 um den „Dancing Star“-Titel. Wer wird wohl der Nachfolger von René Casselly, Gewinner der vergangenen Staffel?

„Let’s Dance“ 2023: Sendetermine, Jury, Moderatoren

Die Live-Shows werden wie gewohnt je freitags um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Alle weiteren Infos zur Jury, Moderatoren und Profitänzer haben wir hier für euch zusammengestellt.

Kandidaten bei „Let’s Dance 2023“: Diese Promis sind dabei!

Insgesamt sind 14 Promi-Kandidaten für dieses Jahr mit von der Partie. Auffällig ist die Hohe Dichte an Social-Media-Stars. Welche Teilnehmer sind in der 16. Staffel dabei?

Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2023: Chryssanthi Kavazi aus GZSZ ist dabei!

Chryssanthi Kavazi ist den meisten als Schauspielerin aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt. Seit 2017 spielt die 33-Jährige dort die Figur Laura Weber. Die Deutschgriechin ist seit 2018 mit dem Schauspieler Tom Beck verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen 3-jährigen Sohn.

Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2023: TV-Koch Ali Güngörmü

Den meisten dürfte der Sternekoch aus TV-Shows wie „Die Küchenschlacht“ oder „Grill den Henssler“ längst bekannt sein. Dabei startete der gebürtige Türke in einer ganz normalen Ausbildung als Koch. Mittlerweile betreibt der 46-Jährige in München sein eigenes Restaurant „Pageou“. Ob er nicht nur den Kochlöffel, sondern auch seine Beine auf der Tanzfläche schwingen lassen kann?

„Let’s Dance“ 2023: Gewinnt Youtuberin Julia Beautx?

Julia Beautx ist bekannt als Youtuberin und Instagrammerin. Gestartet mit Beauty- und Lifestyle-Videos war die 23-Jährige schon als Sängerin im ZDF-Fernsehgarten und mittlerweile auch als Schauspielerin im ARD-Thriller „Gestern waren wir noch Kinder“ zu sehen. Ob sie auch Talent fürs Tanzen beweisen kann?

„Let’s Dance“-Kandidaten 2023: „GNTM“-Gewinnerin Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter ist Model und aus der 16. Staffel von „Germanys Next Topmodel“ bekannt. Sie ging als Gewinnerin von GNTM 2021 heraus und ist seither als Transgender Model unterwegs. Erst 2018 hatte sie ihr Coming-out und unterzog sich geschlechtsangleichende Operationen. Alex musste die Tanzshow allerdings schon in der ersten Show verlassen.

Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2023: Mit Handballer Michael „Mimi“ Kraus!

Michael Kraus (39), besser bekannt als „Mimi“, ist ein ehemaliger Handballspieler. In seiner Karriere war er unter anderem für den HSV Hamburg aktiv. Der Höhepunkt seiner Handballkarriere war wohl der Gewinn der Weltmeisterschaft 2007, der Deutsche Meister 2011 und weiter hinauf zum Champions-League-Sieger 2013.

Teilnehmer bei Let’s Dance 2023: Ex-Bachelorette Sharon Battiste ist dabei!

Wer ein eifriger Zuschauer der RTL-Soap „Bachelorette“ 2022 war, weiß, dass Sharon Battiste durchaus das Zeug zum „Dancing Star“ hätte. Dabei ist die 31-Jährige eigentlich aus der RTL-2-Sendung „Köln 50667“ als Hauptcast Clara Borkmann bekannt. Aufgrund kreisrunden Haarausfalls trägt Battiste eine Glatze. Sie ist mit ihrem „Bachelorette“-Auserwählten Jan Hoffmann in einer Beziehung.

Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2023: Ex-Klitschko Natalia Yegorova

Natalia Yegorova ist den meisten wohl als Ex-Frau von Vitali Klitschko bekannt. Gemeinsam ließen sich das Model und der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und mehrfacher Boxweltmeister 2022 scheiden. Die beiden waren 25 Jahre verheiratet. Für ihren Tango mit Profi-Tänzer Andrzej Cibis in Folge 3 bekam sie leider nur 19 Jurypunkte und musste bereits gehen.

Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2023: Knossi ist dabei!

Knossi, der mit gebürtigem Namen Jens Heinz Richard Knossalla heißt, ist Youtube- und Twitch-Star. Der 36-Jährige gewann durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Pokerkommentator, Livestreamer und Sänger an Bekanntheit. Zuletzt sorgte er bei der Reality-Spielshow 7 vs. Wild für Aufsehen. Ob er sein Talent fürs Entertainment auch in der RTL-Tanzshow zu Nutze machen kann?

Let’s Dance 2023: Kandidatin Sally

Saliha „Sally“ Özcan ist Youtuberin und Model. Auf ihrem Youtube-Kanal „Sallys Welt“ zeigt sie seit 2011 Videos zum Thema Kochen und Backen. Und das mit Erfolg, denn die deutsch-türkische Grundschullehrerin betreibt mittlerweile eine eigene Firma rund um Backutensilien und eröffnete 2020 ihr eigenes Geschäft. Leider musste sie „Let’s Dance“ in Show 5 verlassen.

Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2023: Das ist Philipp Boy

Wenn einer bereits zu Beginn der Staffel fit sein sollte, dann er! Philipp Boy ist ehemaliger Kunstturner und gewann bereits Silber im Mehrkampf bei den Turn-Weltmeisterschaften 2010 und 2011. Nach einem Sturz am Reck ist Boy zwar vom Sport zurückgetreten, aber bei „Let’s Dance“ kann er noch einmal mehr sein Können unter Beweis stellen.

„Let’s Dance“ 2023: Younes Zarou

Younes Zarou ist Deutschlands erfolgreichster Tiktoker: Mit knapp 50 Millionen Followern ist er ein internationaler Star. Auf Instagram zählt Zarou mittlerweile mehr als sechs Millionen Follower. Der 24-Jährige zeigt hier täglich selbstgedrehte Videos voller Illusionen. Er gilt sogar als moderner Zauberer innerhalb der Videoproduktion. Der TikTok-Star musste die Show in der vierten Folge verlassen.

Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2023: Comedian Abdelkarim

Abdelkarim ist Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator. Der 41-Jährige wurde als Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld geboren. 2014 ging er zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee und ist seither regelmäßig in TV-Shows zu Gast. Zuletzt war er in der Amazon-Produktion „LOL: Last One Laughing“ zu sehen. Abdelkarim musste die Tanzshow in der zweiten Woche verlassen.

„Let’s Dance“ 2023: Boris Becker Tochter Emma Ermakova ist dabei

Zu guter Letzt wurden die Gerüchte um die Teilnahme von Anna Ermakowa, Tochter von Boris Bäcker, offiziell bestätigt. Das 22-Jährige Model verrät jetzt im RTL-Interview: „Ich freue mich sehr, bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen. Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise tanzen zu lernen und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass es hart sein wird, aber ich freue mich auf die Herausforderung!“

