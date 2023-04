„Let’s Dance“ 2023: Alle Profitänzer im Überblick – die schönsten Bilder

Ekaterina Leonova ist Profitänzerin bei "Let's Dance" und wohnt aktuell in München. Foto: Boris Bushmin Renata und Valentin Lusin erwarten ihr erstes Baby. Kurz vor Sendestart verkündet RTL daher, dass Renata an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" nicht teilnehmen wird. Foto: Instagram/renata_lusin Anstelle von Renata Lusin wird Malika Dzumaev als Profitänzerin einspringen. Foto: TVNOW / Thorben Heks Massimo Sinato tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/massimo__sinato Christian Polanc tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/christianpolanc Patricija Ionel (ehemals Belousova) tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/bellatricija Valentin Lusin tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/valentinlusin Kathrin Menzinger tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/kathrin_menzinger Andrzej Cibis tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/andrzejcibis Vadim Garbuzov tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/vadim.garbuzov Isabel Edvardsson tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/isabel_edvardsson_official Christina Luft tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/christinaluft Zsolt Sandor Cseke tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: RTL/Stefan Strassenburg Zum ersten Mal dabei ist sie! Mariia Maksina kommt aus Köln und ist Ekaterina Leonovas beste Freundin. Sie ersetzt Malika Dzumaev. Foto: Instagram/maksinamariia_ Alexandru Ionel ist zum zweiten Mal dabei, und sowieso kein Unbekannter! Er ist der Ehemann der Let's-Dance-Profitänzerin Patricija Ionel. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Foto: Instagram/a.lexandru

Kaum eine Herausforderung im deutschen Fernsehen dürfte für Promis so anstrengend sein wie die Teilnahme an „Let’s Dance“. Die Profitänzer sind dafür bekannt, dass sie nicht nur die Tanzpartner, sondern auch die Trainer und größten Kritiker der Prominenten sind. Wir zeigen euch in unserer Fotostrecke, welche Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2023 dabei sind:

Schon seitdem es „Let’s Dance“ gibt, gibt es Profis, die sich in die Herzen der Fans getanzt haben. Längst zählen Tänzerinnen wie Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova nicht nur zum Inventar der Show, sondern auch zu den beliebtesten Personen des kompletten Formates. Beide konnten auch schon mehrfach die „Let’s Dance“-Krone an sich reißen. Öfter als einmal ist das auch Massimo Sinato und Christian Polanc gelungen. Hier zeigen wir euch alle Profi-Gewinner der „Let’s Dance“-Geschichte.

„Let’s Dance“ 2023: Renata Lusin verliert Baby

Renata und Valentin Lusin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Renata und Valentin Lusin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Sender verrät kurz vor Sendestart, dass anstelle von Renata die Profitänzerin Malika Dzumaev das diesjährige Profi-Team von „Let’s Dance“ unterstützen wird. Die 31-Jährige nimmt bereits zum dritten Mal an der Tanzshow teil. 2021 war für Malika und Tanzpartner Mickie Krause in der sechsten Show Schluss. 2022 landet sie mit GZSZ-Schauspieler Timur Ülker auf den achten Platz.

„Let’s Dance“ 2023: Ekaterina Leonovas beste Freundin Mariia Maksina neu mit dabei

Zum ersten Mal dabei ist Ekaterina Leonovas beste Freundin Mariia Maksina.

Zum ersten Mal dabei ist Ekaterina Leonovas beste Freundin Mariia Maksina. In den Medien kursierten Gerüchte darüber, dass die beiden Cousinen oder gar Schwestern seien, da Ekat auf gemeinsamen Insta-Posts Hashtags wie „sisterlove“ verwendete. Doch wie die zwei Frauen im RTL-Interview verraten, sind sie gar nicht verwandt. Sie verstehen sich einfach super! In den vergangenen Shows unterstützte Mariia Ekaterina immer mal wieder als Background-Tänzerin. Jetzt tritt sie ins Rampenlicht der RTL-Tanzshow.

Diese Profi-Tänzer kämpfen bei „Let’s Dance“ 2023 um den Titel:

