„Let’s Dance“: Hardy Krüger jr. ist raus – ausgeschiedene Kandidatin nimmt Platz ein

Am Freitag kehrt „Let’s Dance“ mit der zweiten Folge der 15. Staffel auf die Bildschirme zurück. Allerdings müssen die Zuschauer nun endgültig auf Hardy Krüger jr. verzichten. Der Schauspieler, der bereits die erste Folge verpasst hatte, ist weiterhin an Corona erkrankt.

Die Folge: Der 53-Jährige ist endgültige raus bei „Let’s Dance“. Dafür erhält Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg eine zweite Chance und darf in die Sendung zurückkehren. Allerdings wird die Kandidatin, die in der ersten Folge schon die Segel streichen musste, bei ihrer Rückkehr nicht mit Andrzej Cibis tanzen. Denn: Der Profitänzer ist wie Hardy Krüger jr. an Corona erkrankt. Jimmie Surles wird ihn vertreten.

Darüber hinaus fehlt noch eine weitere Profitänzerin krankheitsbedingt. Auch Malika Dzumaev hat sich mit Corona infiziert und muss diese Woche aussetzen. Für sie springt Patricija Ionel ein. Ionel war eigentlich die Tanzpartnerin von Hardy Krüger jr. gewesen, weshalb sie ihre Kollegin ohne Probleme vertreten kann.

