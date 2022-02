„Let’s Dance“: Das sind alle Profi-Tänzer, die in den 14 Staffeln gewonnen haben

Ohne einen Profi an ihrer Seite wären die Prominenten bei „Let’s Dance“ aufgeschmissen. Woche für Woche sind sie nicht nur Tanzpartner, sondern auch Motivator und Lehrer. Wir zeigen euch, welcher Profi-Tänzer seinen Partner am besten gecoacht und so den Sieg errungen haben:

Sie hat es geschafft – durch ihren Sieg mit Rurik Gislason 2021 ist Renata Lusin in die Riege der siegreichen Profi-Tänzer bei "Let's Dance" vorgestoßen. Wir stellen sie auch alle vor!

Foto: Andreas Renz/Getty/POOL/dpa Staffel 1 (2006)

Siegreicher Profi: Isabel Edvardsson

Tanzpartner: Wayne Carpendale

2. Platz: Oliver Seefeldt & Wolke Hegenbarth

3. Platz: Roberto Albanese & Sandy Mölling

Foto: Georg Wendt/dpa Staffel 2 (2007)

Siegreicher Profi: Christian Polanc

Tanzpartner: Susan Sideropoulos

2. Platz: Oliver Seefeldt & Katja Ebstein

3. Platz: Isabel Edvardsson & Giovane Elber

Foto: Jörg Carstensen/dpa Staffel 3 (2010)

Siegreicher Profi: Massimo Sinato

Tanzpartner: Sophia Thomalla

2. Platz: Christian Bärens/Christian Polanc & Sylvie Meis

3. Platz: Roberto Albanese & Nina Bott Mölling

Foto: Britta Pedersen/dpa Staffel 4 (2011)

Siegreicher Profi: Christian Polanc

Tanzpartner: Maite Kelly

2. Platz: Melissa Ortiz-Gomez & Moritz A. Sachs

3. Platz: Sarah Latton & Thomas Karaoglan

Foto: picture alliance /dpa Staffel 5 (2012)

Siegreicher Profi: Erich Klann

Tanzpartner: Magdalena Brzeska

2. Platz: Massimo Sinato & Rebecca Mir

3. Platz: Sergiy Piyuta & Stefanie Hertel

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 6 (2013)

Siegreicher Profi: Melissa Ortiz-Gomez

Tanzpartner: Manuel Cortez

2. Platz: Christian Polanc & Sila Sahin

3. Platz: Ekaterina Leonova & Paul Janke

Foto: Henning Kaiser/dpa Staffel 7 (2014)

Siegreicher Profi: Isabel Edvardsson

Tanzpartner: Alexander Klaws

2. Platz: Willi Gabalier & Tanja Szewczenko

3. Platz: Christian Polanc & Carmen Geiss

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 8 (2015)

Siegreicher Profi: Kathrin Menzinger

Tanzpartner: Hans Sarpei

2. Platz: Minh-Khai-Phan-Thi & Massimo Sinato

3. Platz: Ekaterina Leonova & Matthias Steiner

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 9 (2016)

Siegreicher Profi: Erich Klann

Tanzpartner: Victoria Swarovski

2. Platz: Robert Beitsch & Sarah Lombardi

3. Platz: Massimo Sinato & Jana Pallaske

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 10 (2017)

Siegreicher Profi: Ekaterina Leonova

Tanzpartner: Gil Ofarim

2. Platz: Christian Polanc & Vanessa Mai

3. Platz: Massimo Sinato & Angelina Kirsch

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 11 (2018)

Siegreicher Profi: Ekaterina Leonova

Tanzpartner: Ingolf Lück

2. Platz: Erich Klann & Judith Williams

3. Platz: Sergiu Luca & Barbara Meier

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 12 (2019)

Siegreicher Profi: Ekaterina Leonova

Tanzpartner: Pascal Hens

2. Platz: Valentin Lusin & Ella Endlich

3. Platz: Isabel Edvardsson & Benjamin Piwko

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 13 (2020)

Siegreicher Profi: Massimo Sinato

Tanzpartner: Lili Paul-Roncalli

2. Platz: Renata Lusin & Moritz Hans

3. Platz: Christina Luft & Luca Hänni

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Staffel 14 (2021)

Siegreicher Profi: Renata Lusin

Tanzpartner: Rurik Gislason

2. Platz: Valentin Lusin & Valentina Pahde

3. Platz: Vadim Garbuzov & Nicolas Puschmann

Foto: Stefan Gregorowius/TVNOW/obs

„Let’s Dance“: Renata Lusin mit Sieg im vierten Anlauf

Sie hat es geschafft! Bei ihrer vierten Teilnahme als Profi hat Renata Lusin ihren prominenten Tanz-Partner zum Sieg geführt. Der Jubel war groß, als sie und Rurik Gislason sich im Finale 2021 ausgerechnet gegen ihren Ehemann Valentin und Schauspielerin Valentina Pahde durchsetzten.

Nach Isabel Edvardsson, Melissa Ortiz-Gomez, Kathrin Menzinger und Ekaterina Leonova ist Lusin die fünfte weibliche Tänzerin, die es auf der Profi-Seite gepackt hat. Rekordsiegerin ist da Leonova mit drei Siegen – und das in drei aufeinanderfolgenden Jahren.

Leonovas Siegeszug konnte Massimo Sinato nach drei Jahren beenden – mit der prominenten Unterstützung von Lili Paul-Roncalli. Die beiden waren einfach nicht zu schlagen. Selbst die starke Konkurrenz um Renata Lusin und Moritz Hans sowie Christina Luft und Luca Hänni konnten nichts machen.

Alle Profi-Tänzer der „Let’s Dance“-Geschichte im Überblick

Staffel 1: Isabel Edvardsson

Staffel 2: Christian Polanc

Staffel 3: Massimo Sinato

Staffel 4: Christian Polanc

Staffel 5: Erich Klann

Staffel 6: Melissa Ortiz-Gomez

Staffel 7: Isabel Edvardsson

Staffel 8: Kathrin Menzinger

Staffel 9: Erich Klann

Staffel 10: Ekaterina Leonova

Staffel 11: Ekaterina Leonova

Staffel 12: Ekaterina Leonova

Staffel 13: Massimo Sinato

Staffel 14: Renata Lusin

