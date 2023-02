„Let’s Dance“ 2023: Wer tanzt mit wem? Alle Promi-Paare im Überblick

Den Auftakt zur 16. Staffel „Let’s Dance“ macht auch 2023 die große Kennenlernshow am Freitagabend, 17. Februar. Hier erfahren die 14 tanzwilligen Promis, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett schweben dürfen.

„Let’s Dance“ bedeutet Disziplin, Arbeit und Wochen voller Schweiß und schmerzenden Muskeln. Die Show verlangt ihren Teilnehmern viel ab. Und dennoch brennen diese 14 Promi-Kandidaten darauf, bei RTL das Tanzbein zu schwingen. Nicht selten kommen dabei romantische Gefühle auf, so wie bei Sänger Luca Hänni und Christina Luft oder Massimo Sinato und Model Rebecca Mir. Jeweils beide ehemaligen „Let’s Dance“-Pärchen haben sich während den Dreharbeiten kennen und lieben gelernt.

Let’s Dance 2023: Neue Staffel startet am 17. Februar

Wer nimmt das Training zu sehr auf die leichte Schulter? Welcher Promi entpuppt sich als wahres Tanztalent und wer tanzt sich am Ende mit viel Fleiß und Charme in die Herzen der Zuschauer? Neben tänzerischem Geschick geht es in den Live-Shows aber auch darum, das Publikum gekonnt zu unterhalten. Nur wer die Jury und die Zuschauer mit seiner Performance überzeugt, hat eine Chance „Dancing Star 2023“ zu werden. Alle Infos zur neuen Staffel, zum Moderations-Duo und zur Jury findet ihr hier zusammengefasst.

Let’s Dance 2023: Die Tanzpaare in der Übersicht

In der neuen Staffel wagen sich wieder 14 prominenten Kandidaten auf das Tanzparkett – nach der ersten Folge am 17. Februar 2023 werden wir euch hier über die Tanzpärchen informieren:

