„Let’s Dance“ 2023: Promi-Kandidaten, Sendetermine und Jury – die Infos zur Show

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 1. Show am 24. Februar

Nach der großen Kennenlernshow am vergangenen Freitag hieß es für de Neulinge „Tanzen, bis der Arzt kommt!“ Naja, nicht so ganz, denn verletzt hat sich beim Tanztraining glücklicherweise niemand so richtig. Noch zeigen sich die Kandidaten etwas zaghaft und etwas unsicher auf der Tanzfläche. Allen voran liegt Abdelkarim mit Kathrin Menzinger und „Knossi“ mit Isabel Edvardsson noch viel Arbeit bevor. Doch die beiden nehmen die Kritik sportlich – und natürlich – mit viel Humor.

Der Tanz des Abends war wohl der Langsame Walzer von Timo Krause und Ekaterina Leonova, aber auch der Jive von Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov verzauberte Jury und Zuschauer. Ausgeschieden sind an diesem Abend die GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter gemeinsam mit ihrem Tanzprofi Alexandru Ionel.

„Let’s Dance“ 2023: Wer ist raus?

Von Show zu Show zeigen die Tanzpaare ihr mehr oder weniger ausgeprägtes Tanztalent auf dem Parkett. Die Entscheidungsmacht liegt dabei allein bei der Jury und bei den Zuschauern. Welches Tanzpaar diesmal die Show verlassen muss und wer weiter die Chance des „Dancing Star 2023“ behält, erfahrt ihr hier.

Show 1, 24. Februar 2023: Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel

Show 2, 3. März 2023: Abdelkarim und Kathrin Menzinger

„Let’s Dance“ 2023: Wie heißen die Profitänzer der 16. Staffel?

Die Profitänzer sind wohl die heimlichen Stars der Show. Denn sie sind es, die die Promis an ihre körperlichen Grenzen zehren und ungeahnte Talente zum Vorschein bringen lassen. Unter den Profitänzern bei „Let’s Dance“ 2023 sind unter anderem wieder Ekaterina Leonova, Renata Lusin und Massimo Sinato dabei.