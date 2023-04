„Let’s Dance“ 2023: Nach Osterpause und Partnertausch – heute fliegen zwei Promis!

Seit Februar heißt es bei RTL wieder „Let’s Dance“! Dieses Jahr ist vor allem die Social-Media-Front unter den Kandidaten vertreten: Mit dabei sind unter anderem Julia Beautx, Knossi oder Sally von „Sallys Welt“. Welche Teilnehmer sind dabei und wer moderiert die Show? Alle Infos zur 16. Staffel gibt’s hier im Überblick.

Die 16. Staffel „Let’s Dance“ 2023 startete am Freitag, den 17. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf RTL. In der ersten Folge drehte sich alles um die jährlich wiederkehrende Frage „wer tanzt mit wem“?

Auch dieses mal stellen sich die Promis wieder der Challenge, sich Woche für Woche durch die Live-Shows zu tanzen. Dabei haben sie immer das Ziel vor Augen, „Dancing Star“ 2023 und damit Nachfolger der amtierenden „Let’s Dance“-Gewinner 2022 Kathrin Menzinger und René Casselly zu werden.

Diese 14 Promi Kandidatinnen und Kandidaten sind bei „Let’s Dance“ 2023 mit dabei:

Diese Tanzpaare haben sich nach der ersten Show zusammengefunden:

Wie bereits in den vergangenen Staffeln sitzt das Trio Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González am Jury-Pult und bewertet die Tanzperformance der prominenten Kandidaten.

Auch dieses Jahr sorgt das Dreiergespann für die nötige Kompetenz und eine Portion Entertainment: Joachim Llambi ist ehemaliger Turniertänzer und als Wertungsrichter tätig. Motsi Mabuse besitzt eine eigene Tanzschule und nahm bereits selbst als Profitänzerin an der zweiten und dritten Staffel der RTL-Tanzshow teil. Seit 2019 ist sie zudem Jurymitglied der britischen Ausgabe von „Let’s Dance“. Choreograf und Model Jorge González sitzt seit 2013 als Jurymitglied bei „Let‘s Dance“. Der gebürtige Kubaner dürfte einigen noch als Laufstegtrainer bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt sein.

„Let’s Dance“ 2023: Das passiert in der 7. Show am 14. April

Nach der Osterpause zeigt sich die RTL-Tanzshow von seiner knallharten Seite – denn nachdem die Tanzpaare in der sechsten Show neu gemischt wurden, sind die Promis und Profis jetzt wieder vereint. Doch mit der Wiederumstellung ist es nicht getan: Neben der eigenen Tanzperformance stehen auch die Jury-Teamtänze an. Besonders bitter: am Ende der Show müssen gleich zwei Pärchen gehen.

Songs und Tänze der Jury-Teams:

Team „Motsi Mabuse“:

Anna Ermakova, Julia Beautx, Chryssanthi Kavazi, Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke und Vadim Garbuzov tanzen Contemporary, Paso Doble und Tango zu „Bring Me To Life“ von Evanescence

Team „Joachim Llambi“

Philipp Boy, Mimi Kraus, Ali Güngörmüs, Patricija Ionel, Mariia Maksina und Christina Luft tanzen Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba und Cha Cha Cha zu den kölschen Songs „Et Trömmelche“, „Viva Colonia“, „Superjeile Zick“ und „Du bes die Stadt“

Team „Jorge González“:

Knossi, Sharon Battiste, Timon Krause, Isabel Edvardsson, Christian Polanc und Ekaterina Leonova tanzen Tango, Slowfox, Freestyle und Charleston zu den Songs „Call Block Tango“, „All That Jazz“ und „Hot Honeyrag“ von Chicago Cast

„Let’s Dance“ 2023: Show fällt am 7. April (Karfreitag) aus

Die 7. Show von „Let’s Dance“ 2023 geht am 14. April über die Bühne – und damit nicht wie üblicherweise sieben, sondern ganze 14 Tage nach der vorerst letzten Live-Sendung. Der Grund für diese Zwangspause liegt am gesetzlichen Feiertag Karfreitag, der am 7. April begangen wird. Am Tag, an dem Christen dem Tod Jesu am Kreuze gedenken, gilt traditionell ein Tanzverbot. Ein verbrieftes Gesetz, an das sich auch „Let’s Dance“ halten muss.

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 6. Show am 31. März

Es kam zum großen Partnertausch bei „Let’s Dance“. Für eine Woche bekamen die Kandidaten neue Tänzer zugeteilt. Dafür aber gab es quasi ein Freilos für alle Teilnehmer, denn am Ende musste niemand die Show verlassen. Dafür wird es in der kommenden Woche zwei Kandidaten treffen.

Der Hingucker der Show war diesmal Bachelorette Sharon Battiste. Sie sorgte nach ihrem Rumba für wahre Begeisterungsstürme beim Publikum und bei der Jury. Dabei wurde es sogar historisch. Denn erstmals räumte eine Kandidatin die volle Punktzahl der Jury von 30 Punkten ab. „Das hat wirklich mein Herz berührt. Oh mein Gott! Letzte Woche hatte ich Sorgen, dass du rausfliegst. Aber das ist ein Favoriten-Tanz“, erklärte Motsi Mabuse sichtlich gerührt.

Auch der sonst so kritische Joachim Llambi hatte nichts mehr auszusetzen. Jorge Gonzalez meinte abschließend: „Dieser Tanz bleibt in der Historie von ‚Let’s Dance‘!“ Die meisten Anrufe hingegen erhielt erneut Becker-Tochter Anna Ermakova, womit sie sich einen Bonuspunkt sicherte. Für TV-Koch Ali Güngörmüs war die Show hingegen ein Weckruf. Wie Moderator Daniel Hartwich erklärte, bekam der Gourmet für seine Darbietung die wenigsten Punkte und hätte eigentlich gehen müssen. Somit hat er nächste Woche eine neue Chance, es wieder besser zu machen.

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 5. Show am 24. März

Ausgeschieden nach ihrem „besten Tanz“: Unternehmerin Sally Özcan muss die RTL-Show „Let’s Dance“ verlassen. Obwohl sich die Jury zufrieden mit der Leistung der 34-Jährigen zeigte, fehlten Özcan am Freitagabend die Stimmen der Zuschauer. Die Unternehmerin, die zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen gehört, hatte in der fünften Show der Staffel mit Profitänzer Massimo Sinató einen Charleston aufs Parkett gelegt.

„Von deinen ganzen Shows, was du bis jetzt getanzt hast, war das dein bester Tanz“, sagte Punkterichterin Motsi Mabuse danach. Auch der strenge Juror Joachim Llambi lobte Özcans Synchronität mit Sinató und ihren vollen Einsatz bis zum Ende. „Sehr ordentliche Vorführung heute“, stellte er fest.

Mit insgesamt 22 von der Jury zuerkannten Punkten lag die Unternehmerin deutlich vor der Schauspielerin Sharon Battiste (31), die mit ihrem Quickstep an diesem Abend nur 19 Punkte holen konnte. „Im Grunde wollte ich schon die Kerzen aufstellen, dass schnell Schluss ist“, sagte Llambi über die zweite Hälfte von Battistes Auftritt. „Das war heute zwei Schritte zurück.“

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 4. Show am 17. März

Elf Paare traten am Freitag, 17. März, gegeneinander an. Zuerst stand alles im Zeichen der 80er Hits, am Ende gab es den gefürchteten „Boys vs. Girls“-Battle. Der Battle ging in diesem Fall Unentschieden aus, beide Seiten erhielten die gleiche Punktzahl. Für TikTok-Star Younes Zarou war nach Show Nummer vier mit ihrem Tanzpartner Malika Dzumaev die Reise beendet. Sie erhielten die wenigsten Punkte und sind damit nach der vierten Show ausgeschieden.

„Let’s Dance“ 2023: Wer ist raus?

Von Show zu Show zeigen die Tanzpaare ihr mehr oder weniger ausgeprägtes Tanztalent auf dem Parkett. Die Entscheidungsmacht liegt dabei allein bei der Jury und bei den Zuschauern. Welches Tanzpaar diesmal die Show verlassen muss und wer weiter die Chance des „Dancing Star 2023“ behält, erfahrt ihr hier.

Show 1, 24. Februar 2023: Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel Show 2, 3. März 2023: Abdelkarim und Kathrin Menzinger

Abdelkarim und Kathrin Menzinger Show 3, 10. März 2023: Natalia Yegorova und Andrzej Cibis

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis Show 4, 17. März 2023: Younes Zarou und Malika Dzumaev

Younes Zarou und Malika Dzumaev Show 5, 24. März 2023: Sally Özcan und Massimo Sinató

Sally Özcan und Massimo Sinató Show 6, 31. März 2023: keiner

„Let’s Dance“ 2023: Wie heißen die Profitänzer der 16. Staffel?

Die Profitänzer sind wohl die heimlichen Stars der Show. Denn sie sind es, die die Promis an ihre körperlichen Grenzen zehren und ungeahnte Talente zum Vorschein bringen lassen. Unter den Profitänzern bei „Let’s Dance“ 2023 sind unter anderem wieder Ekaterina Leonova, Renata Lusin und Massimo Sinato dabei.