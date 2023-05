Finale bei „Let’s Dance“ 2023: Steht die Gewinnerin schon fest?

Die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ geht mit großen Schritten aufs Finale zu – und doch sind sich Fans bereits ganz sicher, wer gewinnen wird. Hier erfahrt ihr alle Infos zu den Promis, die im Finale stehen. Außerdem verraten wir euch, welcher von ihnen die beste Chance auf den Titel „Dancing Star“ 2023 hat.

Let’s Dance 2023: Wann ist das Finale?

Das große Finale steigt am Freitag (19. Mai) um 20.15 Uhr live auf RTL. Dann entscheidet sich, welcher Promi gemeinsam mit seinem Tanzpartner die vierköpfige Jury und Zuschauer überzeugen kann – und wem der Titel „Dancing Star“ verliehen wird. Alle Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2023 findet ihr hier im Überblick.

„Let’s Dance“ 2023: Wo gibt es Tickets für die Live-Shows?

Die Tickets für die „Let’s Dance“-Liveshows sind ausschließlich über ein Losverfahren zu ergattern. Dafür müssen sich Fans in einen eTicker einschreiben. Ausgewählte Personen erhalten eine Mail mit einem Berechtigungs-Code für den Kauf eines Tickets. Die Dauer der Auslosung geschieht üblich zwei bis drei Wochen vor Showbeginn. Die Ticketpreise starten bei 37,50 Euro, die Karten fürs Finale sind etwas teurer.

„Let’s Dance“ 2023: Diese Kandidaten stehen im Finale Auch dieses Jahr stellen sich Promis erneut der Challenge, sich Woche für Woche durch die Live-Shows zu tanzen. Dabei steht stets das große Ziel vor den Augen, „Dancing Star“ 2023 und damit Nachfolger des amtierenden Gewinnerpärchen Kathrin Menzinger und René Casselly zu werden. Doch welche Kandidaten schaffen es dieses Mal ins Finale? Alle Infos zu den verbliebenen Promis – und für wen es sich bereits ausgestanzt hat, findet ihr hier.

„Let’s Dance“-Finale 2023: Anna Ermakova ist Favoritin

Anna Ermakova ging als Tochter von Boris Becker ins „Let’s Dance“-Rennen. Mittlerweile ist die 23-Jährige dabei, Showgeschichte zu schreiben: Anna ist auf dem besten Weg, in der RTL-Tanzshow mehr Punkte abzusahnen, als je ein anderer Promi-Kandidat. Bereits zweimal hat sie sich gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin die Höchstwertung von 30 Jurypunkten abgeholt.

Seit Beginn von „Let’s Dance“ 2023 gilt Anna Ermakova als Favoritin und liefert Woche für Woche Bestleistungen. Die Zuschauer rufen ebenfalls fleißig für sie an. „Du hast das fantastisch gemacht und kannst superstolz auf dich sein“, schwärmte Motsi Mabuse über die Becker-Tochter. Sogar der sonst so kühle Jury-Boss Joachim Llambi zeigt sich bei der Londonerin emotional: Anna verkündet in der Show, sie hoffe, jemandem mit ihrem Tanz für zwei Minuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Darauf antwortet Llambi: „Zehn Sekunden würden schon reichen, weil es so gut ist! Aber noch lieber würden wir dich zehn Minuten tanzen sehen!“ Moderator Hartwich stimmt seinem Kollegen ausnahmsweise zu: „Sie ist jede Woche unser Magic Moment – einfach unglaublich!“ Valentins Ehefrau Renata Lusin kommentiert unter einem Instagram-Post auf dem „Let’s Dance“-Kanal: „Ihr habt mit dieser Rumba Geschichte geschrieben! Keine Worte! Emotionen, Gänsehaut. Einfach Danke!“

Und doch wurde es für Anna am Ende des Viertelfinales spannend: Trotz der überdurchschnittlich guten Jury-Bewertung brachte sie das Publikumsvoting gemeinsam mit Timon Krause und Jens „Knossi“ Knossalla erstmals in die Zitterpartie. Anna und Timon schafften es ins Halbfinale, für Knossi war die „Let’s Dance“-Reise nach der zehnten Show zu Ende.

„Let’s Dance“ 2023: Steht Ex-Profiturner Philipp Boy im Finale?

Ein ebenso hoch gehandelter Kandidat ist Ex-Profisportler Philipp Boy. Und das nicht ohne Grund: Schon in Folge zwei sahnte er mit Tanzpartnerin Patricija Ionel 29 Punkte ab. Die Höchstpunktzahl gelang dem Tanzpaar schließlich in Folge fünf und acht – und das Tanzpaar scheint nicht müde zu werden.

Dabei kann der 35-Jährige auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: Er belegte nicht nur den vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Peking, sondern gewann unter anderem Gold im Mehrkampf bei der EM in Berlin 2011 sowie Silber bei der WM in Tokio. Doch dann der Schock: Der Mehrkampf-Vizeweltmeister ist vom Reck gefallen. Philipp Boy trat nach dem Unfall als damals 24-Jähriger vom Turnsport zurück.

Seither startete das Talent seine TV-Karriere: Bei der RTL-Show „Dance Dance Dance“ 2016 siegte er im Finale gegen Menderes Bagci – im selben Jahr gewann er gemeinsam mit seinem Team die Promiausgabe von „Team Ninja Warrior“ und belegte ebenso 2022 beim „RTL Turmspringen“ den ersten Platz. Beim Sat1-„Promibacken“ 2023 belegte er den zweiten Platz im Männerfinale gegen Schauspieler Kai Schumann und Moderator Jochen Schropp. Der Titel „Dancing Star“ 2023 würde sich im Lebenslauf des Ex-Profisportlers jedenfalls gut machen.

Nach dem Halbfinale steigt das große „Let’s Dance“-Finale 2023 am Freitag, 10. Mai um 20.15 Uhr live auf RTL. Alle weiteren Infos zu Jury, Sendeterminen und Moderatoren der 16. Staffel von „Let’s Dance“ haben wir hier für euch zusammengestellt.