„Let’s Dance“ 2022: Nächster Promi positiv getestet – Folge 3 vor Absage?

Erst infizierten sich Hardy Krüger jr., Andrzej Cibis und Malika Dzumaev mit Covid-19, konnten in Show 2 nicht mittanzen. Jetzt müssen „Let’s Dance“-Fans nicht nur auf Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg verzichten, sondern auch auf Timur Ülker! Der 32-Jährige hat sich ebenfalls mit Corona infiziert – und fällt in Show 3 am kommenden Freitag aus.

Es gibt leider den nächsten Ausfall bei #LetsDance: Timur Ülker wurde positiv getestet und wird in Show 3 ausfallen. Kann die Show so stattfinden? Mehr Infos hier: https://t.co/EUyv5RIQAn pic.twitter.com/mQxqQQeFMg — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 9, 2022

In der zweiten Show hatte Ülker noch mit Patricija Ionel getanzt, weil seine eigentliche Tanzpartnerin Malika Dzumaev coronabedingt aussetzen musste. Jetzt muss auch der GZSZ-Liebling passen.

Somit werden in der dritten regulären Live-Show mindestens drei Promis fehlen. Die Fans fragen sich: Kann „Let’s Dance“ am Freitag überhaupt stattfinden? RTL verkündet dazu ein klares „Ja“ und gibt Entwarnung. Welche Auswirkungen die Corona-Ausfälle genau haben werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Spätestens wenn die Tänze am Donnerstag bekanntgegeben werden, sind wir dann wohl endgültig schlauer.

