Das Tanzparkett wird auf Hochglanz poliert, die Kostüme bekommen den letzten Feinschliff und inzwischen stehen auch alle 14 Kandidaten fest: Zeit für „Let’s Dance“!

Den Auftakt zur 13. Staffel macht am Freitagabend auch 2020 die große Kennenlern-Show, in der die tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln dürfen.

„Let’s Dance“ bedeutet Disziplin, Arbeit und Wochen voller Schweiß und schmerzenden Muskeln. Die Show verlangt ihren Teilnehmern viel ab. Und dennoch brennen 14 neue Prominente darauf, bei RTL das Tanzbein zu schwingen.

In 13 Shows, moderiert von Daniel Hartwich (41) und Victoria Swarovski (26) haben die Stars die Möglichkeit, ihr Rhythmusgefühl einem Millionenpublikum unter Beweis zu stellen und Zuschauer und Jury mit starken Performances zu begeistern.

Für die Bewertung der Darbietungen sitzen wieder Profitänzerin und Wertungsrichterin Motsi Mabuse (38), der internationale Wertungsrichter und Tanzjuror Joachim Llambi (55) sowie der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (52) in der „Let’s Dance“-Jury.

Woche für Woche warten neue Herausforderungen auf die Teilnehmer, immer wieder müssen neue Tanzstile erlernt werden: Von Walzer und Foxtrott über Samba, Cha-Cha-Cha und Contemporary bis hin zu Freestyle. Und in jeder Woche scheidet ein Tanzpaar aus dem Wettbewerb aus. Heißt: Zähne zusammenbeißen!

Wer nimmt das Training auf die leichte Schulter? Welcher Promi entpuppt sich als wahres Naturtalent und wer tanzt sich am Ende mit viel Fleiß und Charme in die Herzen der Zuschauer? Neben tänzerischem Geschick geht es in den Live-Shows aber auch darum, das Publikum perfekt zu unterhalten. Nur wer die Jury und die Zuschauer mit seiner Performance überzeugt, hat eine Chance auf den Titel „Dancing Star 2020“.

Die Punktwertung der Jury sowie die Anrufe und SMS-Nachrichten der Fernsehzuschauer entscheiden auch in diesem Jahr darüber, für wen sich die Mühen des Trainings gelohnt haben und wer ausgetanzt hat. Im großen Finale stehen sich schließlich nur die besten Tanzpaare gegenüber und tanzen um den Titel „Dancing Star 2020“.

Welche Kandidaten sind bei „Let’s Dance“ dabei?

In der neuen Staffel wagen sich wieder 14 prominenten Kandidaten auf das Tanzparkett – und das sind sie: