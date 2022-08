Laura Papendick ist verliebt! Ihr Freund wurde durch RTL bekannt

Es ist eine Nachricht, die einige Sportfans in Deutschland ziemlich überraschen könnte. Denn seit vielen Jahren zählt Laura Papendick zu den präsenten Sportmoderatorinnen des Landes. Zu ihrem Privatleben wurde aber gerade in den vergangenen Jahren wenig bekannt. Nun ist klar: Sie hat einen neuen Freund – und das schon seit einem Jahr.

Mittlerweile ist es sechs Jahre her, dass Laura Papendick ihre TV-Karriere so richtig startete. Damals wurde sie neue Moderatorin bei Sky Sport News und überzeugte da schnell nicht nur ihre Fans. Auch Sport1 wurde auf sie aufmerksam und machte sie unter anderem zur Co-Moderatorin des „Doppelpass“. 2021 zog es die Rheinländerin zu RTL – ihre „DoPa“-Rolle übernimmt seitdem Jana Wosnitza.

>> So schön ist RTL-Moderatorin Laura Papendick <<

Bei RTL hat sie sich seitdem – in Abwesenheit von Florian König – zur Länderspiel-Moderatorin gemausert. Es war ein steiler Aufstieg in den vergangenen Jahren, natürlich gekoppelt mit immer mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Papendicks Reaktion darauf war es, ihr Privatleben eher geheim zu halten. Während ihrer Sky-Zeit gab es regelmäßig Paarfotos mit Olivier Zwartyes. Ihr damaliger Partner kommentiert mittlerweile bei Sky Motorsport und Eishockey.

>> Im Bikini auf Balkonien – Laura Papendick lässt es sich gutgehen <<

Seitdem hat der ein oder andere Fan sicherlich gerätselt: Wie steht es um das Liebesleben der 33-Jährigen? Die Antwort haben sie und ihr aktueller Freund nun gemeinsam auf Instagram gegeben. Denn am Freitag ist ein gemeinsamer Post von Laura Papendick und Alexander Hindersmann veröffentlicht worden – anlässlich ihres Jahrestages. Sie sind also schon seit einem Jahr liiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Hindersmann (@alexander_hindersmann)

Alexander Hindersmann, der Name sagt euch etwas? Genau! Bei Papendicks Sender RTL war er 2018 bei „Die Bachelorette“ zu sehen und setzte sich in der Staffel auch durch. Sein „Gewinn“ war das Herz der damaligen „Bachelorette“ Nadine Klein – ihre Beziehung hielt aber nicht allzu lang. Nun ist öffentlich, dass Hindersmann wieder zur Liebe mit RTL-Bezug gefunden hat. Er und Papendick haben demnach schon 2021 zueinandergefunden.

>> Das wurde aus den Paaren von „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“ <<