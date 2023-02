Köppen springt in RTL-Show für Hartwich ein und bringt Hund mit

Erneut fiel Moderator Daniel Hartwich krankheitsbedingt spontan aus. Kollege Jan Köppen (39) war wieder zur Stelle. Die Anfrage kam allerdings so kurzfristig für eine RTL-Show, dass Köppen bei der Anreise sogar seinen Hund mitnehmen musste. Für die Aufzeichnung der Show „Jauch gegen Let’s Dance“, bei der Günther Jauch gegen „Let’s Dance“-Prominente antritt und die am Sonntag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, musste Hartwich krankheitsbedingt absagen.

Köppen reiste spontan von Berlin nach Köln – mit dem Auto statt mit dem Flugzeug. Aus gutem Grund: „Ich hab den Hund noch eingepackt. Die kleine Suki saß auf dem Beifahrersitz – angeschnallt natürlich – und dann sind wir losgetuckert“, erklärte er RTL.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von | J A N K Ö P P E N | (@jankoeppen)

Während der Aufzeichnung der Show machte es sich die Mischlingshündin in der Garderobe gemütlich – und wartete dort auf ihr Herrchen. Köppen stellte sich derweil an der Seite des „Let’s Dance“-Teams um etwa Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Victoria Swarovski und Massimo Sinató der Herausforderung, den Quizmaster Jauch zu besiegen.

Für die „Let’s Dance“-Crew war Köppen kein Unbekannter: Der Moderator sprang auch in der Tanzshow schon für Hartwich ein. In diesem Jahr trat er zudem in der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die Nachfolge des 44-Jährigen an.

dpa