„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 8. September

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 8. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 8. September

Carolin und David Kebekus , Comedians

, Comedians Reinhold Beckmann , Journalist

, Journalist Tamina Kallert , Reise-Reporterin

, Reise-Reporterin Eckart von Hirschhausen , Mediziner und Moderator

, Mediziner und Moderator Martin Grubinger , Multi-Perkussionisten

, Multi-Perkussionisten Elisabeth Furtwängler, Musikerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 8. September

In dieser Familie gibt’s ganz viel Humor: Carolin und David Kebekus sind DAS Geschwisterpaar der deutschen Comedy-Szene. Vier Lebensjahre trennen sie. Eine große Verbundenheit eint sie. Während die Ältere schon seit über einem Jahrzehnt auf der Bühne steht, hielt sich David zunächst im Hintergrund. Inzwischen tourt der Comedy-Autor mit eigenem Stand-Up-Programm durch Deutschland. Am wohlsten fühlen sich die Kölner Geschwister allerdings noch immer in der Heimatstadt am Rhein. Ob sie sich wirklich in- und auswendig kennen, stellen sie jetzt in einer neuen Geschwister Show unter Beweis.

Nachdem Ende 2014 Reinhold Beckmanns Talk-Sendung „Beckmann“ das letzte Mal über den Bildschirm lief, hat sich der Journalist seiner weiteren Leidenschaft zugewandt: der Musik. Nun ist er vor allem in den großen und kleinen Musiksälen des Landes zu finden. Jetzt hat er einmal mehr das Genre gewechselt und ein Buch über das bewegte Leben seiner Mutter geschrieben, die im Zweiten Weltkrieg ihre vier Brüder verloren hat. Ein Buch, dass nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine traurige Aktualität besitzt.

Tamina Kallert macht beruflich das, wovon andere träumen. Für die WDR-Reportage-Reihe „Wunderschön!“ reist sie seit fast 20 Jahren zu den schönsten Flecken der Erde. Gerade erst wanderte sie mit einer Gruppe Reisefreudiger durch die Dolomiten. Auch durch NRW ist die gebürtige Freiburgerin bereits mehrfach gereist. Nur ein Trip ist nicht in allerbester Erinnerung geblieben. Beim Mountainbiken im Düsseldorfer Naherholungsgebiet hatte sie sich 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen. „Da habe ich in der Welt die verrücktesten Dinge ausgetestet und scheitere am Radfahren.“

Der Mediziner, Moderator und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen hat auch in seinen mittlerweile 55 Lebensjahren das Staunen darüber, zu welchen Höchstleistungen (im positiven wie im negativen Sinne) der Mensch fähig ist, nicht eingebüßt. Und daraus auch Schlüsse für sein persönliches Handeln gezogen: Ende letzten Jahres kündigte er an, sich als Entertainer von der Bühne zu verabschieden. Stattdessen macht er sich mit einer eigenen Stiftung Gedanken über die Gesundung der Erde. Aber auch als Fernsehmoderator bleibt er uns erhalten, u.a. mit einer neuen Fernsehshow im Ersten!

Trommeln gehört zum Handwerk: Dies galt in den letzten zwei Jahrzehnten wohl für niemanden mehr als für Martin Grubinger! Er wurde zum Idol in einer Musikszene, die es vor ihm eigentlich gar nicht gegeben hatte, als Multi-Perkussionist. Seine Auftritte führen regelmäßig zu Standing Ovations und reißen das Publikum mit. Mit gerade mal 40 Jahren legt Grubinger jetzt die Schlagstöcke zur Seite und will sich ganz neuen Aufgaben widmen.

Sie ist die Tochter von Verleger Hubert Burda und Schauspielerin Maria Furtwängler und Mitgesellschafterin des Medienkonzerns ihres Vaters. Gemeinsam mit ihrer Mutter gründete Elisabeth Furtwängler vor einigen Jahren die „MaLisa-Stiftung“, deren Ziel eine freie gleichberechtige Gesellschaft ist. Die Chancengleichheit in der Musikbranche ist ihr dabei ein besonderes Anliegen, denn seit frühester Jugend macht die studierte Musikerin HipHop und begeistert unter dem Namen „Kerfor“ eine wachsende Fangemeinde.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 9. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 10. September, 10.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 10. September, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

