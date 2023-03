„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 31. März

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 31. März, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.40 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 31. März

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 31. März

Wahlkölnerin Meltem Kaptan gilt als eine Frau mit vielen Talenten. Sie ist als Comedienne, Moderatorin und inzwischen auch als Schauspielerin äußerst erfolgreich. Mutter Melek Kaptan stammt aus der Hochburg des türkischen Teeanbaus Rize am schwarzen Meer und ist seit vielen Jahren im ostwestfälischen Harsewinkel zuhause. Als Lehrerin unterrichtete sie lange Türkisch und ebnete nicht nur ihren beiden Töchtern den Weg in eine gelungene Karriere. Gemeinsam ist den beiden „osmanischen Ost-Westfälinnen“ der Sinn für Sprache, orientalische Herzlichkeit und die Leidenschaft fürs Kochen.

Er ist seit über 30 Jahren als Ermittler Ivo Bati? im Münchner „Tatort“ bekannt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Leitmayr löste er bereits mehr als 90 Fälle! Miroslav Nemec ist aber nicht nur Schauspieler, sondern auch staatlich geprüfter Musiklehrer, Lead-Sänger von zwei Rockbands und Buch-Autor. Demnächst steht er in Köln und Dortmund als Alexis Sorbas auf der Bühne und sagt nachdenklich über den Plot: „Wir glauben, dass wir nur einen guten Plan haben müssen, und dann wird es schon klappen. Aber es kommt immer ganz anders.“ Warum die Geschichte sinnbildlich auch für sein Leben steht und was Miroslav Nemec persönlich mit dem Herzens- und Lebemenschen Sorbas gemein hat, das und mehr verrät er uns im Kölner Treff.

Nach ihrer Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel führt es Jeannine Michaelsen zum Fernsehen und dort immer wieder an die Seite des Pro7-Allzweckduos „Joko und Klaas“, durch deren Shows sie regelmäßig führt und deren Herausforderungen sie gerne annimmt: ob ein Sprung aus 10.000 Metern Höhe oder das Tauchen durch Eiswasser auf den Lofoten. Ihren Mut beweist sie nun erstmals auch auf Comedy-Bühnen mit ihrem eigenen Programm. Welche Kuriositäten sie in ihrer TV-Karriere schon erlebt hat, warum es sich immer lohnt, für Träume einzustehen und weshalb sie es wichtig findet, auch mal zu scheitern, erzählt sie uns im Kölner Treff.

Es dürfte derzeit keinen weiteren aktuellen Filmkünstler deutscher Zunge geben, der als Produzent, Regisseur, Drehbuchautor (und natürlich auch Schauspieler) den Filmmarkt dermaßen aufmischt wie Til Schweiger. Rund 30 Jahre nach seinem Durchbruch in Manta Manta kehrt Til jetzt als finanzschwacher Proll Bertie zurück – und gibt erneut Gas! Das gibt eine gute Gelegenheit, mit Til darüber zu sprechen, welche Bedeutung der Kultfilm für ihn und seine junge Karriere hatte und welche persönlichen Erinnerungen er damit verknüpft!

Sein Leben glich einer Achterbahnfahrt – nach einer schwierigen Kindheit in der ehemaligen DDR fand er im Polizeidienst seine Erfüllung. Nach einer groß angelegten Werbekampagne, über die sogar die New York Times berichtet, war er als erster Schwarzer Polizist Ostdeutschlands ein gern gesehener Gast in deutschen Talkshows. Was folgte war ein Absturz: Neun Jahre und neun Monate Haft wegen Raubes und Nötigung. Heute, viele Jahre später blickt Samuel Meffire auf sein Leben zurück. Und nicht nur er – der Streamingdienst Disney+ hat sein Leben verfilmt. Und auch im Kölner Treff öffnet er erneut sein ganz persönliches „Geschichtsbuch“.

Unkontrollierte Laute, Zuckungen und/oder Schimpfworte gehören zum Alltag von Stella Lingen. Die 25-Jährige hat die neuro-psychiatrische Erkrankung Tourette; erst seit ihrem 21. Lebensjahr steht die Diagnose fest. Das Besondere an Stella: Die Krankheit hält sie nicht davon ab, sich ihren beruflichen Traum zu erfüllen – Stella will Allgemeinmedizinerin werden! Aktuell arbeitet die angehende Ärztin in einer Notfallambulanz in Essen. Wie Patient:innen reagieren, wenn die junge Medizinerin plötzlich die Augen verdreht oder genervt „Halt die Fresse“ sagt, erzählt sie gerne im Kölner Treff!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 2. April, 10 Uhr (WDR)

Sonntag, 2. April, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

