„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 30. Juni

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 30. Juni 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 30. Juni

Katrin Müller-Hohenstein , Moderatorin

, Moderatorin Tom Wlaschiha , Schauspieler

, Schauspieler Ingo Lenßen , TV-Anwalt

, TV-Anwalt Siham El-Maimouni , Reporterin

, Reporterin Sören Moje , Aktivist zur See

, Aktivist zur See Katharina Schüttler, Schauspielerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 30. Juni

Wenn es eine Frau geschafft hat, sich erfolgreich in einer Männerdomäne durchzusetzen, dann Katrin Müller-Hohenstein. Sie moderiert seit 2006 „Das aktuelle Sportstudio“ und hat derzeit mehr Spaß am Frauen- als am Männerfussball. Beruflich ist sie immer viel auf Achse, und genießt daher umso mehr Ihr Zuhause in Schwabing mit Hündin Lotte – auch „Mariah Carey“ genannt. Nicht ohne Grund, denn welche Hündin wird schon bekocht und besitzt eine Handtasche? So legt sich Lotte auch nur auf glatt gestrichene Kissen – sie hat eben den Ordnungsfimmel ihres Frauchens übernommen.

Das Etikett vom „Weltstar“ würde sich Tom Wlaschiha selbst zwar niemals anheften, aber tatsächlich hat die Karriere des vielseitigen Schauspielers bemerkenswerte Ausmaße angenommen: Er ist in etlichen internationalen Produktionen zu sehen. Aber der 50jährige erprobt sich nicht nur vor der Kamera, sondern gerne auch in anderen Disziplinen: Aktuell verkörpert er in einem Podcast einen etwas in die Jahre gekommenen Superhelden aus dem berühmten Marvel-Universum! Ein Anlass, um mit ihm über eigene Superhelden und Vorbilder zu sprechen.

Endlich Urlaub und entspannen, davon träumen im Sommer ja viele. Aber was, wenn sich vor Ort herausstellt, dass es gar nicht so schön ist wie erwartet? Welche rechtlichen Ansprüche haben Reisende da und vor allem: Ab wann haben sie ein Recht auf Reisepreisminderung? Das erklärt uns der bekannteste TV-Anwalt mit Zwirbelbart: Ingo Lenßen. Wie er selbst mal im Urlaub beschuldigt wurde, die Fußmatten aus seinem Mietwagen entwendet zu haben und wie er mit vermeintlich trockenen Rechtstipps als 62jähriger zum Jugendstar bei TikTok wurde, das erzählt der bekannte Strafverteidiger im Kölner Treff.

Siham El-Maimouni gilt als eines der großen Talente in der Medienbranche und vermittelt die Themen bei WDR Formaten wie „Westart“ oder „Westpol“ stets souverän und sympathisch. Besonders schlägt ihr Herz aber für die „Maus“, für die sie immer wieder als Reporterin im Einsatz ist. Und so fuhr sie jetzt zu einer besonderen Maus-Sommerreise in die Heimat ihrer Eltern – Marokko – und hat von dort Bilder und Geschichten für Kinder UND Erwachsene mitgebracht.

Wer denkt, dass es Meerjungfrauen- und männer nur im Film gibt, hat sich getäuscht: Denn wenn Sören Moje alias „Merman Mo“ seine Meerjungfrauenflosse anzieht und ins Meer eintaucht, scheinen Mythen wahr zu werden. Schon sein ganzes Leben ist Sören Moje mit dem Meer verbunden. Als Sohn eines Kapitäns arbeitete er zunächst auf einem Containerschiff und wurde schließlich als Maschinist in der Seenotrettung aktiv, bezeichnet sich auch als „Aktivist zur See“. Doch nach vielen Jahren der harten und zermürbenden Arbeit waren bei ihm die Batterien leer. Auf der Suche nach einem Hobby, das ihn wieder glücklich macht, stieß er auf die sogenannte „Meerjungfrauen-Szene“ und fand dabei zu neuer Lebensenergie.

Die Charakterdarstellerin zählt zu den gefragtesten ihres Fachs. Schon mit elf Jahren stand Katharina Schüttler für ihren ersten Kinofilm vor der Kamera. Mit 14 Jahren gab sie ihr Theater-Debüt, mit 26 wurde sie als „Schauspielerin des Jahres“ ausgezeichnet. Aufgewachsen in Köln – der Vater Theater-Intendant, die Mutter Dramaturgin – fand sie mit der Schauspielerei schon früh ihre Berufung. Jetzt ist Schüttler wieder auf der großen Leinwand zu sehen: Denn die berühmte Collie-Hündin „Lassie“ ist zurück. Startschuss für ein neues mitreißendes Abenteuer für alle großen und kleinen Hundefans!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 1. Juli 2023, 0 Uhr (WDR)

Sonntag, 2. Juli 2023, 9.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: