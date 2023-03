„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am 3. März

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 3. März, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 3. März

Ingrid Kühne , Kabarettistin

, Kabarettistin Olaf Schubert , Comedian

, Comedian Benno Fürmann und Samuel Koch , Schauspieler

und , Schauspieler Nina Chuba , Sängerin

, Sängerin Adriana Altaras, Schauspielerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 3. März

In ihrer Heimat am Niederrhein ist sie mittlerweile Kult, von den großen und kleinen Bühnen des Landes ist sie nicht mehr wegzudenken. Dabei gehört die gelernte Schriftsetzerin Ingrid Kühne wohl eher zu den Spätzündern. Mit Anfang 40 stand die bodenständige Kabarettistin das erste Mal auf einer Bühne, mittlerweile ist sie mit ihrem dritten Soloprogramm unterwegs. Demnächst sogar in der Schweiz. Worauf sie sich bei ihrem Besuch dort besonders freut, aber auch, was denn die Eidgenossen von ihr erwarten können, darüber wird uns Ingrid Kühne gewohnt humorig im Kölner Treff erzählen.

Olaf Schubert gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten in der deutschen Comedy-Szene. Immer wieder gelingt es ihm, seine etwas mageren 65 kg Lebendgewicht wie eine Tonne wirken zu lassen – durch schiere Bühnenpräsenz: Olaf Schubert – untergewichtig, aber überbegabt. Der Experte aus der „heute show“ erzählt nicht nur viel, er singt auch und spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Das musikalische „Wunder im Pullunder“ versucht sich in seinem neuen Film als Hobbydetektiv und findet heraus, dass seine Mutter Mitte der 60er Jahre, noch während der DDR-Zeit, eine Affäre mit Mick Jagger hatte. Und wenn man sich Olaf Schubert so anschaut, drängt sich doch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem „Rolling Stones“-Sänger auf…

Seit 30 Jahren ist Benno Fürmann im Film- und Fernsehgeschäft präsent und gehört definitiv zur ersten Garde der Deutschen Schauspieler. Schnell avancierte er zum erfolgreichen Charakterdarsteller, war immer mal wieder auch in internationalen Projekten unter anderem an der Seite von Ben Kingsley oder Pierce Brosnan zu sehen. Die Energie für seine vielfältige schauspielerische Tätigkeit zieht Benno Fürmann auch aus seinen Reisen und Klettertouren. Der Vater einer zwanzigjährigen Tochter ist dabei kein Freund von Pauschalurlaub. Durch seine Reisen inspiriert engagiert er sich auch für Menschenrechte und setzt sich für die Bekämpfung von Armut ein.

„Ich Holzkopf bin mit dem Kopf gegen ein Auto gerannt und habe mir viermal das Genick gebrochen. Seitdem war es nicht immer einfach. Aber möglich“, sagt er über sich selbst. Und möglich gemacht, hat Samuel Koch seit seinem tragischen Unfall im Jahr 2010 so einiges. So kann man ihn heute u.a. als Schauspieler, Kinderbuchautor und Redner erleben. Auf Social Media überrascht er seine Follower zudem mit Einblicken in sein Privatleben – z.B. mit Videos vom Paragliding, oder mit gemeinsamen Schnappschüssen von Ehefrau Sarah Elena. Aktuell bereitet sich Samuel Koch aber auf etwas ganz Besonderes vor: In diesem Jahr wird der 35-Jährige mit seinem Live-Programm „Schwerelos“ auf Tour sein. Was dahinter steckt, wird er während seines Besuchs im Kölner Treff verraten!

Sie sorgte für den Ohrwurm 2022: ganz Deutschland, alt wie jung, weiß nun, dass die Musikerin Nina Chuba Lust auf Immobilien, Geld und fruchtige Cocktails hat. Mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ stürmte sie Platz 1 der Charts und räumte Ende des Jahres gleich zwei 1Live Kronen, u.a. als Newcomerin des Jahres ab. Aufgewachsen auf dem Land, stand sie im Alter von sieben Jahren für Serien wie die „Die Pfefferkörner“ und das „Traumschiff“ vor der Kamera. Seit einigen Jahren bastelt die 24-Jährige an ihrer eigenen Musik und entertaint mehrere Hunderttausend Follower auf Instagram und TikTok. Wir sprechen mit ihr über Höhenflüge im Kindesalter, mutige Lebensentscheidungen und das verrückte Jahr 2022, an das sie sich kaum mehr erinnern kann.

Dass die Schauspielerin, Opernregisseurin und Bestsellerautorin Adriana Altaras nicht nur begnadet schreiben, sondern auch ebenso fesselnd aus ihrer Familiengeschichte erzählen kann, wissen treue Kölner Treff – Zuschauer:innen längst. Bei ihrem erneuten Besuch hat die Adriana die Geschichte ihrer Tante Jele im Gepäck, – eine starke Frau, die schlussendlich auf über 100 Jahre erlebtes Leben zurückblicken konnte und trotz vieler Schicksalsschläge und Herausforderungen eine „eigensinnige“ Frau blieb – was das bedeutet, das erfahren wir von ihrer Nichte Adriana im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 4. März, 1 Uhr (WDR)

Samstag, 4. März, 10.35 Uhr (hr)

Sonntag, 5. März, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

