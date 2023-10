„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 27. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 27. Oktober 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Es wird die letzte Ausgabe mit Bettina Böttinger als Moderatorin des Kölner Treffs sein mit dem Titel „Bye-Bye Bettina“. Daher wird die Sendezeit auch um eine Stunde verlängert, der Kölner Treff läuft bis 0 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 27. Oktober

Guido Maria Kretschmer

Herbert Grönemeyer

Torsten Sträter

Margarita Broich

Annette Frier

Kübra Sekin

Catherine Foster

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 27. Oktober

Trotz seines langanhaltenden Erfolgs als Modedesigner, Moderator und Fernsehjuror ist Guido Maria Kretschmer ein Mensch, der auf dem (roten) Teppich geblieben ist! Zu den größten Talenten des Fernsehlieblings gehört sicherlich die Wertschätzung auch derjenigen, deren Leben kein Laufsteg ist! Jetzt berichtet Guido Maria Kretschmer von besonderen Begegnungen auf der Straße, die ihm nachdrücklich in Erinnerung geblieben sind. Für ihn wahre Glücksmomente!

Hinter ihm liegt ein anstrengendes und aufregendes Jahr 2023: ein neues Album, eine Tour quer durch Deutschland. Herbert Grönemeyer – Deutschlands erfolgreichster Musiker – ist fitter denn je und füllt 2024 erneut die Stadien: Er feiert sein Jubiläum „40 Jahre Bochum“ unter anderem mit vier Konzerten in seiner Heimatstadt: Ein nie dagewesener Heimspiel-Rekord. Ans Aufhören denkt der Sänger aus dem Pott noch lange nicht. „Mein letztes Konzert will ich mit 89 Jahren in einer Kurmuschel am Timmendorfer Strand spielen.“

Ein Mann, eine Mütze, eine Bühne – dieses einfache Konzept funktioniert bei Torsten Sträter aufs Feinste. Uns allen bekannte Alltagsszenen verwandelt der gebürtige Dortmunder in urkomische Besonderheiten. Damit hat der gelernte Herrenschneider bereits etliche Preise gewonnen, unter anderem das renommierte Scharfrichterbeil, den Deutschen Kleinkunstpreis und den Comedypreis. Egal, ob auf der Bühne oder im TV mit dem ARD-Format „Sträter“, der Wortakrobat hat überall seine Fans. Im Moment brütet er über einem neuen Programm. Man darf gespannt sein.

Bekannt vor allem als Frankfurter „Tatort“-Kommissarin Anna Janneke, wollte Margarita Broich ursprünglich Fotografin werden, machte dann aber Bilder am Theater und kam so zur Schauspielerei. Neben ihrer beeindruckenden Karriere hat sie aber auch ein bewegtes Privatleben und genießt eine neue, große Liebe. Mit dem Schulabschluss ihres jüngsten Sohnes hatte sie plötzlich wieder Augen für anderes. Margarita Broich sagt: „60 werden ist nicht so sexy, aber mit Lover geht’s.“ Mittlerweile hat sie den „Lover“ geheiratet – in Weiß, dafür aber ohne Gäste!

Von dieser guten Laune kriegt man einfach nicht genug – Mit Leichtigkeit und Humor erspielte sich die Kölnerin ein Millionenpublikum. Doch sie beherrscht auch die leisen Töne. So entwickelte sie im Lockdown das YouTube Format #undwarumbistduhier – eine Interviewreihe, in der Annette Frier mit verschiedenen Menschen über die großen Themen des Lebens spricht: Geburt, Vergebung, Glück oder Verlust. Auch sie selbst reflektiere vergangene Lebensabschnitte. Für die Zukunft wünscht sich die 49-Jährige vor allem eines: Raum für Veränderung und Abenteuer.

Die umtriebige Bochumerin spielt Theater, moderiert, performt und ist zunehmend auch im TV zu sehen. Daneben setzt sie sich für die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in der Kunst- und Theaterbranche ein. Die behinderte Schauspielerin Kübra Sekin weiß dabei aus eigener Erfahrung, worum es geht, denn seit ihrem sechsten Lebensjahr rollt sie durchs Leben und stößt dabei immer wieder auf Vorurteile und Ausgrenzungen.

Spätestens, seitdem die Opernsängerin Catherine Foster 2013 als Brünnhilde im Bayreuther „Ring“ von Zuschauern und Kritik euphorisch bejubelt wurde, ist sie aus der Riege der weltweit bedeutenden Wagner-Interpretinnen nicht mehr wegzudenken! Dabei hatten ihre Berufsanfänge nichts mit Walküren und anderen Heroinen zu tun: Sie hat zunächst als Hebamme Babys in den Schlaf gesungen, bevor sie sich mit Walküren-Kraft die Opernbühnen dieser Welt untertan machte! Bei ihrem zweiten Kölner Treff-Auftritt rufen wir gerne: Da capo – Catherine Foster!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 28. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 29. Oktober, 1.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 29. Oktober, 12.50 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

