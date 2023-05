„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 19. Mai

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 19. Mai 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 19. Mai

Frank Buschmann , Sportreporter

Nina Ruge , TV-Moderatorin

Sarah Richmond , Moderatorin

Julian Weigl , Profi-Fußballer

Kai Diekmann , Ex-„Bild"-Chefredakteur

Gesine Schwan , Politikwissenschaftlerin

, Politikwissenschaftlerin Tim Kamrad, Singer und Songwriter

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 19. Mai

Er ist der Sportreporter, der aus der Nische kam und mit „Schlag den Raab“ zum „Kult“ wurde. Frank Buschmann, Spitzname „Buschi“, ist einer der bekanntesten und emotionalsten Sport-Kommentatoren in Deutschland. Der aus dem Ruhrpott stammende, ehemalige Profi-Basketballer begeistert seit einigen Jahren aber auch als Moderator großer TV-Shows Millionen von Fernsehzuschauern. Viele Fans lieben Buschis emotionale Art und feiern ihn dafür in den sozialen Netzwerken. Warum das Fernsehen und der Sport ihm so am Herzen liegen, was für ihn zu einem glücklichen Leben dazu gehört und wie es sich anfühlt, einen Wolf zu küssen – das hat Frank Buschmann nämlich vor kurzem tatsächlich getan – das erfahren wir im Kölner Treff.

Sie wurde als Fernsehmoderatorin bekannt, moderierte unter anderem zehn Jahre „Leute heute“ im ZDF und hat sich inzwischen einen Namen als Expertin für Gesundheit und Ernährung gemacht. Als ehemalige Biologielehrerin treibt Nina Ruge die Frage um, wie wir das Altern herauszögern und lange jung bleiben können und stellt einen Verjüngungsplan vor. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie hat es geschafft, ihr biologisches Alter um sechs Jahre zu senken. Ihr Traum „Mit 90 Jahren aus dem Stuhl zu fallen und bis dahin gesund zu sein“. Im Kölner Treff wird sie über die „80% Gemüse-Regel“, kulinarischer Goldgräberstimmung und ihren inneren Schweinehund erzählen.

Sie ist Moderatorin im Kinderfernsehen, er Profi-Fußballspieler bei Borussia Mönchengladbach. Zusammen sind sie Ehemann, Ehefrau und Eltern. Von außen betrachtet führen Sarah Richmond und Julian Weigl das perfekte Leben. Doch in Wahrheit sind auch sie nur ein normales Paar mit normalen Problemen. Kennengelernt haben sich die beiden als Jugendlichen – wie soll es auch anders sein – auf einem Fußballturnier. Geheiratet wurde zweimal: in Portugal und auf Mallorca. 2021 folgte das erste Kind. Im Kölner Treff gewähren sie persönliche Einblicke in ihr Leben zwischen Fußballstadien und Spielplätzen.

Bisweilen wird er als journalistisches „Schwergewicht“ bezeichnet und in der Tat war der Ex-„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann nicht nur Berichterstatter, sondern auch Akteur rund um aufsehenerregende Fälle und Geschichten, die sich während seiner „Bild“-Ära ereigneten. Zeitweise war er einer der mächtigsten Medienmacher Europas. 2017 endete Diekmanns Karriere bei „Bild“, die folgende Zeit nutzte er., um seine Erinnerungen zu zwischen zwei Buchdeckel zu drängen. Im Kölner Treff spricht der 58-jährige Journalist aber nicht nur über Schlagzeilen, sondern auch über spannende Stationen seines Lebens!

Sie gilt als „Grande Dame“ der SPD und ist seit Jahrzehnten Teil der politischen Landschaft in Deutschland. Am 22. Mai feiert Gesine Schwan ihren 80. Geburtstag und blickt zurück auf ein ereignisreiches Leben. Zweimal trat sie im Rennen um die Bundespräsidentschaft an und unterlag. Auch die Wahl um den SPD-Parteivorsitz 2019 konnte sie nicht für sich entscheiden – und trotzdem hat die Politikwissenschaftlerin nie ans Aufhören gedacht. Welchen Weg sie im Umgang mit Krisen im eigenen Leben gefunden hat und warum sie im Rückblick nichts anders machen würde, das wird sie im Kölner Treff erzählen.

Mit „I Believe“ schaffte Tim Kamrad im letzten Jahr seinen Durchbruch und wurde zum Durchstarter des Jahres. Für diesen Erfolg hat der junge Singer -Songwriter aus Velbert lange geackert. Trotz Einser-Abi und Studienplatz, setzte er alles auf eine Karte, brach das Studium zum Wirtschaftsingenieur ab, um nur noch Musik zu machen. Mitte 2021 folgte, nach der Trennung von Plattenfirma und Management, der Tiefpunkt. Ein Kredit der Eltern ermöglichte dem Musiker dann den Neustart. 85 Millionen Streams sammelte er dann allein im letzten Jahr. Kamrad ist wieder am Start und packt sein Glücksgefühl in neue Songs.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 13. Mai 2023, 1.05Uhr (WDR)

Sonntag, 14. Mai 2023, 10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

