„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 17. März

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 17. März, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 17. März

Emmanuel „Alfons“ Peterfalvi , Kabarettisten Emmanuel

, Kabarettisten Emmanuel Katja Riemann , Schauspielerin

, Schauspielerin Vera Int-Veen , Moderatorin

, Moderatorin Christian Redl , Schauspieler

, Schauspieler Vanessa Didam , Schornsteinfegerin

, Schornsteinfegerin Ralf Lengen, macht sich für adoptierte Kinder stark

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 17. März

Alfons ist Kabarettist und leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Sein deutsch-französischer Blick auf das Weltgeschehen ist einzigartig und führt immer wieder zu verblüffenden Einsichten. Mit der Figur des leicht „trotteligen“ Franzosen, der immer wieder mit zahlreichen Notizblättern und der deutschen Sprache kämpft, hat er mittlerweile Kultstatus erreicht. Seit 2021 ist der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist nun auch noch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Aktuell gleich mit zwei seiner Programme unterwegs, ist die Freude groß, dass er Zeit gefunden hat, mal wieder im Kölner Treff vorbeizuschauen – und das auch noch an seinem Geburtstag.

In den 1990er Jahren wurde Katja Riemann durch Filme wie „Abgeschminkt“ und „Der bewegte Mann“ zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen des Landes – bis heute begeistert sie ein breites Publikum und wurde dafür schon mehrfach ausgezeichnet. Die Wahlberlinerin definiert sich aber nicht nur über ihre berufliche Leidenschaft, sondern nutzt ihren Bekanntheitsgrad auch unermüdlich für ihr menschenrechtliches Engagement. Hierfür ehrte man sie 2010 mit dem Bundeverdienstkreuz am Bande. Nun ist sie in der neuen Staffel der Erfolgsserie „Unsere wunderbaren Jahre“ zu sehen, welche die turbulente Epoche der 68er Jahre aufgreift.

Nach 30 Jahren Karriere im Privatfernsehen hat sie im vergangenen Jahr ihren TV-Abschied genommen. Vera Int-Veen ist und bleibt eine Ikone des Privatfernsehens, mit ihrem Daily-Talk „Vera am Mittag“ hatte sie 1996 ihren Durchbruch und schaffte es auf über 2.000 Sendungen. Es folgten Formate wie „Schwiegertochter gesucht“ und „Helfer mit Herz“, nicht immer war sie unumstritten. Stille wird es um die Entertainerin aus Meerbusch nun jedoch nicht. In den sozialen Medien nehmen Vera und ihre Frau Obi uns mit in Küche, Garten und auf Reisen, gerade kommen sie aus Südostasien zurück, „Einmal kreuz und quer durch die Welt“ heißt die Devise für ihr Rentendasein. Über all das und ihre Liebe zu Jogginghosen sprechen wir mit ihr im Kölner Treff.

Er gehört zu den bedeutenden Charakterdarstellern des Landes. Gestartet auf den großen Theaterbühnen wurde Christian Redl einem größeren Publikum durch seine Rollen in der „Der Hammermörder“ und in den „Spreewaldkrimis“ bekannt. Aufgewachsen in den fünfziger Jahren unter der Obhut eines kriegstraumatisierten Vaters, macht er gegen den Willen der Eltern eine Ausbildung zum Schauspieler. Von seiner rastlosen Suche nach Erfolg und Anerkennung, von der Macht des Alkohols, von tiefer Melancholie, Euphorie und Verzweiflung, aber auch von einer späten Liebe, die sein Leben veränderte, sprechen wir mit ihm im Kölner Treff.

Als Fünfjähriger wurde Ralf Lengen per Zeitungsannonce in Pflege gegeben, später adoptiert. Er weiß, warum es wichtig ist, Pflegekindern und Adoptierten eine zu Stimme zu geben: denn Adoptionsgeschichten, so beklagt er, werden zumeist aus dem Blickwinkel der (Adoptiv)-Eltern dargestellt, entsprechend gesehen und beurteilt. Die Perspektive der betroffenen Kinder und die psychischen Belastungen, die sich daraus langfristig ergeben, bleiben oft außen vor! Welche Folgen das haben kann, erfahren wir heute im Kölner Treff.

Schornsteinfegerin und Model? Dass es das gibt, stellt die Kölnerin Vanessa Didam unter Beweis: Als Schornsteinfegerin hat sie sich längst in einer Männerdomäne durchgesetzt; im März dieses Jahres wollte sie dann herausfinden, ob sie neben Dächern und Schornsteinen, nicht auch einen Laufsteg erklimmen könnte, und nahm kurzerhand an der Wahl zur Miss Germany teil. Den Titel konnte sie zwar nicht gewinnen, dennoch hat sie mit ihrer authentischen Persönlichkeit bereits zahlreiche Herzen erobert und ist Inspiration für viele junge Frauen, die ebenfalls hoch hinaus und sich von nichts und niemanden aufhalten lassen wollen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 18. März, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 19. März, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

