“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 20. Mai 2022 gibt es wieder eine neue Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger führt von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 20. Mai:

Birgit Schrowange

Carolin Kebekus

Michael Mittermeier

Willi Weitzel

Bernhard Brink

Kübra Sekin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 20. Mai:

Ende 2019 verabschiedete sich Birgit Schrowange nach 40 Jahren TV-Präsenz von der Fernsehwelt, um sich mehr Zeit für ihr Privatleben zu nehmen. Der Rückzug schien endgültig, doch nun feiert Birgit Schrowange ihr TV-Comeback. In ihrer Sendung widmet sie sich „Starken Frauen“ und ruft diese zu mehr Unabhängigkeit auf. Sie selbst ist im Alter von 20 Jahren allen Unkenrufen zum Trotz ihrem sauerländischen Nest entflohen und hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Heute sagte sie stolz: „Meine beste Zeit ist JETZT.“

Carolin Kebekus nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um relevante Themen geht: Feminismus, Kirche, Gleichstellung. Das sind für die Komikerin „Herzensangelegenheiten“, die sie auch in der aktuellen Staffel ihrer Erfolgssendung „Die Carolin Kebekus Show“ satirisch aufs Korn nimmt. Auch auf die Bühne zieht es die erfolgreichste deutsche Comedienne nun wieder – zunächst aber als Veranstalterin. Denn im Juni geht „Das Carolin Kebekus Show-Festival“ an den Start, bei dem nur weiblich gelesene Künstlerinnen auftreten werden. Denn warum bei Festivals so verdammt wenig Frauen auf der Bühne stehen, hat ihr nie eingeleuchtet.

Bereits mit seinem ersten Soloprogramm „Zapped“ vor 25 Jahren zerlegte Michael Mittermeier die Fernsehlandschaft. Egal ob Werbespot, Krimi oder Serie, nichts und niemand war vor dem Comedian sicher. Jetzt wagt der bekennende TV-Junkie erneut einen Blick zurück auf seine Lieblingsserien und TV-Helden seiner Kindheit und erzählt, wie sich das Fernsehen verändert hat und warum wir uns heute längst nicht mehr mit nur einer Folge zufrieden geben. Das Ergebnis: Ein höchst unterhaltsamer Rückblick auf unvergessliche Momente der Fernsehgeschichte. Ausblick auf das Morgen inklusive!

Es gibt wohl kaum ein Kind oder Elternteil, das den Reporter, Moderator, Welterforscher und Abenteurer Willi Weitzel nicht kennt! Für die Wissensendung „Willi wills wissen“, reiste der 49-Jährige jahrelang durch die ganze Welt und hat allein deshalb schon einiges zu erzählen! Nach einer persönlichen Krise zog er sich jedoch zurück und verschwand vom Bildschirm. Wie er heute zurückblickt und welches Thema er nun für wissensdurstige Kinder im Gepäck hat, verrät er während seines Besuchs im Kölner Treff.

Schlagertitan Bernhard Brink wird in diesen Tagen mit Glückwünschen überhäuft: so feierte er im April nicht nur sein 50-jähriges Bühnenjubiläum, sondern gerade auch noch seinen 70. Geburtstag! Außerdem ist das „blonde Wunder“ seit 35 Jahren glücklich mit Ehefrau Ute verheiratet. Gründe zum Feiern – und für eine Einladung in den Kölner Treff – gibt es also genug. Besonders unterhaltsam wird es, wenn der humorvolle Entertainer und Sänger Einblicke in sein mitunter sehr bewegtes Leben gibt.

Fast wäre die Bochumerin auf Anraten ihres Lehrers wegen ihrer Behinderung im Büro gelandet. Doch Kübra Sekin brannte schon als Kind für die Bühne und ließ sich nicht entmutigen – glücklicherweise! Inzwischen lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin. Sie spielt, moderiert, gibt Workshops und sitzt in verschiedenen Jurys. Daneben ist sie seit einigen Jahre als Video-Bloggerin für „Aktion Mensch“ unterwegs, sie fordert schon seit Langem eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in der Kunst und der Kulturpolitik.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 21. Mai, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 22. Mai, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

