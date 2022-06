“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 17. Juni 2022 gibt es eine neue Ausgabe des „Kölner Treff“. Micky Beisenherz und Susan Link führt von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 17. Juni:

Bastian Bielendorfer

Sönke und Wotan Wilke Möhring

Marie-Luise Marjan

Alice Merton

Evelyn Weigert

Afridun Amu

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 17. Juni:

Nach seiner Teilnahme an „Wer wird Millionär?“ wurde Bastian Bielendorfer über Nacht als Lehrerkind berühmt. Diese paar Minuten Quizshow haben sein komplettes Leben verändert. Vorher war er kellnernder Student und dann plötzlich Buchautor, Moderator und Comedian. Bevor er nun als „Mr. Boombasti“ durchs Land tourt, fegte er zuletzt bei„Let’s Dance“ übers Tanzparkett und wusste dort, wenn schon nicht durch tänzerisches Können, so doch durch Schlagfertigkeit und Humor zu überzeugen. Über das Geheimnis seiner Tanzkünste und neue Pläne spricht er bei uns im Kölner Treff.

Sönke und Wotan Wilke Möhring gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Schauspielern. Erstmals blicken die beiden Brüder, die sechs Jahre trennen, nun gemeinsam zurück auf ihr Leben vor der Kamera und abseits des Scheinwerferlichts. Es ist eine Liebeserklärung an den jeweils anderen und an das Brüdersein, vor allem aber an die Stadt New York, wo die beiden Anfang der 90er acht Wochen gemeinsam in einen endlosen Rausch verfielen. Ein Rausch, der den kleinen Bruder fast das Leben gekostet hätte. Über das Abenteuer ihres Lebens und sprechen sie heute im Kölner Treff.

Über 35 Jahre ließ sie uns jeden Sonntagabend an ihrem Leben als „Mutter Beimer“ in der „Lindenstraße“ teilhaben. Doch auch wenn sie seit zwei Jahren nicht mehr täglich vor der Kamera steht, über Langeweile kann sich die beliebte Schauspielerin nicht beklagen. Erst kürzlich musste Marie-Luise Marjan ihr Zuhause in Köln verlassen – nicht ganz freiwillig, aber am Ende mit großer Neugier, auf das, was kommt. Wie es ist, das eigene Leben nochmal neu zu sortieren und wie sich das neue Zuhause anfühlt – Marie-Luise Marjan wird uns davon berichten.

Sie ist ein Popstar der Superlative und hat es mit ihrem Hit „No Roots“ in die amerikanischen Billboards, die wichtigsten Festivals und renommiertesten Talkshows geschafft. Dabei ist Alice Merton bei keiner Major-Plattenfirma unter Vertrag, sondern veröffentlicht ihre Musik auf ihrem eigenen Label. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Kanada und England, wurde Alice Merton von vielen Kulturen beeinflusst. Beste Voraussetzungen, auch international erfolgreich zu sein. Ihre Songs sind stets persönlich und ermuntern ihre Fans, Selbstzweifel und Ängste abzulegen und dem Leben mit Entschlossenheit entgegenzutreten.

„Peace Bitches“ ist nicht nur der Titel ihres neuen Buches, sondern wohl auch Lebensmotto der Entertainerin. Egal ob als Moderatorin, Podcasterin oder bei Social Media – Evelyn Weigert kennt die kleinen Stolperfallen auf dem Weg zur Selbstliebe gut. Die gebürtige Regensburgerin hat aber ihre eigene Route gefunden, diese zu umgehen. Humor, Selbstironie und entwaffnende Ehrlichkeit sind ihre Zutaten, um der Perfektion ein Schnippchen zu schlagen. Im Kölner Treff hat sie ein paar gute Ratschläge parat, wie wir alle das Leben ein bisschen leichter nehmen können.

Als erster Wellenreiter vertrat er sein Geburtsland Afghanistan bei einer Weltmeisterschaft. Afridun Amu musste aus politischen Gründen als Kind mit seiner Familie nach Deutschland fliehen. Nach dem Abitur entdeckte er seine Liebe zum Wellenreiten und gründete 2012 den offiziellen Verband für afghanische Wellenreiter. Bis zur Machtergreifung der Taliban 2021 leistete der studierte Jurist Entwicklungshilfe und machte sich auf die Suche nach surfbaren Wellen in einem Land, das keinen Zugang zum Meer hat. Im Kölner Treff sprechen wir mit Afridun Amu über die perfekte Welle, Todesangst im Wasser und über sein Geburtsland, das nicht in Vergessenheit geraten darf.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 18. Juni, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 19. Juni, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

