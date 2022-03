“Kölner Treff” heute um 22.45 Uhr: Das sind die Gäste und Themen am Freitag

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 4. März 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Susan Link und Micky Beisenherz führen durch die Sendung. Sie begrüßt die Gäste von 22.45 Uhr bis 0.15 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 4. März:

Hans Sigl

Prof. Dr. Karl Lauterbach

Natalia Wörner

Oumi Janta

Bernd Stelter

Katharina Wackernagel

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 4. März:

Als Schauspieler Hans Sigl 2007 die Rolle als „Bergdoktor“ angeboten wurde, riet ihm seine Agentin ab. Er wollte sie trotzdem. Seither hat der Bergdoktor immer mehr Fans hinzugewonnen, inzwischen sind es mehr als, 6,5 Millionen. Die Rolle als Arzt ist ihm bestens vertraut. Im letzten Jahr hat er eine Operation am offenen Herzen begleiten dürfen. „Das ist nichts für schwache Nerven. Ich möchte mit keinem Arzt tauschen wollen!“ Nichts für schwache Nerven ist auch sein neuer, ganz anderer Film: ein Thriller, in dem er vor der Mafia auf der Flucht ist.

Als frischgebackener Bundesgesundheitsminister ist Karl Lauterbach noch mehr als zuvor in Sachen Corona im Einsatz. 16-Stunden-Tage sind für den 59-jährigen Rheinländer keine Seltenheit. Für das Privatleben bleibt daneben kaum Zeit. Als ausgebildeter Mediziner plädiert Lauterbach vor allem dafür, dass Politik mit der Wissenschaft Schritt hält, denn sonst drohen wir die Kontrolle über die Zukunft zu verlieren. Über Herausforderungen und Momente der Leichtigkeit spricht Karl Lauterbach im Kölner Treff.

Natalia Wörner ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands und sie hat eine klare Haltung. Gesellschaftliche Debatten oder politische Themen – sie bezieht Stellung, auch und besonders, wenn es um Frauenrechte geht. Für ein ehrgeiziges Filmprojekt ist Natalia, die selbst aus einer stark von Frauen geprägten Familie stammt, auf Reisen gegangen. Sie porträtiert Frauen, die mit ihren Ideen und Visionen für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen und sich für Female Empowerment einsetzen. Natalia Wörner erzählt aus ihrer eigenen Familiengeschichte und vom Aufwachsen in einem Matriarchat!

Ein Video machte Oumi Janta über Nacht berühmt. Aus der Produktdesignerin wird plötzlich eine Berühmtheit. Und das nur, weil sie ihre Leidenschaft, das Jamskaten, also Tanzen auf Rollschuhen, in den sozialen Medien öffentlich gemacht hat. Millionen gefällt ihr Tanzvideo, sie begeistert selbst US-Stars wie Alicia Keys. Seitdem kann sich die Berlinerin vor Aufträgen kaum retten – egal ob Werbekampagnen für Sportartikelhersteller oder Shootings für große Modeketten, Oumi Janta ist plötzlich eine gefragte Frau. Was sie am Rollschuhtanzen begeistert, wie sie mit dem plötzlichen öffentlichen Interesse umgeht und warum der Erfolg auch seine Schattenseiten hat, erzählt Oumi Janta im Kölner Treff.

Rund um seinen 60. Geburtstag stellt sich der Moderator und Komiker Bernd Stelter allen Themen rund ums Älterwerden – denn er möchte barrierefrei neunzig werden. Stelter beginnt zu gehen, 10.000 Schritte täglich, und seine Muskeln so lange zu triezen, bis sie brennen. Aber auch der Geist soll nicht verkalken. Und was könnte da besser geeignet sein, als nach über 20 Jahren Holland-Urlaub endlich die Landessprache unserer Nachbarn zu lernen? Bernd Stelter findet, dass es nun langsam Zeit wird, auszumisten: Was bleibt wichtig im Leben, was ist Ballast und kann weg? Wie man es schafft, Humor und Optimismus auch im Alter zu bewahren, darüber wird er im Kölner Treff sprechen.

Schon als kleines Mädchen schnupperte sie Bühnenluft, denn Katharina Wackernagel stammt aus einer Schauspielerfamilie. Früh fasste sie den Entschluss in die Fußstapfen ihrer Mutter Sabine zu treten. Mit 17 folgte die Titelrolle der gleichnamigen Vorabendserie „Tanja“, für die sie 1998 einen Goldenen Löwen erhielt. Seither ist sie aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ab März ermittelt die Schauspielerin nun als Kommissarin in der Neuauflage der ARD-Kult-Serie „Mord mit Aussicht“.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 6. März, 9.35 Uhr (WDR)

Sonntag, 6. März, 21.04 Uhr (WDR 5/Radio)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

