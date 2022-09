“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 9. September wird beim WDR eine neue Folge mit Susanna Link und Micky Beisenherz von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 9. September:

Lars Klingbeil

Ronja Forcher

Diana Körner

Daniel Aminati

Sheila de Liz

Sven Plöger

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 9. September:

Lars Klingbeil ist der jüngste SPD-Chef aller Zeiten und gerade zur Zeit im politischen Dauerstress. Im Kölner Treff aber wollen wir mit dem 44-Jährigen auf einige Stationen seines Lebenswegs zurückblicken. Wir erfahren, was den vielbeschäftigten Spitzenpolitiker antreibt, warum sich das in der Lüneburger Heide aufgewachsene Nordlicht ausgerechnet für den FC Bayern begeistern kann, welche Rolle Musik, Gitarren und Augenbrauenpiercings in seinem Leben spielt(en) und wie er seine Zivildienstzeit in einer Bahnhofsmission erlebte.

Die 26-jährige Schauspielerin Ronja Forcher kommt derzeit aus dem Feiern nicht mehr heraus. Gerade erst gab sie ihrem Liebsten das Ja-Wort! Kurz zuvor veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Meine Reise“ – ein Herzensprojekt, in dem die Österreicherin uns einen sehr persönlichen Einblick in ihre letzten 20 Jahre präsentiert. Seit Kindesbeinen ist sie zudem in der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ zu sehen und dort zu einem Publikumsliebling geworden. Wie es ist, vor den Augen der Öffentlichkeit aufzuwachsen, welche Rolle ihre Oma Heidi für sie spielt und welche Botschaft sie ihren Fans mitgeben möchte, erzählt sie uns im Kölner Treff.

Diana Körner ist eine Grand Dame der TV-Unterhaltung, spielte in unzähligen Fernsehkrimis und Romanzen und verdrehte schon „Liebling Kreuzberg“ den Kopf. Seit fünf Jahren gehört sie zum festen Team der Krimi-Serie „WaPo Bodensee“ und agiert dort als eine Art „Miss Marple“. Während sie aktuell also gern Verbrechen aufdeckt, war sie in ihrer Jugend in den 60er Jahren selbst nicht so gesetzestreu: Sie hat auf Mykonos Hasch geraucht und in Amsterdam sogar mal Kokain probiert. Diana Körner hat es eben krachen lassen und bereut nichts in ihrem Leben. „Alles hat mich weitergebracht, auch wenn es mal nicht gut war.“

Heute kennt man Daniel Aminati vor allem als Moderator. Dabei hat der gebürtige Aachener viele Talente. Der heute 48-Jährige begann seine Karriere als Tänzer, arbeitete später auch als Sänger, Model und Schauspieler. Im Fernsehen landete er so also eher zufällig. Einige Schicksalsschläge musste er schon verkraften aber zuletzt machte er mit einer glücklichen Nachricht von sich reden. Ende August erblickte Aminatis erstes Kind – ein Töchterchen – das Licht der Welt! Wie ihn das verändert und welche Ereignisse in seinem Leben ihn darüber hinaus geprägt haben, wird er uns erzählen!

Die Expertin in Sachen weiblicher Gesundheit, kam als Teenagerin aus den USA nach Deutschland, studierte in Mainz Medizin und führt heute ihre eigene Praxis. Bekannt wurde sie durch ihren YouTube-Kanal und ihre Kolumnen in verschiedenen Frauenzeitschriften. Sheila de Liz spricht frei heraus und ohne Tabus. Jetzt hat die Mutter einer 16-jährigen Tochter die Pubertät von Mädchen genauer unter die Lupe genommen. Was genau passiert in dieser turbulenten Zeit im Kopf und im Körper junger Menschen – Sheila de Liz hat Antworten.

Er ist sicherlich einer der beliebtesten Meteorologen, vermittelt er doch regelmäßig alles zu Wind und Wetter nicht nur mit viel Fachwissen, sondern oft auch mit einer Portion Humor. Seit mehr als 20 Jahren bringt Sven Plöger uns als ARD-Wettermoderator mit viel Sachverstand, Herz und Humor die Wetteraussichten in die heimischen Wohnzimmer! Wenn er mal frei hat, zieht es ihn in die Berge. Dort hat der begeisterte Segel- und Gleitschirmflieger herausgearbeitet, wie sehr die Alpen das Wetter in ganz Europa beeinflussen. Im Kölner Treff schauen wir auf Dürre und Niedrigpegel und stellen ihm die Frage: Darf man sich über den sonnigsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn überhaupt freuen?

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 10. September, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 10. September, 14.30 Uhr (HR)

Sonntag, 11. September, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

