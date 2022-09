“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 2. September wird beim WDR eine neue Folge mit Susanna Link und Micky Beisenherz von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 2. September:

Bernhard Hoecker

Jan Hofer

Johann Lafer

Maria Happel

Collien Ulmen-Fernandes

Michael Brandner

Fatma Said

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 2. September:

Er gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Comedians, sondern auch zu den größten Schlaubergern dieses Landes: Bernhard Hoëcker glänzt mit einem besonders reichhaltigen Inselwissen, welches er seit 2015 in der TV-Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ in mittlerweile 900 Folgen regelmäßig unter Beweis stellt. Außerdem möchte der „Stiftung Lesen“-Botschafter mit einem „Katzenhuhn“ Eltern zum Vorlesen animieren, und er steht weiterhin regelmäßig auf der Bühne. Dabei beschäftigt er sich vor allem mit der aktuell problemgeladenen Weltlage und zeigt, dass es trotz allem ein Segen ist, in der heutigen Zeit zu leben und dass früher ganz und gar nicht alles besser war.

Wo genau sich der ehemalige Sprecher der Tagesschau und der Spitzenkoch vor rund dreißig Jahren kennenlernten, lässt sich heute nicht mehr so recht rekonstruieren – unvergessen ist Beiden aber die Tatsache, dass sie sich von Beginn an mochten: Jan Hofer und Johann Lafer scheinen auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam zu haben, dabei verbindet sie mehr, als man vermuten mag – angefangen bei ihrer Herkunft. Beide stammen aus eher kleinen, provinziellen Verhältnissen, und beide haben es mit festem Willen, jeweils in ihrer Disziplin, bis ganz nach oben geschafft. Was sie darüber hinaus miteinander verbindet und was sie aneinander schätzen, wird spannend und unterhaltsam zu erfahren sein.

Bei unseren österreichischen Nachbarn ist Maria Happel mehr als ein Publikumsliebling – sie ist eine Institution, als Kammerschauspielerin, Burgtheater-Star, Romy-Gewinnerin. Daneben leitet die aus einem kleinen Dorf im Spessart stammende Tochter einer Friseurin und eines Winzers das altehrwürdige Max Reinhardt Seminar und die Reichenau-Festspiele. Zum Glück findet die beliebte Schauspielerin gelegentlich auch Zeit für Film und Fernsehen, wo sie immer wieder auch komödiantische Rollen verkörpert, wie zum Beispiel im aktuellen Doris-Dörrie-Kinofilm „Freibad“.

Aufgewachsen ist der beliebte Schauspieler im Ruhrgebiet. Sich selbst bezeichnet er als Allroundstümper mit Geschmack. Hat er doch u.a. als Zeichner, Schreiner und Designer gearbeitet, bevor er in der Schauspielerei seine Berufung fand. Mittlerweile hat Michael Brandner in nun mehr zweihundert Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und die Erfolgsserie „Hubert mit und ohne Staller“ in die 11. Staffel gespielt. Jetzt ist von ihm ein Roman mit biografischen Zügen erschienen, in dem er vom Mut zum Möglichen und vom Zulassen des Glücks im Nachkriegsdeutschland erzählt. Was ihn glücklich macht und wozu in seinem Leben besonderer Mut nötig war, erzählt er im Kölner Treff.

Sie ist Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Mutter. Bevor ihre Tochter zur Welt kam, war sie überzeugt, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben – mittlerweile hat die Mutter einer 10-Jährigen das Gefühl, dass wir manchmal doch in den 50ern stecken geblieben sind! Aktuell beschäftigt sie sich im Rahmen eines Buchprojekts und einer Doku-Reihe mit männlichen und weiblichen Rollenklischees und hinterfragt, warum sie in der Gesellschaft so stark verankert sind. „Mädchen sind eher zurückhaltend und Jungs draufgängerisch“ – heißt es oftmals, ob das stimmt? Das und mehr beantwortet Collien Ulmen-Fernandes im Kölner Treff!

Als „neues Licht aus dem Orient“ bezeichnen Kritiker*innen die 31jährige Fatma Said. In Kairo geboren kam sie über bemerkenswerte Wege zur Oper und nach Deutschland. Sie ersang sich ein Stipendium an der Mailänder Scala, lebte drei Jahre in der Casa Verdi, einem Altersheim für betagte Musiker*innen, und wurde schließlich in Berlin ansässig, wo sie ungewöhnlich schnell eine beachtliche Karriere startete. Fatma Said möchte eine Art Brücke zwischen arabischer und europäischer Musik sein. Warum Diversität und Andersartigkeit „gefeiert“ werden müssen und welche Rolle Tanz und Bewegung dabei spielen, erzählt sie im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 3. September, 14.30 Uhr (HR)

Sonntag, 2. September, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

