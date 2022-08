“Kölner Treff” heute: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 19. August wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 19. August:

Mirja Boes

Giovanni Zarrella

Hugo Egon Balder

Dennis und Benni Wolter

Sabrina Weckerlin

Daphne de Luxe

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 19. August:

Sie gehört zu den beliebtesten deutschen Comediennes, begeistert auch als Moderatorin und Frontfrau ihrer eigenen Band „Honkey Donkeys“. Außerdem hat sie eine Passion fürs Essen, die sie idealerweise als Restaurantbetreiberin und Kochshow-Jurorin ausleben kann. Ihre Botschaft: Esst, was euch schmeckt, denn an jedem Lieblingsessen hängt ein ganz besonderes Ereignis. Über ihre Lieblingsessen und die damit zusammenhängenden Erlebnisse werden wir am Freitag mit Mirja Boes sprechen. Prost, Mahlzeit!

Er hat nicht nur Riesenerfolg als Samstag-Abend-Moderator, auch seine Alben gehen durch die Decke. Keine Frage, spätestens seitdem Giovanni Zarrella auf die Idee gekommen ist deutsche Schlager in italienischem Gewand darzubieten, könnte es kaum besser laufen! Jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter und nimmt sich dafür internationale Hits vor! Dass sich dabei auch einige Songs ehemals umjubelter Boybands befinden, führt uns in die 90er Jahre und ihn in die eigene Geschichte zu seiner Zeit bei Bro’Sis zurück. Von guten wie schlechten Zeiten im Schlagerkarussell erzählt Giovanni im Kölner Treff!

TV-Urgestein Hugo Egon Balder gilt seit Jahrzehnten als Garant für leicht absurde, schräge Unterhaltung. Der Tausendsassa ist Moderator, Produzent und Schauspieler. Er könnte aber auch Berufsbezeichnungen wie Kneipenbesitzer und Schlagersänger für sich in Anspruch nehmen. Mit seinem Kollegen Jochen Busse steht er demnächst mit dem Stück „Komplexe Väter“ auf der Boulevard-Theaterbühne. Es geht um reife Väter, Patchworkfamilien, ältere Männer und jüngere Frauen – „Themen, bei denen ich durchaus mitreden kann“, so der Entertainer, der mittlerweile selber zum fünften Mal verheiratet ist.

Schon in ihrem Kinderzimmer wurde den Zwillingen klar, dass sie mit ihrem „Entertainer-Gen“ vor die Kamera möchten. Diesen Traum haben sich Benni und Dennis Wolter mit ihrem eigenen YouTube Kanal „World Wide Wohnzimmer“ ermöglicht. Ihre Formate haben etwas von einem Spieleabend für Erwachsene – es macht nicht nur den Geschwistern und den geladenen Promis großen Spaß, sondern auch Millionen Zuschauern. Die können sich jetzt darüber freuen, dass die Düsseldorfer-Twins es auch in die ARD-Mediathek geschafft haben: „Wir spüren einfach, dass wir jetzt bereit sind für große TV-Produktionen.“ – Und wir freuen auf ihren ersten Besuch beim Kölner Treff!

Vom Schwarzwald auf die große Bühne nach Hamburg – das hat Sabrina Weckerlin aus Furtwangen mit 17 geschafft. Nach großen Rollen in verschiedenen Shows spielt sie jetzt in Hamburg die Titelrolle im Musical „Die Eiskönigin“. 2021 wurde sie dafür sogar zum „Musicalstar des Jahres“ gekürt. Wie im Musical so dreht sich bei ihr auch alles um Schwesternliebe. Sie hat selbst zwei Schwestern, die Ältere hat das Down-Syndrom. „Für die bin ich immer schon die große Schwester gewesen, wir sind ganz eng, nur beim Musikgeschmack scheiden sich bei uns die Geister.“

Schon als Baby beeindruckte sie ihre Verwandten mit ihrer kräftigen Stimme. Die Rede ist von Daphne Haderlein alias Daphne de Luxe. Seit 1991 ist die gebürtige Fränkin auf den Bühnen zu Hause und hat inzwischen unzählige Kleinkunstpreise eingesackt. Immer ihrem Slogan „Comedy in Hülle und Fülle“ folgend, bleibt sie sich selbst treu. Kabarett, Live-Gesang und der enge Kontakt zum Publikum gehören zum Erfolgskonzept der 51-Jährigen, auch als Moderatorin der „Ladies Night“ im WDR Fernsehen. Im Kölner Treff gibt sie auch Einblicke in ihr Leben abseits der Öffentlichkeit – das sie am liebsten im heimischen Garten verbringt.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 20. August, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 20. August, 14.30 Uhr (HR)

Sonntag, 21. August, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

